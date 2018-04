Ericsson R600: zkušenosti našeho čtenáře

Na posledním přístroji z dílen švédského výrobce, který ještě nese staré logo i název Ericsson, si jeho autoři nedali příliš záležet; podezřelá byla už stále se prodlužující lhůta jeho vypuštění na trh a výsledek je skutečně jen bez zájmu splněnou povinností. Telefon vypadá na pohled velmi pěkně, ale to je naneštěstí jeho největší přednost. První rozpačité pocity se dostaví, když jej vezmete do ruky - celý je z tenkých a křehkých plastů, které poněkud vržou. Co se zadní části přístroje týče, najdeme tam dvě zklamání a jeden klad; zklamáním je velmi odfláknutý mechanismus zajištění snímatelné části zadního krytu (pouhé dvě tenké plastové páčky) a volně uložena baterka, plusem je uložení SIM-karty, které je provedeno jako úložné políčko s posuvnou pojistkou.

Největší šok a zklamání na vás však čeká při prozkoumání přední části R600. Začnu od toho nejhoršího, a tím je displej: sice je poměrně velký a schopny zobrazit šest řádku textu, jenže...

První problém - pomalu překresluje svůj obsah. Když projedete pár záložek menu (nebo třeba jen při psaní SMSky) vykresluje nové objekty tak, jako by vystupovaly z mlhy, a to očím opravdu není příjemné. Uživatelskému komfortu nepřidá ani nerovnoměrné a u některých modelu doslova flekaté podsvícení displeje (které však můžete přepínat mezi zelenou, červenou a oranžovou).

Zklamáním číslo dvě je klávesnice vyrobená z klasické gumy, známé například ze starých Siemensů. Tlačítka se viklají, vržou a často reagují až na třetí či čtvrté stisknutí. Totéž platí u ovládacích prvků telefonu nad numerickými klávesami, tj. ovládacím krizi, klávesách YES / NO a C. Ty navíc bývají křivě vylisované, což zejména v případě směrového krize způsobuje častou neposlušnost přístroje při pohybu v menu. Rovněž podsvícení kláves je mizerné a po stranách zcela nedostačující.

Poslední část problémů šestistovky se týká především softwaru. Pokud zvládnete úskalí pryžového ovládacího kříže, budete v menu či telefonním seznamu běhat poměrně svižně. Při tvoření SMS však narazíte jednak na problém mizerně vykreslujícího displeje a také na značné zpomalování psaní textu, které je již v půlce první (!) zprávy na hranici použitelnosti. Telefon je také nesmírně pomalý při jakýchkoliv operacích se SIM-kartou, ať jde o uložení / čtení starých zpráv, načítání kontaktu z telefonního seznamu, či něco jiného. Jen pro ilustraci: po zapnutí přístroje čekáte víc než MINUTU, než se načtou a přiřadí jména ze seznamu k došlým a odeslaným zprávám.

Softwarovým neduhem, který rovněž nepotěší, je strašlivě dlouhá prodleva mezi zapnutím přístroje a dotazem na PIN (cca 15 s). Co se týče vybavenosti funkcemi, je na to R600 opravdu dobře, bohužel ho však srazí množství nedodělků. Za cenu mezi 6000 - 6500 Kč se ho podle mého názoru a zkušeností nevyplatí kupovat, má příliš mnoho závažných chyb. V mém případě měl nahradit Ericsson T20e a musím říci, že tenhle o poznání starší model jej ve většině atributů (s výjimkou velikosti displeje, počtu funkcí a GPRS) zcela jednoznačně překonává.

Jaromír A.R. Vích