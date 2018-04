Ericsson R380 - pokračování recenze

A co aplikace?

Především uvedu svoji další výtku k operačnímu systému - ale nebojte, už je předposlední z těch závažných, tak ať je máme z krku. U všech PDA jsem doposud byl zvyklý, že když přístroj zavřete/vypnete a otevřete/zapnete, objevíte se přesně tam, kde jste před tím skončili. Jinak tomu je ale u R380 - pokud jste psali email, musíte se po otevření přístroje znovu proklikat k email aplikaci a to je nepříjemné a zdržuje to. Mnohem příjemnější by bylo, kdybyste po rozevření R380 měli ihned na displeji stav, jako když jste přístroj zavírali.

A ta poslední jobovka, co jsem slíbil? Do R380 NELZE doinstalovávat další aplikace - respektive toliko mi bylo řečeno lidmi věci znalými z Ericssonu, násilím jsem to nezkoušel a k R38O ostatně ani nebyl software pro upload programů, takže tomu lze důvěřovat. Důvodem je údajně malá paměť - jenže 2MB mají i někteří Palmy a co aplikací i dat se do ní vejde. Je to škoda, časem by se určitě objevilo mnoho zajímavých utilit a hacků! Nicméně, zatím na to zapomeňte.

Teď je ta správná chvíle zase něco pochválit. Především se R380 dodává se software a s kabelem pro synchronizaci dat s aplikacemi Outlook, Lotus Organizer a Notes a to včetně verze 5.0, kterou používáme ve firmě. Protože obecně mám se software pro synchronizaci s Notesy docela potíže, byl jsem mile překvapen, jak hezky a spolehlivě to funguje na R380. Pravda, poprvé jsem narazil se synchronizací pošty, kdy se R380 zakousla, ale ukázalo se, že jsem zatrhl volbu nahrát do R380 všechnu moji nepřečtenou poštu a R380 si tím zaštosovala paměť (betaverze má ještě problémy s managementem paměti, ale ty budou ve finální verzi odstraněny).

Synchronizace dat s Lotusem i s Outlookem je vyřešena velmi komfortně a řekl bych že bezúdržbově - jednou si nastavíte, co se má synchronizovat, kolik starých dat se má v R380 držet a vše se kabelem (RS-232, no USB) provede. Můžete nastavovat synchronizaci automaticky při každém připojení, nebo jen na manuální přikázání a co je dobré, při synchronizaci lze s R380 běžně pracovat i telefonovat, pokud vám nepřekáží kabel. Telefon má i infraport, zatím ale nevím, zda bude možno ve finální verzi synchronizovat data i přes infraport, betaverze to neuměla.

Synchronizace je u PDA velmi důležitá, obecně se totiž nepočítá, že byste si většinu poznámek a kalendářových dat vytvářeli na PDA, ale naopak na počítači a dohráli si je do PDA. Takto máte přístup ke kalendáři, k todo listu, k poznámkám i k poště přímo z R380 - vše máte při sobě a můžete si kdykoliv vyřídit poštu.

Pošta, tedy email a SMS jsou kapitola sama pro sebe.

R380 podporuje jak POP3, tak IMAP4 a samozřejmě SMTP, takže poštu, kterou jste si nesesynchronizovali, si můžete stáhnout po GSM a vyřídit někde v terénu. Je to príma.

Jen pozor, pokud máte hodně pošty, je důležité promazávat si staré zprávy, protože jinak při nevhodně nastavené synchronizaci budete stále zatíženi velkým množstvím pošty v R380.

SMS mají jednu kouzelnou vlastnost u Ericssonu neobvyklou - možnost vyžádat si potvrzení o doručení SMS zprávy. To je poprvé, co jinak obvyklou vlastnost vidím ve výrobku firmy Ericsson a doufám, že to není kvůli výkonnému operačnímu systému EPOC, ale že to bude v budoucnu standard i pro Ericsson.

Tím se také dostáváme k tomu, jak lze na R380 psát. Jistě vám neuniklo, že přístroj velkou klávesnici nemá a že se na R380 nebude psát na malé číselné klávesnici trojstiskovým způsobem, jako u normálních mobilů, vás asi také napadlo. Inu, fungují tu dvě metody.

Ta první, výrazně odpudivější, je vyťukávání písmenek na klávesnici zobrazující se na části displeje. Klávesnice je QWERTZ, dá se na ní tedy psát stylusem trochu po paměti, ale je maličká a o rychlém psaní si můžete nechat zdát.

Druhá možnost jsou Jotter znaky, tedy něco jako WinCE obdoba Graffiti z PalmOS. Nechci vypadat zaujatě, ale Graffiti mi přijdou výrazně jednodušší, než Jotter znaky a pokud jste před tím používali PalmOS, budete opět trochu zmateni a například napsat i vám bude dělat problémy. Naopak, pokud máte zkušenosti s WinCE, budete tu jako doma.

Rozpoznávání znaků funguje pěkně, nepíšete celá slova, ale jednotlivá písmena a to v té části obrazovky, která určuje, zda jde o velká, malá písmena nebo čísla.

Co oceňuji především, je možnost nastavit si, který druh vstupu bude implicitní - když někde editujete nebo vkládáte text, ihned naběhne obrazovka klávesnice nebo psaní znaků podle toho, co máte zvoleno jako implicitní. V menu si ale ihned můžete přepnout na druhou možnost.

