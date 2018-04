Ericsson R380 - recenze

V červenci jsme publikovali recenzi betaverze chytrého telefonu Ericsson R380 a tehdy jsme slíbili, že se k němu vrátíme ještě recenzí ostré verze. A protože Ericsson R380 právě přichází na trh a my ji máme v ruce, přišla ta správná chvíle slib splnit.

Rád bych dodal, že tento článek je myšlen spíše jako doplněk k recenzi betaverze R380 – pokud jste ji nečetli, projděte si ji tady Ericsson R380 - smartphone v testu (recenze).

Také bychom rádi hned na začátek dodali, že článek může vypadat pesimisticky, protože jsme se snažili najít slabiny telefonu. Počítáme s tím, že jeho silné stránky jsme vyzdvihli v předchozí recenzi, kromě toho vás s nimi dostatečně seznamují reklamy, jež o slabinách zpravidla mlčí.

Co je Ericsson R380?

Ericsson R380 patří do kategorie chytrých telefonů, tedy do kategorie, ve které jsou přístroje kromě klasických aplikací (jako je telefonní seznam nebo editor SMS zpráv) vybaveny i aplikacemi silnějšími, jako je pohodlný WAP prohlížeč, kalendář, e-mail aplikace, jedna hra a především o něco komfortnější vstup znaků. To vše doprovází synchronizace s počítačem. Možná vás při čtení tohoto výčtu asi napadne, čím se tedy R380 fakticky liší například od R320. Nu, hlavně velikostí displeje, možností lepšího psaní pomocí grafitti a velikostí dostupné paměti. Všechny programy v R380 jsou také o poznání uživatelsky příjemnější a snáze se ovládají.

Ericsson R380 má rozměry shodné s R320, je pouze tlustší (159 x 51 x 26 mm) a jeho hmotnost je také o něco vyšší – váží 164 gramů. Je vybaven 1,2 MB paměti pro uživatelská data, podsvícený displej má maximální rozměr 120 x 360 bodů a telefon je dualbandový. Verze R380s je dualband 900/1800 Mhz, dělá se ale i americká verze 900/1900 Mhz, ta se ale u nás neprodává. Pozor: telefon neumí SIM Toolkit!

Výdrž: V pohotovostním režimu je to 107 hodin, při hovoru 4 hodiny 50 minut. Pochopitelně, že čím více používáte vestavěné PDA a hlavně podsvícení, tím se výdrž snižuje, v praxi jsem ale ani po několika hodinách aktivní práce s přístrojem nenarazil na problém.

Finální verze R380 se dodává se synchronizačním stojánkem, do kterého lze zapojit nabíječku i synchronizační kabel, v takovém případě se pak R380 nabíjí i synchronizuje najednou, a to vše v pohodlné krásné kolébce. Vzhledem k dodávaným Li-Iont bateriím je jedno, že ji nabíjíte za den třeba desetkrát, baterie to neničí a máte pohodlně nabito.

Aplikace

Aplikací nemá R380 zase tak moc, jejich souhrnem je také dáno zaměření telefonu. Toto jsou nainstalované aplikace:

Telefonní seznam spojený s databáze kontaktů, do něhož lze ukládat více čísel, e-mail, kontakty a adresy.

Telefonní aplikace s dosti přehledně vedeným seznamem hovorů.

E-mailová aplikace pracující s POP3 nebo IMAP4 klientem, SMTP protokolem a pracující i se SMS zprávami. E-mailové aplikace zahrnuje jak SMS, tak e-maily, a umožňuje pracovat i s e-maily a faxy zasílaných přes SMS (myšleny jsou samozřejmě odchozí). Přijímat faxy nebo je odesílat jinak, než přes SMS, není možné.

Kalendář, přesněji řečeno time management s možností vedení schůzek atd. Pohledy je možné dělat po jednotlivých dnech, týdnech, měsících a po úkolech.

WAP prohlížeč s komfortní prací s WAPem. Velmi příjemné a luxusní WAPovské okno, možnost ukládání stránek WAPu do cache a jejich pozdější čtení po odpojení.

