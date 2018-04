Ericsson R320s vs Nokia 6210 – který je lepší?

Mobilní telefony Ericsson R320s a Nokia 6210 jsou v současnosti nejlepší manažerské telefony obou výrobců. Oba sice budou v dohledné době nahrazeny svými následovníky (R520m, 6310), ale dnes ještě jinou volbu nemáte – pokud chcete osvědčený a spolehlivý manažerský telefon, potom budete zřejmě vybírat mezi těmito kousky. Oba telefony také mají svoji skupinu oddaných a svůj mobil téměř do krve hájících fanoušků. Podívejme se proto na to, který telefon je skutečně lepší a komu se nejvíce hodí. Horlivé zastánce obou telefonů upozorňujeme, že autor používá oba telefony současně po dobu několika měsíců.

Vzhled

Ať už jste se rozhodli pro svůj telefon z jakéhokoliv důvodu, rozhodně byste si nepořídili ten, který by se vám nelíbil, nebo který by vás dokonce svým vzhledem odpuzoval. Pokud máte vyhraněný názor na vzhled mobilního telefonu, potom vaši volbu velmi jistě ovlivní skutečnost, že R320s má spíše konzervativnější tvary (hrany, vyčnívající anténa, kovový rám), zatímco 6210 vyznává moderní pojetí designu mobilních telefonů – oblé tvary a integrovanou anténu. Pohled do plánů výrobců mobilů naznačuje, že integrovaným anténám patří budoucnost. A nic na tom nezmění ani to, že Ericsson s klasickou anténou má lepší citlivost na signál než srovnávaná Nokie – tato dříve velmi ceněná vlastnost mobilu totiž s kvalitním pokrytím sítí GSM ustupuje do pozadí.

Zastánci integrovaných antén velmi často argumentují tím, že telefon je v kapse nepíchá. Mnohem více vadí to, že anténa se ráda zachytí o kapsu a telefon se z kapsy hůře vyjímá.

Hmotnost obou telefonů je podobná – R320s váží 100 gramů, 6210 vás zatíží 114 gramy. Podobné jsou si i rozměry telefonu bez antény – 130 x 51 x 15 mm (Ericsson R320s) a 130 x 47 x 19 mm (Nokia 6210).

Displej, klávesnice

Oba mobily mají velký grafický displej s pěti řádky textu, který oceníte především při wapování a práci s textovými zprávami. Při psaní textovek je lepší Ericsson se čtyřmi řádky textu (Nokia používá jen tři); stejný počet řádků používají tyto mobily při čtení textových zpráv. Displej u Ericssonu je aktivně podsvícený a má tak lepší čitelnost i v horších světelných podmínkách (přímé sluneční světlo, tma). Špatně na tom není ovšem ani displej Nokie podsvícený několika diodami – na přímém slunečním světle ale budete mít s jeho čitelností potíže.

Klávesy se mačkají u R320s i 6210 velmi dobře, což oceníte při psaní textových zpráv. Na psaní textovek je zřejmě pohodlnější klávesnice 6210. Klávesnici Nokie 6210 ale vytýkáme to, že při telefonování uchem velmi často stisknete funkční klávesu – výsledkem je velmi často přidržený hovor.

Na displeji Nokie 6210 můžete mít tzv. logo operátora. Jde o libovolný obrázek, který se objeví na místě názvu sítě GSM. Logo můžete do telefonu nahrát prostřednictvím infračerveného portu, nebo si ho můžete poslat textovou zprávou.

Ovládání, menu

Ericsson vyznává úplně jinou filosofii ovládání telefonu než Nokia. Do menu vstoupíte po stisku jedné ze dvou kurzorových kláves (vlevo, vpravo). Na displeji vidíte v jednom řádku všechny ikony hlavních položek menu, na dalších řádcích je název zvoleného podmenu a první tři jeho položky. Do podmenu vstupujete stiskem klávesy Yes a pohybujete se v něm kurzorovými klávesami nahoru a dolů. O jednu úroveň menu zpět se můžete vrátit po stisku klávesy No, delším podržením této klávesy uvedete telefon do pohotovostního stavu – vrátíte se na základní obrazovku.

