Ericsson R380 - udělejte si to sami (varování)

Na mobilním telefonu R380 švédského Ericssonu, který představuje kombinaci GSM telefonu a PDA, najdeme několik softwarových nedostatků, které mohou uživatelům přidělat starosti.Je dalším ze stále se rozrůstající řady smartphonů, tedy chytrých telefonů. Tyto přístroje jsou zajímavé svou schopností spojit vlastnosti GSM telefonů a PDA. S R380 můžete tedy nejen telefonovat a posílat textové zprávy, ale také faxovat, přijímat a odesílat datové soubory či využívat komfortu organizéru, plánovače, internetu, e-mailu - zkrátka funkcí, na něž jsme zvyklí u osobních počítačů. Dalším charakteristickým znakem smartphonů je rozměrný dotykový displej a pochopitelně synchronizace dat v telefonu s počítačem.Zálohování dat v přístroji patří k hlavním přednostem Ericssonu R380. Paradoxně však právě zde dochází k určitým potížím. Pokud totiž toto zálohování provedete (pomocí CD-ROM, které je součástí standardního balení telefonu), menu telefonu se automaticky přepne z češtiny do angličtiny a toto nastavení nelze vrátit zpět. Podporu českého jazyka dostanete zpět do telefonu po instalaci poslední verze firmwaru, která je dostupná na domovských (švédských) stránkách výrobce . Výhodou je, že firmware si můžete kdykoliv obnovit, naopak nevýhoda spočívá v tom, že pokud s touto fintou nejste seznámeni, může vám to zkomplikovat život.Zvýšené opatrnosti dbejte také při předání R380 do autorizovaného centra (GSMobil), kde vám neprovedou zálohování přístroje. Místo toho vás odkáží na jistou brněnskou firmu zajišťující softwarovou podporu společnosti Ericsson. A tam vám doporučí návštěvu švédských stránek Ericssonu. Proč tuto radu neumí poskytnout samo autorizované centrum, suď bůh. Zkrátka začarovaný kruh, kde platí: "Pomož si sám." Pokud tedy svěříte tento telefon do servisu, proveďte předtím zálohování, nebo se můžete s uloženými daty rozloučit.

"Naše autorizovaná servisní centra nejsou technicky vybavena na to, aby mohla provádět zálohování telefonů." Tak se k tomuto problému vyjádřili zaměstnanci společnosti Ericsson.

Je to stejné, jako byste přijeli s autem do servisu s přáním výměny oleje a tam by vás odbyli, že na to nejsou vybaveni, abyste si to udělali sami.

Další chyby

Paměť SIM karty nedokáže efektivně spolupracovat s pamětí telefonu R380. Vyvoláte-li seznam posledních hovorů, zobrazí se vám pouze telefonní čísla beze jména. Chcete-li zjistit jméno, musíte uvedené číslo vytočit. Teprve poté dojde k porovnání dat na SIM kartě a v paměti přístroje a na displeji se zobrazí jméno (pokud tedy máte dotyčného v seznamu). Také časové záznamy posledních volání zobrazují hovory pouze za posledních pět dní. V nabídce telefonu máte přitom k dispozici zobrazení záznamů za poslední měsíc.

Ericsson R380 nespolupracuje dostatečně ani s originální instalační HF sadou do auta, jejíž interní seznam nabízí uložení až 100 hlasových jmenovek k telefonním číslům ze seznamu přístroje. Samotný telefon R380 umožňuje přiřadit hlasové jmenovky celkem k 10 číslům. Po vložení R380 do sady však funguje pouze hlasové vyvolání 10 čísel z telefonu, nikoliv z paměti hands-free sady.

Závěr

Ericsson R380 je určitě zajímavým telefonem, který může uspokojit požadavky i těch nejnáročnějších uživatelů. Jste-li ale jedním z vlastníků (ať již současných či potenciálních), musíte mít zároveň počítač s přístupem na internet a ovládát dobře angličtinu. Pak pro vás ani zálohování dat u R380 nepředstavuje žádné problémy. Pokud vám však jeden z těchto předpokladů chybí, potom jste "nahraní".