Poznámkový blok – bohužel není ani na úrovni programů známých z Palm, PocketPC, natož z EPOC systémů. Opravdu jen pro nejnutnější poznámky, žádné možnosti formátování textu ani dalších úprav.

Hodiny, kalkulačka, jedna hra.

Nyní špatné zprávy: aplikace nelze podle vyjádření Ericssonu doinstalovávat. Jediné, co si můžete změnit, je jazyk, jímž s vámi R380 komunikuje (naše recenze se týká češtiny). Ten lze přeinstalovat z dodaného CD. Jediné změny mohou proběhnout servisním updatem firmwaru, ale Ericsson tvrdí, že takto bude schopen držet krok s posledními technologiemi zejména WAPu, neboť bude dělat update softwaru. Na software třetích stran ale asi zapomeňte – například ICQ do R380 nedostanete…

Čeština

Tím se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu: počeštění. Ericsson R380 náš rodný jazyk zvládá, tedy zobrazuje korektně českou diakritiku v kódování Windows CP-1250. Všechny aplikace mají také menu v češtině. Úroveň lokalizace je dle našeho soudu dobrá, položky jsou srozumitelné, jen někdy byli tvůrci nuceni použít zkratky, které nejsou vždy příliš srozumitelné. Občas se navíc vyskytují překlepy.

Psaní znaků – grafitti a klávesnička

Na problémy jsem však narazili v případě grafitti. V prvé řadě se nám nedařilo neobvyklejší české znaky napsat – ř ani ž jsme do R380 vůbec nedostali. V manuálu o jejich vkládání nic není (je anglický, český jsme neměli, takže se to dá chápat), pokusy podle logiky grafitti selhaly. Ani na klávesnici pro vkládání znaků tato písmena nejsou.

Naštěstí to není příliš velká tragédie, znaky se korektně zobrazují a faktem je, že snad v žádné aplikaci nemají české znaky moc využití – e-maily i WAPové stránky se používají zpravidla bez českých znaků. Takže mnoho potřeb psát s háčky asi mít nebudete.

Co je ale horší, je fakt, že se nám nedařilo psát měkké i – podle manuálu jsou dvě možnosti, obě však fungují jen s maximálním soustředěním. Po konzultacích se ukazuje, že za to může asi česká lokalizace, nepříjemné ale je, že i se jako grafitti opravdu píše jen velmi těžko. Podle manuálu je možno psát jej podobně jako na Palmu jako svislou čáru od shora dolů, nebo čáru od shora dolů a s návratem nahoru. První verze ale napíše L, zatímco druhá verze zpravidla skončí jako r nebo l, leda že si dáváte opravdu pozor a trefíte se na milimetr přesně na čáru, kudy jste jeli zhora dolů. Bohužel i se vyskytuje v češtině docela často a jeho problematické psaní přes grafitti hodně znepříjemňovalo práci. Ericsson ovšem tvrdí, že psaní i je v pořádku, problém měl být způsoben tím, že jsme neměli poslední verzi firmware která tuto chybu nevykazovuje(upgrade je možný).

Jinak grafitti je odlišné od Palm verze, jde spíše o jeho PocketPC verzi – jestli máte Palm, bude chvíli trvat přeškolení a například K a Y budete ještě dlouho psát po palmovsku. Trochu škoda je, že Ericsson nedodává, podobně jako Palm, nalepovací samolepku s nápovědou ke grafitti, na baterku by se přesně jedna vešla. Některé znaky se totiž obtížně pamatují, zejména neabecední znaky, a v R380 jsme nápovědu nenašli. Vyřešili jsme to tak, že jsme znaky přefotili na papír, abychom nemuseli mít manuál vždy po ruce...