Nokia má pro vstup do menu vyhrazené jedno ze dvou funkčních tlačítek. Po vstupu do menu vidíte vždy pouze název jednotlivých položek (podmenu) a jejich velkou ikonku. Pokud si nepamatujete, kde se nachází požadované podmenu, potom musíte celé menu prolistovat. Také v podmenu vždy vidíte pouze jednu položku, což poněkud ztěžuje orientaci. Dvě funkční klávesy mají vždy jinou funkci napsanou na displeji, obecně ale platí, že levá slouží pro potvrzení volby, zatímco pravá je nejčastěji vyhrazena možnosti návratu o úroveň menu výše. Někdy je možné pro potvrzení použít i klávesu zelené sluchátko. Stiskem červeného sluchátka vždy vystoupíte z menu a uvedete telefon do pohotovostního stavu. Pokud jste zvyklí ze všech ostatních telefonů tímto způsobem vracet se o úroveň menu výš, budete mít s touto vlastností problémy.

U obou telefonů se můžete pohybovat v menu pomocí zkratek. Každá položka menu má totiž pořadové číslo. Když vstoupíte do menu, potom vám stačí mačkat na klávesnici jenom tato pořadová čísla a dostanete se přímo do vybraného podmenu. Například zkratka menu 2 5 vám pomůže u R320 začít psát textovku s použitím šablony. Menu 4 1 zase u Nokie slouží k nastavení budíku. Používání zkratek je u Ericssonu propracovanější než u Nokie, která přitom s podobným způsobem ovládání přišla mezi prvními. U Nokie totiž nemůžete používat klávesové zkratky, pokud už v menu jste. U Ericssonu to není vůbec žádný problém – z libovolné položky vyskočíte o úroveň výše a může rovnou stisknout číslo toho podmenu, které vás zajímá.

Telefonní seznamy

Ericsson R320s má interní telefonní seznam s kapacitou 99 míst. Nokia 6210 má oproti tomu vlastní telefonní seznam s 500 místy. U jednoho jména můžete mít uloženo více telefonních čísel a e-mailovou adresu. Daní za tento komfort je to, že nemůžete současně používat telefonní seznam v telefonu a na SIM kartě – musíte se vždy pro jeden rozhodnout a mezi nimi přepínat pomocí menu.

Oba telefony umožňují hledání podle jména. U Ericssonu stačí podržet kurzorovou klávesu vpravo a zadat první písmena hledaného jména. Pokud vstoupíte do samotného telefonního seznamu, potom už se můžete pohybovat jen kurzorovými klávesami a nebo hledat podle prvního písmena záznamu. Můžete také podržet číselnou klávesu v pohotovostním stavu telefonu a dostanete se do telefonního seznamu přímo na první položku začínající písmenem, které je napsáno pod číselnou klávesou (např. pod pětkou je to J, pod osmičkou T).

Nokia umožňuje vstoupit pravým tlačítkem do telefonního seznamu, kde po volbě položky hledat můžete zadat začátek jména a nechat si jej najít, nebo volbou seznam vstoupit do telefonního seznamu a postupným vypisováním počátečních písmen omezovat počet nabízených položek – tento způsob je velmi pohodlný. Škoda, že když vstoupíte do telefonního seznamu na 6210 stiskem jedné ze dvou kurzorových kláves, tak se můžete pohybovat jen podle prvního písmena ve jméně.

Ericsson umí zobrazit telefonní seznam i podle pozic záznamů. Stačí napsat např. 5# a poté už můžete seznamem listovat – pohybovat se můžete i zadáním číselné pozice. Nokia tímto způsobem v seznamu listovat neumí – můžete si ale zadáním pozice# zobrazit telefonní číslo na displeji.

Velmi dobře jsou u R320 řešeny seznamy příchozích/odchozích/zmeškaných volání. Když stisknete klávesu Yes, tak vidíte všechny hovory pohromadě, odlišené ikonou podle typu hovoru. Když chcete vidět jenom zmeškané hovory, potom si je můžete nechat zobrazit z menu. Nokie seznam hovorů v takovémto kompaktním provedení zobrazit neumí. Po stisku zeleného sluchátka zobrazí pouze odchozí hovory, pro přehled všech ostatních musíte jít do menu.

