Ericsson R520 - práce všeho druhu (preview)

Základní charakteristika

Nový Ericsson R520 bychom skutečně mohli nazvat současným králem mezi mobilními telefony. Výstižnější označení by bylo spíše "Ferda mravenec - práce všeho druhu". Tento nástupce modelu R320 totiž opravdu umí využívat snad všechny dnes dostupné technologie v sítích GSM. Nový Ericsson podporuje GPRS, HSCSD, technologii bluetooth i WAP. To však není zdaleka vše. Ostatně o tom se vzápětí přesvědčíte sami. .R520 se svému předchůdci Ericssonu R320 velmi podobá designem i ovládáním. To je zejména u ovládání dobrá zpráva. Rozměry přístroje jsou 130 x 50 x 16 mm, hmotnost závisí na použitém typu akumulátoru. Se standardní ultra tenkou baterií telefon váží 123 g, s vysokokapacitní pak 139 g. Displej je plně grafický, šestiřádkový s rozlišením 101 (šířka) x 67 (výška) bodů. Font písma je možné nastavit ve třech různých velikostech.

Výdrž

Stejně jako hmotnost, také výdrž telefonu uvádí výrobce v závislosti na typu baterie. U Ericssonu R520 budete mít na výběr celkem ze tří druhů originálních baterií a tím i ze tří různých výdrží v pohotovostním stavu (nebo v době hovoru).

BSL-11 - Slim battery 850 mAh: 210 - 810 minut hovoru nebo 205 - 360 hodin v pohotovostním stavu.

BHC-10 - High capacity battery 1400 mAh: 360 - 1350 minut hovoru nebo 340 - 595 hodin v pohotovostním stavu.

Dokonalý komunikační prostředek

Jak jsme již naznačili v úvodu, Ericsson R520 je doslova nabitý všemi funkcemi, na které si jen vzpomenete. Právě tyto funkce dělají z "erpětsetdvacítky" dokonalý manažerský telefon. Začněme tedy pěkně popořadě.

GPRS - General Packet Radio Service neboli "rychlá a levná" data. Díky této technologii můžete přenášet data rychlostí až 53,6 kbps. Stejnou rychlost můžete využít také při prohlížení internetových stránek nebo při stahování svých e-mailů.

HSCSD - High Speed Circuit Switched Data. Pokud vám GPRS nebude vyhovovat, můžete zvolit další rychlejší formu přenosu zpráv, než je standard (9,6 kbps). Tato technologie umožňuje v kombinaci s R520 dosahovat rychlostí až 28,8 kbps.

WAP - Wireless Application Protocol. Absence WAPového prohlížeče by byla pro mobil této třídy v současné době opravdovou ostudou. Ericsson R520 disponuje verzí 1.2.1 a nabídne vám pět WAP profilů a 25 záložek, umožňujících rychlý přístup k vašim nejoblíbenějším stránkám.

E-mail - prostřednictvím R520 můžete komunikovat se svou elektronickou poštou, nikoliv prostřednictvím WAPu, ale přímo přes e-mailového klienta (POP3/SMTP), který je součástí telefonu.

Bluetooth - další (a zdaleka ne poslední) lahůdkou tohoto modelu je podpora technologie bluetooth - hitu poslední doby. "Modrý zub", pracující v frekvenčním pásmu 2,4 GHz, umožní komunikaci telefonu s dalšími libovolnými elektronickými zařízeními (například: headsety, hands-free sadami, PC, PDA, MP3 přehrávači, tiskárnami ap.).

Synchronizace - záznamy v kalendáři a telefonním seznamu lze synchronizovat s PC, PDA. K přenosu informací z telefonu do počítače můžete využít jako transportní prostředek například bluetooth, IrDA port nebo kabel. Součástí standardního balení telefonu bude také instalační CD-ROM se synchronizačním softwarem.

Hlasové funkce - kromě hlasového záznamníku máte k dispozici také hlasové vytáčení, přijmutí / odmítnutí příchozího hovoru, změnu profilu hlasovým povelem a nahrávání / spouštění záznamníku hlasem.

Další funkce R520

A to je vše? Ani náhodou! Ještě jsme neskončili. Následuje výčet dalších užitečných funkcí, které může Ericsson R520 svým uživatelům nabídnout.

Triband - možnost použít v pásmu GSM 900 / 1800 / 1900 MHz

IrDA port

Integrovaný HW modem

Telefonní seznam - 500 míst

SIM toolkit

EFR, HR

Profily (včetně profilů: "ve voze", "jednání", "normální")

Prediktivní psaní T9

Hlasitý odposlech (po ukončení hovoru se automaticky vypne)

Vibrace

Kalendář

Kontakty

Kalkulačka

Hodiny

Datum

Budík

Přesvědčili jsme vás, že Ericsson R520 je opravdu výjimečným mobilním telefonem? Fanoušky této značky určitě ano. Ale ani skeptici nemohou vyvrátit fakt, že R520 momentálně nemá konkurenci. Zkuste v dnešní době najít na trhu s mobilními telefony druhý přístroj, který by obsahoval všechny výše uvedené funkce. Otázkou zůstává, zda výrobce nebude čekat s uvedením telefonu na trh (jak je jeho zvykem) tak dlouho, než ho předběhne konkurence. Původně mel být Ericsson R520 dostupný již na podzim loňského roku, dále v únoru roku letošního, zatím poslední termín je odhadován na duben. Neméně podstatným faktorem bude samozřejmě cena. Ta zatím není známa, ale podle odhadů redakce by se měla pohybovat v rozmezí 20 - 25 tisíc korun.