Když už pomlouváme grafitti na R380, neodpustíme si ještě jedno popíchnutí. Když se nám do rukou dostal jeden z prvních Palmů, byli jsme zklamáni, že grafitti se nepíší na displej, ale mají svoji vyhrazenou plochu, jež zabírajá místo, kde mohl být displej. Postupem času jsme však přišli na to, jak je to rozumné – psaní grafitti je totiž nepříjemné míchat do toho, co displej zobrazuje, a tak jedinou nevýhodou tohoto řešení je při nočním psaní nepodsvícení grafitti části na Palmu.

Ericsson R380 nemá pro zápis grafitti vyhrazenou plochu a dělá to zmatek. Pokud píšete větší kus textu, řekněme e-mail, tak se za chvíli zapisovaný text dostane do oblasti, v níž píšete grafitty znaky. To ale mění situaci, protože například obtáhnutím slova jej označíte a dalším vložením znaku slovo vymažete a vložíte na jeho místo onen znak. To se vám snadno stane v okamžiku, kdy píšete grafitti do místa, kde se zobrazuje napsaný text, taky se vám snadno stane, že začnete psát do prostředka slova, protože jste do něj neopatrně ťukli. Samozřejmě, většinou se tak stane díky vaší nepozornosti nebo váhavosti, když si nemůžete vzpomenout, jak se který znak píše, nebo když přemýšlíte, co napsat, nepříjemné je to ale tak jako tak.

Další variantou, jak vkládat znaky, je klávesnička. V nastavení telefonu si můžete zvolit, zda při požadavku na vstup znaků má implicitně displej zobrazit klávesničku, nebo grafitti režim, ale při každém vstupu znaků můžete z menu přepínat.

Klávesnička je klasická QWERTY klávesnice a píše se na ní tak, že ťukáte stylusem (dotykovým perem, Ericsson přibaluje čtyři kousky) do jednotlivých kláves. Výhodou klávesnice je, že se do ní nemotá napsaný text jako u grafitti, a píše se na ní překvapivě dobře. Pokud nemáte slabší zrak, je psaní ze začátku rychlejší, než pomocí grafitti, a to i když odmyslím moje problémy s písmenem i. Navíc se na klávesničce snadno hledají i nestandardní znaky.

Výsledek psaní: chybí integrovaná nápověda, jak psát grafitti znaky, některé znaky se těžko píší a asi budete nervózní, až se vám bude motat dohromady psaný text s oblastí, do které zapisujete grafitti. Klávesnička je příjemná.

Ovládání telefonu

Už v recenzi betaverze jsme připomínali, že R380 má jednu nepříjemnou vlastnost: když pracujete s nějakou aplikací a telefon uzavřete, musíte se potom do aplikace znovu prokousat. Například když píšete e-mail a zaklapnete flipt a potom jej znovu otevřete, nejste zase v rozepsaném e-mailu, ale v základním menu – musíte se znovu proklikat do požadované aplikace a váši rozepsanou zprávu si najít v Konceptech e-mailů. Alespoň, že se neztratí.

Podle vývojářů pracujících s EPOCem muselo dát Ericssonu spoustu práce, než nativní vlastnost EPOCu, tedy znovuuvedení do původního stavu před "usnutím" systému, předělali na to, že se R380 po probuzení ze suspend režimu dostane vždy do základní nabídky. Zdá se to být dosti nepraktické a v rozporu s tím, jak fungují všechny ostatní PDA, kam až paměť sahá.

Ovládání aplikací je samo o sobě jednoduché, ostatně ony samy nejsou také nikterak složité, takže na nich moc k ovládání není. Co trochu mate, jsou dvě ikonky pro vstup do menu, přičemž dopředu je těžko odhadovat, v které aplikaci bude jaká položka menu pod kterou ikonkou. Příklad: pokud vstoupíte do aplikace Telefonní hovor, je pod horní ikonkou tato nabídka: Naposled volaná čísla, Zmeškané hovory a Čísla služeb, zatímco pod dolní ikonkou jsou volby Seznam hovorů a Nastavení.

Naštěstí jsou takové ikonky jen dvě, takže rychle najdete, co hledáte.

