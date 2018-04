Ericsson R380e - chytřejší a výkonnější než R380s (preview)

V říjnu tohoto roku by se na trzích v některých evropských zemích měl začít prodávat chytrý telefon (smartphone) Ericsson R380e. Jde o vylepšenou verzi staršího mobilu Ericsson R380s, který se začal prodávat v loňském roce. Více se o tomto telefonu můžete dočíst v naší recenzi.

Jeden z reklamních sloganů Ericssonu týkajících se tohoto mobilu říká: Chytrý telefon je ještě chytřejší. Vedle několika nových softwarových aplikací (R380e používá operační systém Symbian) totiž má i rychlejší procesor. Ericsson vylepšil také spotřebu energie - R380e vydrží přibližně o 25 % déle v pohotovostním režimu (přibližně 130 hodin) nebo při hovoru (přibližně 5 hodin) než předchozí model R380s.

V R380e je vestavěný prohlížeč wapových stránek, pracující se standardem WAP 1.2.1. Prohlížeč podporuje zabezpečení přenosu WTLS třídy 2. V současnosti jde o nejbezpečnější způsob komunikace přes protokol WAP, který vyhovuje požadavkům na bezpečené elektronické obchodování. Vývojáři Ericssonu do R380e implementovali podporu SIM toolkitu. Možná vám to přijde jako samozřejmost, ale R380s neuměl SIM toolkit, takže jste jej nemohli používat například pro GSM banking. S R380s můžete posílat dlouhé textové zprávy. Prostřednictvím textových zpráv můžete R380s i nakonfigurovat - umí totiž přes textovky přijmout nastavení e-mailového a wapového klienta, stejně jako všechny wapové mobily Ericssonu.

Data z kalendáře, adresáře, úkolovníku a e-mailového klienta v R380e můžete synchronizovat se stolním počítačem. Synchronizační software podporuje programy Microsoft Outlook, Lotus Notes a Lotus Organizer. R380e si umí vyměňovat tato data i s jiným mobilem přes infračervený port. K počítači se R380e připojuje přes kabel USB.

Zatím není jasné, za jakou cenu by měl být R380e ke koupi. Některé zdroje z Velké Británie hovoří o ceně do 300 Ł, což by v přepočtu nemělo být více než 17 tisíc korun. Za podobnou cenu se v tuto chvíli prodává i R380s. U Ericssonu už se stalo tradicí, že do několika měsíců od uvedení telefonu na trh jeho cena poklesne často i více než o polovinu. To je ostatně i případ R380s, který se začínal prodávat v cenové hladině okolo 30 tisíc korun. Pokud by stejnou cenovou politiku dodržel i R380e, mohla by být jeho cena v listopadu a prosinci velmi, velmi zajímavá.