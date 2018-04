Ericsson R520 má nový firmware, který ho naučí poštu a zlepší GPRS

Mobilní telefon Ericsson R520 se na trh dostal před několika týdny s firmwarem označovaným jako R1 (Release 1). Nedalo se přehlédnout, že v mnoha bodech (zejména u podpory GPRS) je tento firmware ještě šitý horkou jehlou. V současné době nejsou telefony R520 na českém trhu oficiálně v prodeji. Důvodem je právě čekání na Release 2, novou verzi firmware. Ta je již konečně hotová a do České republiky by první telefony s novou verzí firmware měly dorazit tento týden. Vyplatilo se čekání? Co nového přináší R2?

E-mail klient

Především je to konečně e-mailový klient, takže poštu můžete přijímat i přes POP3 (údajně také IMAP, námi netestováno) a odesílat přes SMTP. Klient vypadá na první pohled docela dobře, nyní jej podrobujeme zevrubnějšímu zkoumání a testování.

Podpora EMS

Ericsson také do R2 přidal celkem důležitou a hlavně zajímavou podporu standardu EMS pro zasílání SMS zpráv obsahujících animace, obrázky a hudbu. R520 se tak stává již druhým prodávaným mobilem s podporou EMS (po T29). Celkem má telefon šest míst pro animace a 76 obrázků, jedna další paměťová pozice zůstává volná pro vaši tvůrčí aktivitu. Obrázky jsou rozdělené do sedmi složek podle typu obrázku.Více informací o EMS: SMS zprávy: historie, přítomnost a budoucnost II. - EMS přichází

Grafika pozadí

Nově si také můžete vytvořit grafiku pro pozadí na displeji – je to sice funkce spíš pro hračičky, mezi ně ale bude patřit mnoho majitelů R520… Celkem můžete mít až 5 obrázků + 1 vlastní pro pozadí a můžete mezi nimi přepínat.

GPRS

Podstatné změny jsou u GPRS – to dělá podstatně méně problémů, než doposud. (Zejména zahraniční uživatelé si stěžovali na potíže s jeho funkčností.) Tyto problémy by již měly být minulostí. Navíc se Ericsson snaží zpřístupnit rychlejší verzi 4+1 timeslot oproti stávajícím 3+1 timeslot, což se ale zatím netýká firmware R2.

Bluetooth

Subjektivně lepším dojmem působí také podpora bluetooth – alespoň hlasitost takto připojeného sluchátka se mírně zvýšila.

V každém případě přináší R2 výrazné zlepšení funkcí a pokud jste zatím na R520 čekali, tak jste rozhodně neprohloupili. Ericsson by navíc měl upgrade na R2 umožnit zdarma, protože e-mail klient sliboval již ve svých prvních prospektech, takže zákazníci mají právo jej požadovat. Od českých servisů zatím nemáme potvrzeno, že by již měly R2 k dispozici pro nahrání, takže současní majitelé budou na nový firmware muset ještě pár dnů počkat.

Pro ty z vás, kteří potřebujete GPRS nebo HSCSD na R520 uvést do chodu, přikládáme anglickou dokumentaci v PDF.