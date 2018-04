Ericsson R 380

Tři roky poté, co Nokia přišla na trh s Communicatorem 9000, představil i Ericsson svoji plnohodnotnou obdobu Communicatoru. Telefon dostal jméno R380s a oproti nejnovější verzi Nokia 9110 má mnoho rozdílů. O těch jsme se přesvědčovali přímo na výstavišti.

Telefon má velikost zhruba modelů GH 688 - i vahou je jim podobný. Váhu firma ale přesně neudává, odhadl bych ji okolo 200 gramů, ale měl jsem ho v ruce jen velmi krátko, představující z Ericssonu jej neradi dávali z ruky.

V základním režimu se r380 tváří velmi podobně, jako R250 - také novinka Ericssonu. Displej totiž zakrývá klávesnice - ta se na flipu vyklopí a vidíte celý displej. Vyklopením aktivního flipu se také displej sám přepne do celoobrazovkového módu a R380 pracuje jako organizer.

Oproti 9110 nemá R380 vlastní klávesnici - telefon se ovládá perem, veškeré informace jsou také perem vkládány přes klávesnici na obrazovce. To logicky znamená, že obrazovka je dotyková, hezky zeleně podsvícená.

Telefon je dualbandový - GSM a DCS. Infračervený port, vestavěným modem. Z aplikací je tu podpora adresáře, ale také pošty. Prohlížeč je řešen přes WAP, takže můžete prohlížet pouze díky WAP podpoře. Operačním systémem je samozřejmě EPOC - po Ericssonu MC 218 alias Psion Series 5 je to druhé nasazení EPOCu v mobilních zařízeních.

O Ericssonu R380 je toho zatím známo velmi málo - telefon v demonstracích na stánků není příliš pujčován a technické detaily k němu nejsou udávány. Například si vůbec nejsem jistý podporou faxování - pouze emaily a SMS zprávy jsou jisté, na můj dotaz, jak s faxy, bylo odpovězeno, že momentálně nejsou.

Nicméně Ericsson se intenzivně snaží o to, aby jeho nový miláček byl snadno používatelný, dělá rozsáhlé uživatelské testy přítulnosti. Jak se mu podaří prosadit se konceptem bezklávesnicového zařízení oproti již zavedené Nokia 9110, to se uvidí. Podle mne to také velmi bude záležet na dodávaném software - tedy na tom, zda bude možno synchronizovat data s PC - Outlookem, Notesy atd. To se údajně připravuje, ale až praktické provedení ukáže.