Na psaní velkých textů tedy R380 rozhodně není - již jsme si ale také vysvětlili, že to ani není její určení. Je ale docela dobře možné, že Ericsson vytvoří něco jako Chatboard pro R380, tedy nějakou klávesnici. Principielně je to možné, ale nemožnost updatovat EPOC OS by to mohla ohrozit. V každém případě na drobné poznámky si vystačíte.

Jak to bude s lokalizací? Zatím nevíme - rozhodnout by se o ní mělo v nejbližší době, je ale velmi pravděpodobné, že bude podpora českých znaků. Bez ní by telefon pro mnoho uživatelů ztratil svoje kouzlo.

Ericsson R380 nemá HTML prohlížeč, pouze WAP prohlížeč. Vzhledem k omezeným schopnostem HTML prohlížečů to podle mne tak nevadí, je jen málo případů, kdy byste na cestách HTML prohlížeč s PDA omezeními uživili a kde vám již dnes WAP nepomůže. Například práce s Expandia Bankou přes HTML prohlížeče v PDA není možná, zatímco WAP prohlížeče si poradí.

S WAP prohlížečem se dá na R380 pracovat velmi komfortně, trochu méně komfortní je nastavování parametrů pro WAP. Nastavení brány a nastavení připojení k internetu se totiž provádí odděleně a není to tedy tak přehledné.

Trochu starosti mi dělal infraport. S ním je sice možné připojovat se k internetu, pokud máte počítač, beamování, tedy přeposílání dat do jiných PDA, mu ale moc nešlo. Snad je to ale jen problém betaverze, protože to by bylo dost škoda, kdyby se k přenosu malého množství dat například do PDA kolegy, nedal použít.

Jistou specialitou filosofie R380 je to, že pokud je telefon zavřený, nelze v něm provádět některé věci, na které jsme z normálních telefonů zvyklí. Nelze v něm například psát SMS zprávy, ty lze psát pouze na otevřeném telefonu. Lze SMS zprávy číst, lze vytáčet čísla a listovat v seznamu, samozřejmě lze hovory přijímat. Pokud potřebujete například přesměrovat volání, je potřeba telefon otevřít a zde vše nastavíte podstatně pohodlněji. Stejně tak zde najdete podrobné logy kdy, kam a jak dlouho jste volali. Co by se mi líbilo, by byla možnost jejich exportu do nějakého tabulkového kalkulátoru nebo CVS formátu pro kontrolu detailního výpisu, máme ale smůlu; nic takového se nekoná.

Kalendář a poznámkový blok s todo listem jsou další užitečnou aplikací, která se synchronizuje s vaším PC. Kalendář má denní, týdenní a měsíční pohled, žádný luxus ve stylu Action Names z Palmu ale nečekejte. Na druhou stranu, pokud jste spokojeni s EPOC programy z Reva nebo se základními programy Palmů, nebudete tady o mnoho chudší.

Mezi dalšími drobnými utilitami najdete v R380 především hru podobnou piškvorkám, je docela zábavná. Tetris by ale byla lepší. Také je tu kalkulačka a v betaverzi chyběl software pro správu hlasových poznámek, k jejichž pořízení by měl sloužit postraní knoflík.

Co také v této verzi nefungovalo, bylo hlasité handsfree při otevřeném telefonu - ve finální verzi by již mělo být.

Co dodat, jak telefon zhodnotit?

Ačkoliv šlo o betaverzi, udělala na mne velmi příznivý dojem. Kontrastní displej s kvalitním podsvícením, poměrně rychlá práce programů již nyní v betaverzi, kde jsem byl výslovně upozorněn na problematiku stability a rychlosti, a především výborná mobilita, kdy telefon je v podstatě stejně velký a těžký, jako normální mobil. Potěší také výborně zvládnutá synchronizace.

Jsou ale i věci, které trochu kalí radost. Absence faxovacího software někoho zamrzí, zamrzí ale hlavně uzavřenost systému, kdy je vyloučeno nahrání dalšího software. Také pro synchronizaci by se spíše hodila synchronizační kolébka s tlačítkem pro vyvolání synchronizace, jak jsme si na ni zvykli u Palmů, než prostý kabel - snad ale bude k dispozici jako rozšíření, podobně jako u Nokia 9110. Osobně se mi také zdá, že možnosti vestaveného software jsou trochu chudé - nejde ani tak o nabídku funkcí, jako spíše o propojení jednotlivých aplikací, například možnost připojení souboru s poznámkami do emailu nefunguje jinak, než přes přenesení textu copy & paste.

Nejdůležitější ale bude termín uvedení telefonu na trh a jeho cena. Termín uvedení už není tak vzdálen a na západní trh bych ho odhadl na říjen roku 2000 (můj odhad, ne Ericssonu!). Nakolik uvedení telefonu na český trh zdrží lokalizace, si netroufám odhadnout.

V každém případě, pokud se cena telefonu bude pohybovat mírně pod Nokia 9110 communicatorem a případně pod novým 9210 communicatorem, bude to trefa do černého pro mnoho manažerů. Pro chudé hračičky tento telefon moc není.