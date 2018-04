Ericsson Screen Phone neumřel, na trhu bude již brzy

Možná jste si před necelým rokem na CeBitu 2000 všimli šikovného přenosného bluetooth terminálu od Ericssonu. Tehdy mnohé uchvátil, aby pak zmizel jako kámen hozený do vody. Ve chvíli, kdy se již zdálo, že poslední kruhy na hladině se rozplynou, vynořila se zpráva, že vývoj Screen Phonu je hotov a jeho uvedení na trh je otázkou několika málo měsíců. Na jaře bychom tedy měli mít možnost pořídit si tento bezdrátový terminál, který se může pochlubit velkým barevným dotykovým displejem a snadným spojením pomocí bluetooth.

Přestože samotný Screen Phone není vybaven pro připojení k GSM nebo jiné mobilní síti, slovo „phone“ v jeho názvu není náhodou. Komunikace s okolním světem probíhá přes mobilní telefon, případně pomocí klasické analogové linky nebo digitálních spojů ISDN či ADSL. K nim se Screen Phone připojí pomocí bezdrátové technologie bluetooth, která uživateli umožní hovořit či brouzdat po internetu, aniž by byl pevně připoután kabelem. Dosah bluetooth je deset metrů, což běžně umožní pohyb minimálně v rámci jedné místnosti. Navíc je možné připojit se k síti doma, v práci nebo kdekoliv jinde, kde bude počítač nebo telefon vybavený bluetooth modulem.

Screen Phone pracuje na operačním systému Linux, ovšem je vybaven plně grafickým rozhraním.

Spojení pomocí bluetooth neumožňuje jen volat nebo přenášet data, ale také komunikovat s jinými přístroji v domácnosti, vybavenými bluetooth čipem (inteligentní TV, lednice, světla atd.) Váha přístroje by neměla přesáhnout 1,2 kg.

Původně ohlášený termín prodeje Screen Phonu, prosinec 2000, již minul, ale neznamená to, že by tento přístroj zmizel z povrchu zemského. Vše se o něco zpozdilo, nicméně nyní je již produkt dokončen, zbývá dořešit poslední drobnost – hmotnost. Tým Ericssonu se snaží co nejlépe vyvážit poměr hmotnosti a výdrže Screen Phonu.

Tiskový mluvčí Ericssonu, Bente Lier, uvedl, že přenesení výroby mobilních telefonů Ericsson do společnosti Fextronics zcela určitě nevyvolá odklad začátku prodeje tohoto přístroje. „Výroba by měla být zahájena v nejbližších měsících,“ řekl Lier.

Změny ve výrobě telefonů Ericsson se tedy na produkci Screen Phonu neodrazí. Fakt, že výzkum a vývoj nových produktů má stále plně pod kontrolou Ericsson, zaručuje, že slíbená doba uvedení by měla být alespoň rámcově dodržena. Pokud ovšem chce Ericsson na trhu udeřit jako první, měl by přidat. Podobných produktů je více, některé se dokonce již prodávají (viz článek Noste si internet s sebou). Oproti nim má Screen Phone výhodu, že funguje na principu bluetooth. Tomu se předpovídá široké rozšíření především díky tomu, že ho podporují téměř všichni výrobci mobilních telefonů, počítačů i jiné elektroniky. Screen Phone by se tak mohl stát jakýmsi prvním prototypem terminálu pro komplexní domácí síť vybudovanou na principu bluetooth.