Textové zprávy

V textových zprávách má Nokia 6210 nad Ericssonem R320s výrazně navrch. Má totiž systém rychlého psaní T9 s českým slovníkem. Dokud T9 nezkusíte, nepoznáte, jak tato technologie usnadňuje psaní textových zpráv. Dalším plusem pro Nokii je systémová podpora potvrzení o doručení textových zpráv. Ericsson si toto potvrzení od sítě GSM vyžádat neumí, Nokia ano. I když i tak se nevyhnete otázce, zda není lepší vyžádat si toto potvrzení kódem na začátku textové zprávy. Nokia totiž nedokáže zobrazit skutečný čas doručení zprávy (jako to umí např. Siemensy).

Oba telefony podporují šablony (předem připravené texty). Ericsson automaticky po několik dní ukládá odeslané textové zprávy do paměti telefonu, u Nokie si pro takový případ všechny odesílané zprávy musíte uložit ručně. V paměti pro textové zprávy opět vede Nokia – dokáže pojmout až 150 textových zpráv oproti 25 Ericssonu. Na Nokii také uvítáte možnost roztřídit si textové zprávy do několika složek (můžete si je sami vytvářet, mazat a přejmenovávat).

R320s ovšem podporuje skupiny uživatelů – můžete si vytvořit skupinu (seznam jmen) a celé této skupině poslat textovou zprávu. Když chcete poslat textovku více příjemcům na Nokii, musíte vybrat všechny příjemce postupně.

Profily, vyzváněcí melodie

Ericsson i Nokia umožňují ukládání vlastních vyzváněcích melodií. V Ericssonu můžete mít čtyři, v Nokii pět. Celkem má R320 18 vyzváněcích melodií, Nokia 40. Oba mobily umí přijímat melodie přes infračervený port (ne mezi sebou), Ericsson dále technologií bluetooth, na Nokii si zase můžete poslat melodii textovou zprávou.

Oba mobily mají vyzváněcí profily. V nich lze nastavit, jak má mobil vyzvánět a kdo se vám může dovolat. Ericsson umožňuje editovat i profily s automatickou aktivací po připojení některého příslušenství k telefonu.

Filtraci příchozích hovorů má lepší Ericsson R320s. Když vám totiž zavolá osoba, kterou neuvedete v seznamu povolených hovorů, potom jí Ericsson vrátí obsazovací tón. Volající se tak nedozví – pokud tuto vlastnost Ericssonů nezná – že s ním nechcete mluvit. Když vám někdo takový zavolá na Nokii, potom slyší vyzváněcí tón. Nokia však při tom zvonit nebude.

Nokia podporuje skupiny volajících. Každá skupina může mít svoje vlastní grafické logo, které se objevuje při volání někoho ze skupiny na displeji. Pro skupinu můžete nastavit i vlastní vyzváněcí melodii. Ericsson neumožňuje nastavit vyzváněcí melodii pro celou skupinu jmen, ale pro dvacet osob můžete nastavit osobní vyzvánění – vybrat jednu z melodií v telefonu.

Datové přenosy, internet

Wapové prohlížeče obou telefonů mají podobné schopnosti a nemá smysl je příliš srovnávat – svůj úkol plní na výbornou. Ericsson i Nokia mají infračervený port, hardwarový modem – nic tedy telefonům nebrání v připojení k internetu. Tady se ale teprve ukáže nejsilnější zbraň Nokie 6210. Ta má totiž implementovanou technologii rychlých datových přenosů HSCSD (max. rychlost 43,2 kb/s). Mimo to podporuje i základní datovou rychlost 14,4 kb/s. Obě zmiňované rychlosti využijete pouze v síti Eurotel, v ostatních českých sítích jsou si oba telefony rychlostí 9,6 kb/s rovny.

I když ani jeden z telefonů v sobě nemá čip bluetooth, je možné je o tuto technologii rozšířit. K Ericssonům existuje připojitelný modul, pro Nokii si můžete pořídit baterii s tímto čipem. Ani jeden z telefonů nepodporuje datové přenosy standardem GPRS a není možné je o tuto podporu ani rozšířit. Následovníci srovnávaných telefonů, Ericsson R520m a Nokia 6310, už GPRS podporovat budou.

