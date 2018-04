Ericsson R520m – naplní vaše mobilní sny? (recenze)

Mobilní telefon Ericsson R520m je možné označit za nejočekávanější mobil první poloviny tohoto roku. Má podporovat téměř všechny funkce, na které si vzpomenete. Má přenášet data prostřednictvím všech technologií, které pro mobily v tuto chvíli existují. Našla by se spousta nej-, kterými je možné tento telefon označit (je to také mobil, jehož uvedení na trh se v posledním roce nejvíce odkládalo). V době psaní této recenze je to už několik týdnů, co se R520m bez výraznější reklamní kampaně prodává – jaký tedy tento mobil ve skutečnosti je?

Sice je z plastu, ale vypadá jako kovový

Ericsson R520m se u nás prodává ve stříbrném provedení. Až na zadní magnéziovou stěnu je celý telefon z plastu – barva však budí dojem, že je mobil z kovu celý. Je to pokrok oproti předchozím neprodejným vzorkům, které budily barevnou úpravou plastového povrchu dojem levného telefonu (více zde ).

R520m je jedním z posledních Ericssonů (následovat bude ještě T39), které ještě mají anténu – nová produktová řada (reprezentantem je T68) už bude mít anténu integrovanou. Klávesnice telefonu je umístěna pod velkým displejem (dokáže zobrazit tři odstíny šedé, kontrast je možné měnit v menu telefonu) a kromě číselných kláves obsahuje standardní ovládací prvky Ericssonů – klávesy Yes a No, čtyři kurzorové klávesy, korekční klávesu c a nově klávesu pro vyvolání kontextového menu. Na pravé straně telefonu je ještě klávesa pro aktivaci hlasového záznamníku (92 vteřin); vlevo najdete posuvnou klávesu pro pohyb v menu, nebo vyvolání informace o stavu telefonu – pokud touto klávesou pohnete v pohotovostním stavu telefonu, zobrazí se doba, kterou ještě telefon vydrží v pohotovostním režimu nebo při hovoru do dalšího nabití baterie, zvolený profil, čas budíku a informace o GPRS.

Na displej se při nejmenší velikosti písma (je možné ji nastavit) vejde až šest řádků textu. Jestliže vám ale znaky na displeji přijdou malé, potom si můžete nastavit velké písmo – na displej se potom vejdou jenom čtyři řádky textu. V pohotovostním režimu můžete mít na displeji bitmapový obrázek – R520m jich může mít v paměti až šest; můžete mezi nimi libovolně přepínat. Obrázky se do telefonu posílají textovou zprávou (EMS), přes port IrDA nebo přes Bluetooth (technologie bezdrátového přenosu dat).

Bohaté menu R520m

Do menu vstoupíte pravou nebo levou kurzorovou klávesou. Veškeré operace v menu potvrzujete klávesou Yes, volbu rušíte a vracíte se o úroveň zpět klávesou No. V menu se můžete pohybovat kurzorovými klávesami; využít můžete i posuvnou klávesu na levé straně telefonu. Když stisknete při pohybu v nabídce telefonu číselnou klávesu, automaticky se zvolí položka odpovídající číslu. Tuto možnost máte kdekoliv v menu telefonu.

Struktura nabídek je rozdělena do sedmi částí, přičemž ta poslední je vlastní menu. Tuto nabídku si můžete upravovat sami – určíte si, které položky z celého menu telefonu zde budou. Vlastní menu slouží k rychlému přístupu k často používaným položkám. Pohyb v nabídce je hodně rychlý; brzdit vás nebudou ani animace některých položek.

Telefonní seznam nebo seznam kontaktů?

Ericsson R520m má vlastní telefonní seznam. Ke každé položce tohoto seznamu (kontaktu) můžete přiřadit jméno, příjmení, titul, společnost, domácí, pracovní, mobilní, faxové a jiné číslo (tedy pět telefonních čísel) a e-mailovou adresu. Kapacita seznamu je omezena na 510 telefonních čísel; kontaktů tak může být logicky i méně.