Důležitou součástí ovládání je podsvícení displeje – bez něj by se s telefonem nedalo v horších světelných podmínkách pracovat. Displej je podsvícen bíle, velmi kvalitně; Ericsson prokázal, že v tomto ohledu je mistr nad mistry. Co ale kazí dojem, je ovládání podsvícení. Můžete si jej nastavit zapnuté, vypnuté nebo automatické. První dva typy vám jsou asi jasné, ale co je to automatické podsvícení? Naskýtá se představa, že při otevření flipu se rozsvítí a při zavření zhasne. Při nečinnosti zhasne, při akce se rozsvítí.

Tak přesně takhle to nefunguje. Pokud si nastavíte automatické podsvícení displeje, tak když flip otevřete, máte stále zhasnuto. Podsvícení si musíte rozsvítit tlačítky, kterými se reguluje hlasitost. Když zhasne, musíte si jej zase rozsvítit stejným způsobem, bušit do displeje nepomůže. Je to trochu nezvyk a zdá se to být trochu nepraktické, ale záleží jen na vás. Ericsson tvrdí, že nová verze firmware tento problém již nezná a funguje tak ideálně, jak je popsáno výše, nicméně tuto verzi firmware jsme neměli k dispozici. Kdybyste s tím měli problém, obracejte se na servis Ericssonu, ať vám nahrají novou verzi firmware.

Ostatní práce je poměrně jednoduchá a pohodlná, zejména při práci s WAPem poznáte, co je to luxus velkého displeje. Dají se číst celé články z iDnes nebo Mobil.cz – prostě pohoda. Stejně tak pro práci s WAPovou e-mailovou schránkou. Příjemná je také možnost uložení stránek do cache a pozdější vyvolání.

Ovládání zavřeného telefonu je specifické – v podstatě se zavřeným telefonem můžete jen prohlížet některá data. Ericsson totiž počítá s tím, že na psaní SMS zpráv nebo přidávání nového telefonního čísla se vám vyplatí R380 otevřít – a asi má pravdu. Takže například SMS zprávu na zavřeném telefonu nenapíšete.

Synchronizace

Důležitou součástí všech počítačů do dlaně je synchronizace se stolním počítačem. K R380 se dodává software pro synchronizaci s Lotus Notes, Organizerem (ten je i přibalen) a Outlookem. Příjemné je, že o synchronizaci není moc co psát, protože funguje tak, jak by člověk potřeboval a čekal. Prostě nainstalujete software, označíte, co všechno se má synchronizovat a za kolik dní zpětně a kolik dní dopředu. Můžete také nastavit, zda se má automaticky synchronizovat vždy, když R380 dáte do kolébky, nebo zda synchronizaci musíte spouštět ručně, nebo zda jednou denně automaticky... atd.

Dobré je, že výsledek je dle očekávání: v kalendáři na R380 máte úplný přehled schůzek a úkolů, můžete si synchronizovat kontakty i poštu.

S tou přichází několik zvláštností: pamatujte na to, že když nastavujete do R380 své ISP, musíte si pro WAP nastavit připojení k němu, zatímco poštu musíte vymyslet nějak jinak – nastavit si dial-up číslo, z kterého můžete používat SMTP server. Nezapomínejte, že většina SMTP serverů je blokovaná pro použití z jiných domén, než z vlastních, takže například SMTP GTS nemůžete mimo síť GTS použít. Tady je každá rada drahá a záleží to spíše na vašich možnostech a providerovi, jak odesílat poštu z R380. Ovšemže můžete poštu odesílat až při synchronizaci přes PC.

Hlasité hands-free

Zajímavá a u námi oblíbená funkce, kdy telefon zapne místo sluchátka reproduktor, resp. zvýší hlasitost natolik, že slyšíte to, o čem se mluví, aniž máte telefon u ucha. Je to dobré pro případ, že chcete s protistranou něco projednat s více lidmi v místnosti. Ericsson R380 tuto vlastnost má, manuál ovšem tvrdí, že než se tato funkce zapne, tak telefon pípne. Nám nepípal. Proč to trochu vadí? Pokud je protistrana potichu a vy dumáte, jestli je hlasité hands-free zapnuté, nemáte jinou možnost, jak to zjistit, než to otestovat.

