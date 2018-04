Ericsson R310s (recenze)

Fandové mobilních telefonů již vědí, že R310s není žádný nový druh nervového plynu, či snad atomové bomby, ale zbrusu nový produkt firmy Ericsson ("s" je označení telefonů, určených pro evropský trh). Ve stejnou dobu, jako Ericsson, přichází na trh také společnost Nokia se svou 6250. Oba přístroje mají mnoho společného. Je předčasné dělat závěry, jak tento souboj dopadne a kdo si získá větší přízeň zákazníků. Takže zanechme spekulací a pojďme se detailně podívat na zoubek novému Ericssonu.

Co se týče samotných funkcí, nepřináší R310 žádné převratné novinky. Při jeho vývoji se návrháři řídili jediným cílem. Navrhnout telefon, který by obstál i v těch nejextrémnějších podmínkách. A za výsledek se rozhodně nemusejí stydět. Každý, kdo rád lyžuje, jezdí na vodu, leze po horách, stanuje, jezdí na kole, zkrátka žije aktivně a občas i trochu nebezpečně, má teď k dispozici nového a velmi odolného společníka.

Vzhled, rozměry a displej

Vzhledově telefon ničím nepřipomíná žádný z předchozích modelů. S notnou dávkou fantazie by se mohl vzdáleně, ale opravdu jen vzdáleně, podobat Typu A1018.

Design telefonu je dobře řešený, spodní polovina je mírně zúžená, okolo displeje je přístroj rozšířen a v horní části se opět zužuje. Do ruky sedne dobře. Na pulty prodejen nový Ericsson dorazí v modré, oranžové, zelené a žluté barvě. Svými rozměry 134 x 53 x 25 mm a vahou 170g sice nepatří k těm nejmenším a nejlehčím, ale záhy poznáte, že tyto proporce jsou vzhledem k účelům jeho použití zcela oprávněné.

Displej telefonu je plně grafický, třířádkový. Podsvícení displeje s klávesnicí je modrozelené. Budete-li si chtít podsvícení vypnout, není to žádný problém. Stejně tak si můžete nastavit i stálé osvětlení (což je ovšem dobré pouze k tomu, chcete-li rychleji vybít baterii). Na displeji máte v základním stavu k dispozici nejnutnější údaje, jako je ikona pro zobrazení úrovně signálu (vlevo dole), nebo ikona, signalizující úroveň nabití baterie (vpravo). Mezi nimi (uprostřed) jsou hodiny a nad hodinami jméno operátora. Horní řádka displeje vás informuje například o nově příchozí SMS zprávě, o nastavení budíku, uzamčení klávesnice, vypnutí zvonění, nastavení jiného profilu, než je "Normální", ap.

Anténa

Na první pohled zaujme svou nezvykle velkou, placatou, tzv. "žraločí" (Shark-Fin) anténou. Anténa u T28 a R320 je oproti této podvyživená chudinka. Jak už sám název napovídá, její tvar naprosto věrně kopíruje žraločí hlavu. I její umístění, přímo uprostřed horní části telefonu, je nezvyklé. Ale co nepoznáte na pohled, je to, že je celá z gumy a tím i dokonale pružná. Nezlomíte ji, ani neutrhnete (a že jsem se opravdu snažil). Přímo před ní se nachází, jak už tomu bývá u Ericssonů zvykem, zelená dioda, indikující blikáním přítomnost signálu.

Dokonalá ochrana

Telefon je odolný proti vodě, prachu a nárazu. O dokonalou ochranu "vnitřností" přístroje se stará magneziový rám, který je schován pod vnějším krytem telefonu. Obal přístroje je po obvodu a v horní čelní časti ze silné gumy. Zbytek pláště tvoří součástky z tuhého plastu.

Další ochrana před nepříznivými vlivy je v podobě gumového těsnění, které se tentokrát nachází pod zadním krytem a chrání před vodou baterii a slot se SIM kartou. Otvory na mikrofon a reproduktor jsou neméně dobře zajištěny proti nežádoucímu vniknutí vody silikonovými membránami GORE(R). Klávesnice, která je taktéž chráněna zevnitř gumovým těsněním, je naprosto nepropustná. Systémový konektor na spodní části telefonu zakrývá masivní, snadno odnímatelná, ale zároveň pevně držící gumová záslepka. Displej je umístěn za silným a tvrdým plastovým sklem.