Ke kontaktům můžete přiřadit i hlasový záznam, který se používá u hlasového vytáčení. Počet hlasových záznamů je omezen na 50. Do tohoto počtu se ale musí vejít i hlasové příkazy pro různé činnosti a funkce telefonu, které si můžete také definovat.

Kontakty je možné organizovat do skupin, kterým můžete později odeslat hromadnou textovou zprávu. Skupiny kontaktů využijete také při definici seznamu osob, které vám mohou volat. Tento seznam se nastavuje v menu nastavení/možnosti volání/povolené hovory. Všechny osoby a skupiny kontaktů uvedené v tomto seznamu se vám bez problémů dovolají; ostatní uslyší obsazovací tón. Tuto funkci R520m si můžete zapnout či vypnout i pro jednotlivé volací profily.

Textové a e-mailové zprávy

V menu Zprávy vás jistě překvapí, že si při psaní nové můžete vybrat, jestli chcete textovou zprávu, nebo e-mail. Textové zprávy mohou být dlouhé až 480 znaků. Telefon, který dlouhé zprávy nepodporuje, dostane takovou zprávu rozdělenou na třikrát. Do textovky můžete vložit i obrázek, animaci nebo melodii – R520m totiž podporuje nový standard EMS. Obrázky z tohoto telefonu dokáží přijmout ostatní mobily (Ericsson T29) vybavené funkcí EMS a také Nokia 6210, která sice tento standard nepodporuje, ale její Smart Messaging je dost podobný.

Samotné psaní textových zpráv je pohodlné – telefon reaguje na stisk klávesy okamžitě, což je rozdíl oproti některým předchozím modelům (R320s, A2618s). R520m obsahuje technologii rychlého psaní T9, zatím ale nemá český slovník – kvůli tomu ji není možné pro české textovky použít. Jak nám prozradili v českém Ericssonu, „na české T9 usilovně pracujeme dnem i nocí.“

Pro uživatele starších Ericssonů přichystali vývojáři R520m jednu zásadní změnu. Zatímco dříve jste totiž změnili velikost písmena (a na A) až po jeho napsání, u R520m – podobně jako u telefonů jiných výrobců – určíte velikost před napsáním písmena. Samozřejmostí je, že po tečce se další písmeno napíše automaticky velké, pokračuje se malými. Lahůdkou už je, že smajlíky, což jsou sekvence znaků jako např. :-) či :-(, se na displeji zobrazují J a L. Telefon takto umí nahradit deset druhů smajlíků.

E-mailový klient v R520m sice nemůže nahradit stolní či kapesní počítače, ale rozhodně poslouží. Poštu dokáže stahovat protokolem POP3 (umí jej drtivá většina e-mailových systémů) a odesílat prostřednictvím SMTP (o dostupnosti platí totéž, co o POP3). Samozřejmě není možné stahovat přílohy (obrázky, dokumenty); problém je i s e-maily v češtině. Při odesílání e-mailu můžete volit příjemce z telefonního seznamu. Kromě příjemce a příjemce kopie můžete ještě nastavit důležitost e-mailu.

Zábava s telefonem

Chcete se s telefonem bavit? A stačí vám k tomu možnost prohlédnout si šest animací, 77 obrázků, nechat si poslat vyzváněcí melodii? To vše samozřejmě můžete dostat textovkou, přes IrDA nebo Bluetooth. Obrázky a melodie si můžete v telefonu sami vytvářet. A jestli vás tato pasivní zábava příliš nezaujme, potom si spusťte jednu ze dvou her. Popisovat Tenis asi není nutné, popis Erixu je ale natolik složitý, že snad bude lepší, když si jej sami vyzkoušíte.