Ericsson R380 má ještě další funkce, jako je hlasový záznamník hovoru, možnost konfigurace pomocí SMS zpráv (formát není moc dostupný ve specifikaci) a hlavně je v sadě přibalená náhlavní souprava, bondovka, která je v ceně.

Výsledek: je Ericsson R380 to pravé pro vás?

Z výše napsaného vyplývá, že máme v určitých aspektech k R380 poněkud rozpačitý postoj, úměrně zvýšený ještě cenou, která činí cca. 30 000 Kč s DPH v prosinci 2000.

Na to, že Ericsson na tomto telefonu pracoval několik let a poprvé jej představil na CeBITu v roce 1999, se přeci jen čekalo o něco více. Na druhou stranu je ale také faktem to, že R380 přichází do nešťastné doby. Většina uživatelů čeká s nákupem na kombinace obsahující GPRS, Bluetooth a další náročnější technologie, které budou na trhu snad již do půl roku. Nic z toho R380 neobsahuje a kvůli načasování ani obsahovat nemohl. Počkají si zájemci na nejisté a v mlze se ztrácející PDA s GPRS, nebo vsadí na okamžitě dostupnou R380?

Odpověď na otázku, zda je R380 to pravé, pro vás musíme začít hledáním odpovědi na cílení tohoto produktu. R380 není určena pro velké psaní, takže pokud jste romanopisci, zapomeňte na něj. Psaní na R380 je určeno pro případy nutnější než nutné – zejména v okamžiku, kdy jsou drobné chyby v implementaci psaní českých. O velké rychlosti se nedá mluvit. To znamená, že R380 je určena spíše pro rychlý přehled o datech, která potřebujete – tedy o adresáři, kalendáři a hlavně o e-mailech. Po cestě můžete vyřizovat schůzku i stručně odpovídat na e-maily.

Výhodou R380 je také jeho hmotnost. Zatímco 9110 je už solidní "cihla", R380 je ještě stále docela malý a kompaktní telefon.

Ericsson R380 je tedy určen pro terénní procházení dat, případně pro vyřizování pošty někde na cestách. Na tomto poli má ale několik konkurentů, především pak Nokia 9110, jež je o něco levnější, ale také kombinaci PDA+mobil, kde například Revo se Siemensem S35 vyjde na stejnou cenu a nabídne podstatně vyšší komfort vestavěného softwaru s tím omezením, že musíte používat dvě zařízení.

Oproti modelu Nokia 9110 je R380 dualbandem, je podstatně kompaktnější, je ale také výrazně omezenější. Nevýhodou může pro klienty Paegasu být absence SIM Toolkitu, reálná nemožnost práce s faxy, absence alespoň jednoduchého HTML prohlížeče. Pokud volíte mezi R380 a Nokia 9110, bude významně záležet na tom, co potřebujete více – jestli potřebujete více psát text, je 9110 patrně lepší volbou, jestli upřednostníte mobilitu a potřebujete spíše sledovat nasynchronizovaná data, je pohodlnější R380.

Co je také možné zvážit, je kombinace nějakého Psionu nebo PalmPC s mobilním telefonem vybaveným IrDA – jde o cenově podobnou sestavu, funkčně podstatně nadupanější, ale zase méně kompaktní.

Ericsson R380 je chytrý strojek, ale jak už jsme řekli, přichází v nevhodnou dobu. Toužebně se čeká na nové technologie a mnoho lidí si raději počká, byť další zdržení GPRS přístrojů jsou možná. V případě R380 jde tedy o to, zda chcete mít ihned pohodlně mobilní a technicky i softwarově omezené řešení ihned, nebo zda si počkáte nedefinovatelně dlouho na něco, co slibuje být lepší, či zda sáhnete po konkurenčních řešeních.

Svoji preferenci si každý musí najít sám, generální odpověď neexistuje – tento článek měl jen přinést argumenty pro vaši volbu.