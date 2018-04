Ericsson R290: satelitní telefon od Ericssonu

Dnes uvedl Ericsson po telefonu T10 další novinku. Zatím nejmenší satelitní telefon na světě, který pracuje v duálním (GSM 900 a satelitním) módu. Telefon byl designován speciálně pro síť Globalstar a umožní telefonovat uživatelům kdekoliv ve světě.

Ericsson plánuje vypuštění R290 již na konci tohoto roku v omezených sériích.

To, že se jedná o výjimečný telefon své třídy dokazuje to, že je jeho hmotnost "pouhých" 350 gramů a dokáže uskutečňovat přenos dat v GSM módu rychlostí 9,6kbps a je připraven na satelitní přenosy dat o rychlosti 7,2 kbps.

Očekává se, že telefon bude zprvu určen profesionálům, kteří často cestují a nebo například jako vybavení lodí. Neočekává se, že první zákazníci, kteří budou toto zboží kupovat budou nadšenci, kteří 90% roku stráví ve městě, kde bydlí a pracují a telefon budou používat pouze v GSM módu.

Pokud budete mít tento telefon a dostanete se během hovoru na místo, kde není GSM signál, dokáže se automaticky bez přerušení hovoru přepnout do satelitního režimu a vy budete hovořit dále, ale za větší peníze. Lze nastavit, jaký mód bude preferován, takže na místech s možností výběru sítě (GSM nebo satelitní) si můžete přednastavit jako stálé vyhledávání například sítě GSM a pokud není síť z nějakého důvodu dostupná, pak se telefon přepne do satelitního režimu. To je vhodné například tehdy, používáteli telefon někde stáleji a je zde GSM signál. Pak je zbytečné a drahé volat přes satelit namísto lokální GSM sítě.

K telefonu se bude pro zjednodušení obsluhy dodávat i příslušenství, jako je například handsfree do auta, která spolupracuje se satelitní anténou, která je součástí dodávky a nebo přenosná handsfree a různé druhy pouzder a přenosných kufříků. Telefon je přeci jen na nošení v kapse u kalhot nebo u košile trochu nepohodlný.