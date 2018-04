Ericsson R320 (recenze)

Když jsem vloni recenzoval telefon Ericsson T28 pravil jsem, že Ericsson by udělal jen dobře, kdyby od T28 nabídl i méně kompaktní a znatelně lacinější verzi. Asi jsem nebyl sám, komu to přišlo jako dobrý nápad. Ta větší verze T28 se jmenuje Ericsson R320. Poprvé jsem se k ní dostal loni v prosinci, když jsem ji u Ericssonu ukořistil na delší test zejména pro ladění našich WAP aplikací.

Věru jest co testovat - za dobu zápůjčky jsem se probral třemi verzemi firmware a nepochybuji, že s s pár verzemi se ještě potýkat budu. Můj telefon má na zadní straně štemplík Trial Phone a tak tuto recenzi berte s rezervou toho, že recenzuji betaverzi, ve verzi finální může být pár věcí jinak. Například jsem jedním updatem software přišel o hru Klondike a místo ní mám Solitera - nehraji ani jedno, vystačím si s Tetris, ale přesto je vidět, že se pár věcí změnit může...

Proč jsem své povídání nazval hledáním ztraceného času? Kdyby Ericsson s R320 vystartoval v lednu, byla by to absolutní bomba a Nokia by se mohla s celou svojí Nokia 7110 jít vesele klouzat. Nestalo se tak - telefon přichází na trh až tento týden. A to už je horší - není prvním dravcem, ale stojí v řadě. Podle toho, co firmy představily na letošním CeBITu nebude v létě tohoto roku R320 zdaleka tak výjimečná, jak mohla být počátkem roku 2000. To už je ale osud - a hledání ztraceného času.

Design

Hodnocení vzhledu telefonu je nanejvýše subjektivní záležitost - podle fotografie si sami můžete udělat představu, takže já sám vám neřeknu, zda je telefon krásný nebo ošklivý.

Praktický postřeh číslo jedna: když se na telefon díváte, jistě si myslíte, že je velmi vysoký. Není to tak docela pravda - výška je jen zdánlivá a daná koncepcí tvaru telefonu. Například Nokia 7110 je jen o půl centimetru nižší.

Praktický postřeh číslo dva: Ericsson podtrhuje svoji pozici výrobce mobilních telefonů o síle "o málo větší, než má kreditní karta". Testovaný R320 byl vybaven standardní Li-Iont baterií, vyrábí se ale i Li-Polymerová baterie o síle zhruba dvou milimetrů, ta se ostatně dodává s T28. Pokud chcete, můžete záložní baterii nosit v peněžence vedle kreditních karet.

Praktický postřeh číslo tři: stejně jako T28 má i R320 vanu pro elektroniku z hořčíkové slitiny. Kromě toho, že to dobře vypadá, tak také festovně drží. Když nosíte telefon v zadní kapse u džínů, nemusíte se bát, že by se zlomil, když si sednete - a to přes to, jak je tenký.

Čeho si na R320 všimnete ihned, je masivní anténa. Můžete ji vyjmout a nahradit i teleskopickou anténou.

Displej

Luxusně elektroluminisenčně podsvícený displej v barvě indigo pojme pět řádků písma. Velký displej se nejvíce osvědčuje při pohybu v menu; zatímco na T28 se vejdou dvě položky menu, na R320 se jich vměstná dvojnásobek.

Rozměry displeje oceníte především při práci s WAPem, ale o podpoře WAPu bude psáno dále.

Výhodou telefonu je, že lze nastavit nejenom automatické zhasínání podsvícení, ale také podsvícení zcela vypnout, toto nastavení může být různé podle profilu telefonu.

Menu a ovládání telefonu

Menu telefonu je obdobné s modelem T28 a dlužno říci, že až na některé detaily je tato změna menu výrazně k lepšímu všem modelovým řadám Ericsson.

Menu jednoduše řečeno vypadá podobně, jako operační systém MacOS - nahoře máte ovládací lištu, při nájezdu kurzorem na ovládací lištu se pod ní rozbalují její podmenu. Vybírat v menu si můžete i zkrácenou volbou a to číslovkou menu a jeho podmenu. Menu je doprovázeno ikonkami, ikonky ale mají i svoje vysvětlivky pro případ, že byste jim nerozuměli a je také možno zapnout si nápovědu, která vždy, když určitou dobu jste v menu a dále nepokračujete, zobrazí ve "vyskakovacím okně" nápovědu, co s danou položkou menu můžete dělat.

> Vyskakovací okno je ostatně u R320 docela oblíbené - pokud vám například přijde SMS zpráva, vyskočí vám (a když říkám vyskočí, myslím tím vyskočí) okno s upozorněním na novou SMS zprávu; obdobně jsou řešena další upozornění. Vyskakovacího okna se snadno zbavíte, stejně snadno z něj přejdete na zjištění, co vám to přišlo za zprávu nebo jaký hovor jste to promeškali.