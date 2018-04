Ericsson R520 - Bluetooth, GPRS, HSCSD a WAP (preview)

Pokud jste si u maličkého telefonku Ericsson T36 povzdechli, že ve výčtu funkcí vám neodmyslitelně chybí GPRS, u jeho většího bratříčka R520 máte šanci, že se situace výrazně zlepší. Nově představený Ericsson R520 je první telefon, který podporuje GPRS a HSCSD rychlostní datové přenosy zároveň, takže pokud vám nebude vyhovovat jedno, vyberete si druhé.

Ericsson R520 je nástupcem R320 - ostatně právě R320 byla prvním telefonem u Ericssonu, který měl GPRS. Už tehdy ale Ericsson tvrdil, že R320 se s GPRS vyrábět nebude a touto funkcí vybaví až nástupce. A nástupce vypadá velmi dobře.

Kromě GPRS a HSCSD datových přenosů zvládá i bezdrátové propojení přes Bluetooth a pracuje ve všech třech frekvenčních derivátedch GSM - 900/1800/1900 MHz. Samozřejmě je vybaven WAPem a kromě toho by měl mít možnost pracovat s emaily přímo přes vestavěného klienta (zřejmě na bázi POP3). Vestavěný je také osobní plánovač s kalendářem, to-do listem a dalšími přináležitostmi, ten je možno synchronizovat s PC přes bluetooth, IrDA, kabel nebo přistupovat k datům přes WAP pomocí přiloženého software.

Telefon je vybaven hlasitým hands-free a to tak vychytralým, že v okamžiku, kdy telefon dáte k uchu, automaticky sníží hlasitost. Jak to pozná, nevím.

Také telefonní seznam byl přepracován - nyní je hierarchický podobně, jako Nokia 7110 - jen trochu přehlednější. Do seznamu se vejde přes 500 telefonních čísel. Hlasové ovládání je samozřejmostí. Predikativní psaní SMS zpráv.

Jak je na tom telefony fyzicky? Váha 105 gramů je totéž, co dnes představuje R320. Rozměry 130x50x16 jsou také velmi podobné. Se standardní baterií má telefon vydržet 7 hodin a 35 minut hovoru nebo přes 200 hodin pohotovosti (oficiální údaj výrobce). Dodávat se má v široké paletě barev.

Nyní k tomu, co vás zajímá asi nejvíce: cenově telefon má nahradit R320 a časově to s ním nevypadá nejlépe. První kousky na testování GPRS/HSCSD infrastruktury mají přijít už kolem podzimu, ty ale budou pro operátory. Pro normální lidi se v krámech objeví údajně kolem února 2001 - moje obvyklá výhrada k datům představení je, že to nemáte brát moc vážně.