Organizér, kalendář

Základem organizačních funkcí telefonů je kalendář. Ericsson umí zobrazit jeden den, týden nebo měsíc. Nokia zobrazí pouze den nebo měsíc. Když u obou telefonů vyberete konkrétní datum, můžete přidat k tomuto dni některou z událostí (Ericsson: Schůzka, Telefonát, Připomenutí; Nokia: Jednání, Volat, Narozeniny, Poznámka). Ke všem událostem si můžete nastavit zvukové připomenutí s libovolným předstihem. K oběma telefonům se dodává software pro synchronizaci údajů z telefonu se stolním počítačem (se softwarem Microsoft Outlook, Lotus Notes).

Ostatní funkce

Z dalších funkcí, které stojí za zmínku, nesmíme u Ericssonu R320s opomenout podporu telefonních karet a paměť na hesla. Podpora telefonních karet typu Karta X Českého Telecomu funguje tak, že si do paměti uložíte přístupové telefonní číslo a ověřovací heslo. Po uložení těchto údajů do paměti telefonu se můžete vždy rozhodnout, jestli budete volat klasicky z mobilu, nebo přes telefonní kartu. Do seznamu hesel si můžete uložit kódy PIN k bankovním kartám nebo hesla do počítače. Bez znalosti přístupového hesla k tomuto seznamu se nikdo k vašim údajům nedostane. A vy si je nemusíte psát na papírky rozstrkané různě po peněžence – stačí mít u sebe svůj mobil.

Baterie, příjem signálu

Ericsson R320s má díky klasické anténě lepší příjem signálu sítě GSM než srovnávaná Nokia 6210. Nejde jen o subjektivní pocity podle čárek na displeji – zejména ve sklepních restauracích nebo vinárnách v téměř každém městě si můžete ověřit, kde Nokia 6210 se stejnou SIM kartou ztrácí signál a přitom si z Ericssonu R320s zavoláte. Po většinu času, kdy jste s mobilním telefonem, se ale velmi pravděpodobně pohybujete v místě s dobrým pokrytím signálem sítě GSM – na takových místech jsou si oba telefony rovnocennými soupeři.

Co ztrácí Nokia v citlivosti na signál, to oproti Ericssonu získává ve výdrži baterie. Obě baterie jsou Li-Ion, můžete je tedy dobíjet, kdy chcete. Nokia vydrží podle údajů výrobce až 260 hodin, zatímco u Ericssonu se standardní baterií je udávaná hodnota 103 hodin. Doba hovoru je u obou telefonů přibližně 270 minut (4,5 hodiny). Majitelé Ericssonu se při odhadu zbývající doby, po kterou ještě nemusí telefon dobíjet, mohou spolehnout na velmi přesné údaje ze samotného telefonu. Když totiž pohnete bočním regulačním tlačítkem dolů, uvidíte zbývající doby v hodinách (pohotovost) a minutách (hovor). Algoritmus, který tuto dobu vypočítává, bere v úvahu i předchozí dobíjecí cykly, a tak se neustále zpřesňuje. Když na displeji vidíte, že můžete hovořit už jenom tři minuty, potom se můžete spolehnout na to, že tomu tak skutečně bude.

Který telefon je lepší?

V zásadě jsou si oba telefony velmi podobné a při výběru se můžete řídit dobrými zkušenostmi se značkou, nebo sympatiemi. Možná vám při rozhodování mezi těmito dvěma telefony pomůže naše doporučení:

Doporučený telefon pro specifické použití:

Rychlé datové přenosy: Nokia 6210

Psaní textových zpráv: Nokia 6210

Potřeba velkého telefonního seznamu: Nokia 6210

Pohyb v místech s nižší úrovní signálu GSM: Ericsson R320s

Fyzicky odolnější telefon: Ericsson R320s

Nejvýhodnější cena s DPH u operátorů: Ericsson R320 – 17 078 Kč (Paegas), Nokia 6210 – 13 418 Kč (Paegas)

Ceny nových telefonů v neznačkových obchodech: Ericsson R320 (8 500 – 12 000 Kč), Nokia 6210 (10 500 – 13 000 Kč)

Recenze telefonů: Ericsson R320s, Nokia 6210

Porovnání funkcí obou telefonů (včetně tabulek funkcí) najdete zde.