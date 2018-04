Ericsson R250 PRO (preview)

Společnost Ericsson při příležitosti konference v Cannes představila svůj nový mobilní telefon R250 PRO. Tento dualband 900/1800 je představován pod hlavičkou prvního voduvzdorného, prachuodolného a nárazuvzdorného dualbandu. O to se stará Gore TEXový potah telefonu a magnéziový ochraný rám.

Baterie chrání proti vypadnutí speciální zámkový mechanismus tak, aby se ani při pádu na zem neuvolnily. Zvláštní konstrukce tlačítek, jež jsou pod krytem potažena zvláštní fólií, má minimalizovat vnikání prachu a vlhkosti do přístroje. Kromě toho je telefon vybaven vysílačkou PMR - Private Mobile Radio. To vše se podepsalo na váze - 270 gramů je opravdu dost, více, než Nokia 9110. Rozměry telefonu jsou 145 x 55 x 32 mm. Výdrž telefonu je 135 hodin, 4,5 hodin hovoru.

Telefon má podporovat některé funkce GSM pozdějších GSM fází, Ericssonem označené jako GSM Pro - tedy sestavení kupříkladu sestavení hovoru s až 16 účastníky stiskem jediného tlačítka na boku telefonu. V tomto případě funguje telefon spíše jako vysílačka - postranní tlačítko také slouží k přenosu hovoru - Push-To-Talk. Telefon nabízí tedy i hlasité hands-free, protože vestavěné sluchátko nabízí dostatečný výkon k tomu, aby byl hovor pohodlně slyšet i bez ucha k sluchátku přiloženému.

Telefon dále kromě datových a faxových služeb nabízí i vibrační vyzvánění, až 99 pozic v telefonu pro telefonní seznam, seznam až patnácti posledně volaných/přijatých/nezodpovězených čísel včetně data a času.

Telefon by měl být na trhu v třetím čtvrtletí roku 1999 a více informací o něm není známo. Přiznám se, že mi ani PMR nic moc neříká a netuším, zda je tento systém vysílaček u nás povoleno provozovat - řekl bych, že to nebude tak jednoduché. Samozřejmě, že v případě, že by to bylo možné, by tento systém byl pro firmy možná zajímavý, ale je také možné, že se tento model našemu trhu právě pro to PMR vyhne. Inu - do třetího čtvrtletí je zatím ještě dosti daleko a zájemci o outdoorové modely se tak musí ještě dlouho spolehnout na docela sympatický Siemens S10aktiv.