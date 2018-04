Ericsson R600 – low-end cenou, high-end funkcemi (preview)

Mobilní telefon s funkcemi, o kterých se spoustě dvakrát tak drahých konkurentů jenom zdá, s líbivým designem a za přijatelnou cenu – tento popis se stal v případě uváděných nových low-endů Ericssonu již tradicí. Jenže co naplat, když Ericsson už snad jiné low-endy ani vyrábět neumí. Eršestistovka by měla být na náš trh uvedena v březnu a to za cenu do osmi tisíc korun i s daní. Tato cena je snad jediným důvodem, proč se o R600 mluví jako o low-endu. Mnoho rozdílů oproti T39 nebo T65 byste totiž nenašli.

Dnešní mobil, který má ambice na úspěch u širokých mas uživatelů, snad ani nemůže vypadat příliš jinak než R600 – zaoblené tvary, které však respektují konzervativní linii Ericssonu, integrovaná anténa. Výměnné kryty po vzoru finských konkurentů se zatím nekonají; při koupi si budete moci vybrat ze dvou barevných provedení – zařívě šampaňské a ledově modré.

Jestliže už jste někdy nějaký Ericsson drželi v ruce, nebudete mít problém s filozofií ovládání; stále najdete klávesy Yes, No, c a čtyři kurzorové klávesy. Problém nebudete mít ani v případě, že jste dosud byli věrní jiným značkám, protože na rozbalovací menu jako ve Windows si skutečně musí zvyknout každý.

U mobilu určeného do předplacených sad by měla být jednou z priorit použitelnost při psaní textových zpráv. Klávesnice se skládá ze dvou logických celků. Číselné klávesy jsou relativně tvrdé (tedy nejsou z gumy), a i když jsou tužší, dají se dobře používat. Alespoň během chvilky, kdy jsme mohli držet R600 v ruce, se nám to zdálo. Horní část s ovládacími klávesami už je ale vyrobená z gumy, a i když jsme s ní neměli problémy, příliš dobrým dojmem nepůsobí. To ovšem berte jako subjektivní názor autora, který je zvyklý na klávesnice mnohem dražších mobilů. V té kategorii, do které se cenově R600 řadí, je ale možné najít i mnohem horší klávesnice. Jenže stejně tak můžete namítnout, že existují mobily Sony J5/6/7, které vyrábí stejný koncern – Sony Ericsson Mobile. A klávesnice jmenovaných telefonů jsou skutečně vynikající.

S telefonem si určitě vyhrajete. Například displej dokáže zobrazit celkem čtyři stupně šedi. Můžete si ale nastavit také tři barvy podsvětlení – standardní neurčitou šedou, jedovatě červenou nebo zajímavě oranžovou. Tyto barvy můžete použít i jako pozadí jména v telefonním seznamu. Siemensáři zajásají – konečně si ve svém Ericssonu mohou hrát s červeným seznamem... Na pozadí displeje můžete mít obrázek, který vyberete z paměti telefonu. Nestačí vám ty přednastavené? Potom si nechte poslat jiný prostřednictvím zprávy EMS, nebo se připojte k WAPu a stáhněte si nějaký přímo z internetu. Mimochodem, velikost písma na displeji se dá změnit – můžete si vybrat, jestli potřebujete zobrazovat čtyři, pět nebo šest řádků textu. Pokud vás zajímají fyzické rozměry, tak tady jsou: 101 x 67 pixelů, 32,88 x 21,71 milimetrů.

Připadá-li vám Ericsson R600 málo multimediální, můžete si nastavit start-up show. Jde o krátkou animovanou a ozvučenou sekvenci, která se přehraje při zapnutí a vypnutí telefonu. Ty konzervativnější z nás jistě potěší, že se tohoto zpestření můžeme ušetřit – start-up show se dá vypnout. Ve volných chvílích můžete hrát jednu ze čtyř standardních Ericssoních her (jestli půjde i v tomto telefonu aktivovat had, není zatím známé).

Vylepšené textové zprávy EMS se již pomalu stávají standardem. Nejdete je už téměř v každém novém mobilu a v Ericssonech je už můžeme považovat za samozřejmé (Ericsson patří mezi největší propagátory EMS). Textovkou tak můžete posílat nejenom obrázky a melodie či jednoduché animace, ale v případě R600 i používat tučné, kurzívou psané či podtržené znaky v textových zprávách. Pro usnadnění textovek samozřejmě nechybí ani T9 – zatím ale nikdo netuší, jestli v mobilech prodávaných u nás bude český slovník, a pokud ano, tak zda bude psát cesky nebo česky. A když už jsme u textových zpráv, tak vězte, že R600 podporuje dlouhé textovky (12 x 160 znaků) a SMS chat.

Pokud přece jenom patříte k uživatelům, kteří s mobilem spíše pracují, potom by měl R600 posloužit i vám. Pro wapování (prohlížeč podporuje standard WAP 1.2.1, WTL class 2) můžete využít rychlé datové přenosy GPRS v konfiguraci 3+1 timeslot – to znamená v českých podmínkách až 40,2 kb/s. K dispozici máte i 25 záložek pro wapové stránky. K počítači můžete R600 připojit prostřednictvím sériového RS232 nebo USB kabelu. A můžete si samozřejmě pořídit i modul Bluetooth nebo IrDA; firmware mobilu podporuje oba bezdrátové komunikační protokoly.

Vestavěný telefonní seznam má kapacitu 200 položek. Nejde ovšem o vícepoložkový telefonní seznam, ale o klasickou obdobu seznamu na kartě SIM. Tento zjednodušený seznam můžete samozřejmě používat současně se seznamem na kartě SIM. Abyste si lépe zorganizovali svůj pracovní i volný čas, můžete využívat kalendář i s úkolovníkem.

Výčet funkcí by mohl být samozřejmě delší (například o kalkulačku, stopky, odpočítávač, podporu telefonních karet, budík, profily atd.), ale raději se seznámíme s parametry mobilu. Rozměry ukazují, že jde o velmi malý mobil – 105 x 45 x 20 mm. A to vše při špičkových 82 g hmotnosti – na low-end jde skutečně o obdivuhodně nízkou hmotnost. Velmi výraznou zásluhu na tom má Li-Ion baterie o kapacitě 700 mAh. Vzhledem k tomu, že baterie Li-Ion u low-endů používá i Sony, jde zřejmě u Sony Ericsson Mobile, společnosti s ambicí porazit Nokii a stát se světovou mobilní jedničkou, už o standard. Dlužíme snad už jenom informace o výdrži – až 150 hodin v pohotovostním stavu nebo 4 hodiny hovoru. Tato doba je samozřejmě závislá na míře využívání GPRS, hraní her, prohlížení obrázků, odeslaných či přijatých textových zprávách, barvě podsvícení... Ale to už jistě dávno víte.

S Ericssonem R600 jsme měli možnost si hrát přibližně půlhodinku. Za tu dobu jsme samozřejmě vůbec nemohli mobil detailněji vyzkoušet – proto se omezíme na konstatování, že jde na první pohled o velmi sympatický mobil, který by mohl zaujmout. Snad s výjimkou horší horní části klávesnice jsme si nevšimli ničeho, co by se dalo mobilu vytknout. Šlo přitom o funkční prototyp – do března se ještě leccos může změnit. Ale to by měla odhalit naše recenze, kterou přineseme určitě co nejdřív od okamžiku, kdy bude k dispozici finální verze.