Zkrátka a dobře, všechny partie telefonu, které nejčastěji utrpí újmu v důsledku pádu nebo vniknutí tekutiny (jako např.: anténa, systémový konektor, otvory pro reproduktor a mikrofon) jsou důmyslně navrženy a ochráněny tak, aby se předešlo nežádoucímu poškození.

Trocha teorie

Výrobce uvádí, že telefon je odolný proti nárazu, prachu a vodě. Odolný proti prachu by měl být samozřejmě absolutně. Odolnost vůči nárazu není blíže specifikována, ale pakliže starší typy Ericssonů (např: 388, 688, 888), které mají po obvodu ochranný rám bez problémů vydrží pád ze dvou metrů, R310s jistě vydrží minimálně totéž. Ostatně, právě díky své odolnosti, jsou telefony Ericsson již dávno proslulé. Drží i v situacích, kdy se jiné telefony nadobro rozpadají. A co voda? Pokud jste vášnivými potápěči a už se těšíte, jak budete vesele SMSkovat pod vodou, můžete na to zapomenout. Telefon sice odolává vodě, ale jen do určité míry. Podle výrobce může být vystaven dešti, sněhu, nebo tekoucí vodě. Například jej můžete umístit pod vodovodní kohoutek. Ale do bazénu si ho s sebou raději neberte (zajímavé však bude, jak Ericsson vyřeší reklamace v důsledku poškození telefonu vodou).

Výdrž v praxi

Kolik toho telefon vydrží v praxi, jsme úplně detailně nezkoušeli, ale testovali jsme ho v poněkud "těžších" podmínkách, než ostatní mobily. Důkladně byl telefon seznámen s velmi vlhkým prostředím, přišel i do přímého kontaktu s vodou - vyzkoušel si na "vlastní kůži", jaké to je, sprchovat se. Dva dny asistoval na stavbě, kde o prach a špínu rozhodně nebyla nouze. Jeho odolnost vůči nárazu jsem neměl to srdce pořádně vyzkoušet. Alespoň mi v kanceláři párkrát spadl ze stolu. Jeho následující kontakt se zemí připomínal reakci tenisového míčku při dopadu. Jedno je ale jisté. Pokud telefon uvidíte, vezmete do ruky a pořádně stisknete, na první pohled, dotek a stisk vám bude jasné, že tenhle kousek opravdu "něco vydrží".

Baterie

Baterie v telefonu je Lithium - Iontovou, o kapacitě 950mAh. Výrobce uvádí hodnoty výdrže akumulátoru v pohotovostním stavu až 160 hodin a dobu hovoru 6hodin, 48minut. V reálném provozu nám telefon vydržel v pohotovosti 120 hodin, což je hodnota vskutku dobrá. Přitom doba nabíjení telefonu nepřesahuje dvě hodiny.

Menu a ovládání

Ovládání zůstává stejné, jako u ostatních telefonů. Hned pod displejem jsou dvě základní tlačítka. "YES" pro potvrzení vybrané funkce, k přijmutí a odeslání hovoru, vyvolání seznamu volání, ap. Dále tlačítko "NO"- vypnutí/zapnutí telefonu, ukončení/odmítnutí hovoru, při listování v menu, nebo skok o úroveň výše. Dále tlačítko "C", které slouží k vymazání chybně napsané číslice nebo písmena při psaní zpráv či zadávání čísla do telefonního seznamu. Například však jeho stiskem také vypnete zvonění při příchozím hovoru. Následují dvě klávesy s šipkami (doleva a doprava), pomocí nichž se pohybujete v menu. Na boku telefonu jsou dvě tlačítka pro ovládání hlasitosti.

Od svých předchůdců telefon získal, co do množství a účelnosti funkcí, jen to nejlepší. Nechybějí profily, vibrační zvonění, datové a faxové služby, ovládání hlasem a také máte k dispozici jednu zajímavou funkci. Pomocí stisku jednoho z tlačítek hlasitosti jednoduše zjistíte, jak dlouho baterie ještě vydrží v pohotovostním stavu, nebo jak dlouho můžete telefonovat, než dojde k úplnému vybití.

Systém menu je zpracován přehledně a jednoduše. Stisknete-li klávesu s šipkou doleva nebo doprava, na displeji se objeví kompletní nabídka základního menu: Telefonní seznam, Zprávy, Údaje o volání, Nastavení, Doplňky, Ovládání, Moje evidence. V horní polovině displeje jsou zobrazeny ikony s různými položkami menu a v dolní se průběžně ukazuje popis právě zvolené položky, kterou jednoduše vyberete stisknutím klávesy "YES". Jediné, co musím telefonu vytknout, jsou poněkud pomalejší reakce při pohybu v menu, nebo-li prodleva mezi stisknutím tlačítka a zobrazení požadované volby.