Ďábelsky rychlá data

I když ostatní funkce Ericssonu R520m si jistě zaslouží pozornost, svůj věhlas si tento mobil vydobyl podporou všech technologií přenosu dat, které jsou v současnosti dostupné. Začněme od konce – R520m je možné připojit k počítači nebo jinému zařízení sériovým kabelem, infračerveným přenosem IrDA a bezdrátovým rádiovým spojením Bluetooth. Samotná data je možné přenášet klasicky, nebo přes HSCSD (maximální rychlost 28,8 kb/s) či GPRS. V současnosti zvládá finální verze R520m přenos dat přes GPRS maximální rychlostí 40,2 kb/s při použití této konfigurace (je určena technicky zdatnějším, vysvětlení by zabralo další článek): 3+1, CS-2, třída 8. Ericsson pracuje na verzi označované R3 (ta současná je R2 – release 2), která bude umět alokovat timesloty v počtu 4+1. HSCSD a GPRS v tuto chvíli v České republice nabízí komerčně pouze Eurotel. GPRS připravují Český Mobil i RadioMobil; podporu HSCSD žádný jiný český operátor nechystá.

Wapový prohlížeč v telefonu zvládá nejnovější standard WAPu 1.2.1. Díky tomu můžete přistupovat i na stránky využívající šifrování. Rozšíření těchto wapových prohlížečů podle operátorů i analytiků může vést k masovějšímu využívání mobilních obchodů a bankovnictví.

S mobilem se dodává i komunikační software, s pomocí kterého můžete synchronizovat organizační údaje v telefonu se stolním počítačem. Synchronizaci můžete provádět i prostřednictvím bluetooth s jiným telefonem.

Kalendář = organizér

Rozšířeny byly možnosti kalendáře. Můžete si zobrazit přehled všech událostí a úkolů pro dnešní týden, nebo můžete v kalendáři listovat po týdnech a měsících. V menu najdete i možnost zobrazení všech úkolů – pro jejich přehled tedy nemusíte listovat v kalendáři. U nových úkolů si určujete, jestli jde o volání, vzkaz nebo různé. Samozřejmě si můžete nastavit předstih, s jakým jste na plnění úkolu upozorněni, případně rovnou vybrat telefonní číslo, na které máte volat. Ještě větší výběr máte u událostí. Nejdříve si vyberete z těchto kategorií: schůzka, rande, cestování, dovolená, volání, výročí, různé. Potom si pro konkrétní událost nastavíte několik parametrů – například pro rande je to předmět, místo, popis, čas a datum zahájení a ukončení. Podobné údaje vyplňujete i pro ostatní události. Můžete si nastavit, jestli chcete být upozorněni i tehdy, když máte telefon vypnutý (potom se automaticky zapne).

Drobnosti made in Ericsson

Nebyl by to Ericsson, kdyby do svých telefonů nepřidával drobnosti, které jsou na první pohled zbytečné, ale na které si později zvyknete. Řekněte, který jiný mobil můžete ráno vypnout při zvonění budíku tím, že s ním zatřepete, nebo ho plácnete rukou? Také hands-free (hlasitý odposlech) se chová inteligentně – když totiž mluvíte k telefonu, který leží na stole (mimochodem, zvuk je docela dobrý) a přiložíte si jej k uchu, senzor schovaný ve sluchátku (je to ten samý, který vypíná budík) to pozná a automaticky hlasitý odposlech vypne.

Také seznam kódů k platebním kartám nebo třeba přístupových hesel k počítači se vám jistě bude hodit. Vstup do tohoto seznamu je chráněn kódem. Když jej zadáte špatně, seznam se otevře, jako by se nic nedělo. Jen údaje v něm jsou pozměněné (namísto kódu ahoj se zobrazí bipk – takže zloděj možná ani nemusí tušit, že si opisuje chybná hesla.

Koupit či nekoupit?

Otázku, jestli dáte 13 až 15 tisíc korun za mobilní telefon s podporou HSCSD, GPRS a Bluetooth, možností synchronizace s osobním či kapesním počítačem, spoustou dalších funkcí a drobností, na které si možná ani po měsíčním používání nevzpomenete, je už na vás. Možná se vám telefon nelíbí (je přece jenom na dnešní poměry dost velký), možná vás nezaujme funkcemi – i když po přidání české T9 budete hodně dlouho hledat něco, co R520m neumí.