Zvonění a profily

Zvonění je možné nastavit na celkem šest různých úrovní, od tichého až po velmi hlasité. Také je možné zapnout vyzvánění vzrůstající. Telefon disponuje rovněž vibračním upozorněním, které můžete vypnout, zapnout, nebo zapnout společně s melodií. Dále si můžete nastavit libovolný druh zvonění pro hovory, další pro faxová volání, jiný pro datová volání a jiný třeba pro příchozí SMS zprávy. Druhů vyzvánění je v telefonu čtrnáct, z toho čtyři druhy jednoduchých zvuků a deset melodií. Máte-li hudební sluch, můžete si vytvořit a uložit další čtyři vlastní melodie.

Profilů je šest: Normální, Schůzka, Ve vozidle, Venkovní, Hlasitý odposlech, Domovský. Zvolíte-li jiný druh profilu, než "Normální", je to indikováno v horní části displeje v podobě tří překrývajících se čtverců. Názvy profilů je samozřejmě možné také libovolně měnit.

Telefonní seznam a Zprávy

Do paměti telefonu lze uložit 99 telefonních čísel a až deset e-mailových adres. Prvních devět čísel v seznamu lze vyvolat rychlou volbou, tedy stisknutím dané klávesy a následně tlačítka "YES". Další užitečnou funkcí v seznamu jsou "Skupiny", kde si můžete vytvořit skupinu lidí, kterým pak najednou odešlete zprávu. Nechybí ani pevná volba, pro zvolení pouze vámi vybraných čísel, na která je možno volat.

Pro psaní SMS zpráv máte k dispozici dostatečně velký a přehledný třířádkový displej. Psaní zpráv je rychlé, telefon reaguje okamžitě. Čtete-li si příchozí zprávu, zobrazí se vám první tři řádky na displeji a dále se pohybujete dolů pomocí klávesy s ikonou pravé šipky. Na rozdíl od starších modelů Ericssonů, kde jste museli celou zprávu nejprve přečíst a teprve potom s ní jakkoliv manipulovat, zde můžete čtení zprávy kdekoliv přerušit stisknutím klávesy "YES". Následně máte možnost zprávu vymazat, odpovědět na ni, předat dál, volat číslo příjemce, nebo číst další zprávu. Jakoukoliv SMS lze samozřejmě uložit. V položce zpráv je kolonka "Šablony", kde si můžete vytvořit pět nejpoužívanějších obratů, které vám později velmi ulehčí práci a ušetří čas při psaní zpráv.

Hlasové funkce

Telefon nabízí ovládání hlasem, které umožní vyvolat pomocí hlasového povelu až deset libovolných čísel ze seznamu a přijmout, nebo odmítnout hovor. Obě funkce se aktivují v menu "Nastavení". Při zadávání nového čísla do telefonního seznamu vám telefon na konci zadání nabídne možnost "Přidat hlasovou jmenovku?". Potvrdíte-li, po pípnutí budete požádáni o namluvení jmenovky. Hlasové vytáčení můžete libovolně měnit, přidávat či smazávat přes položku "Hlasové jmenovky" v telefonním seznamu.

Hlasové přijmutí/odmítnutí hovoru aktivujete v menu "Nastavení" - "Hlas. odposlech" - "Hlasová odpověď". Stačí potvrdit stav "Zapnout", poté jste vyzváni k zadání povelu pro přijmutí a odmítnutí hovoru. Tato funkce je velmi užitečná například v kombinaci s hands-free sadou při použití v autě.

Zápory

Telefon postrádá WAP, stejně tak mu chybí IrDA port. I s přihlédnutím k jeho schopnostem by mohl být přeci jen o něco menší a lehčí. Zmenšení přístroje by však určitě znamenalo snížení odolnosti, která je hlavním kladem Ericssonu R310s. Právě díky odolnosti, množství funkcí, kterými telefon disponuje a výdrži baterie však můžeme směle prohlásit, že jde o zdařilý kousek. Také cena, která by se měla řádově pohybovat na stejné hranici jako u Nokia 3210, je přijatelná.

Co dodat?

Jedno je jasné, telefon si určitě najde spoustu příznivců mezi lidmi, kteří od telefonu očekávají více, než jen telefonovat a posílat SMS zprávy, a kladou důraz především na zvýšenou odolnost. Ericsson R310s je to pravé a pevné. Na trhu by se měl objevit během měsíce.