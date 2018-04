Ericsson R 320 (preview)

Situace rozhodně není tak dramatická, jak ji nadpis popisuje - ale přeci jenom poslední novinka hovoří o mnohém: Ericsson se probouzí ze svého zimního spánku. Zatímco u modelu T28 jsme radostně konstatovali, že došlo k odstranění zásadních problémů předchozích modelových řad a Ericsson vlastně představil z gruntu nový telefon. Zatímco T28 je přímou konkurencí telefonům Nokia 8810/8850, proti modelu Nokia 7110 neměl zatím Ericsson co postavit.

Tomu bude brzy konec - Ericsson R 320 je telefon, o němž bude zřejmě možno hovořit v superlativech. Příjemný design švédského stylu, funkcemi nadupaný telefon a to včetně WAPu, prostě telefon, který se diktátu Nokia 7110 může postavit bez uzardění. Je to třetí WAP produkt od Ericssonu - a to po MC 218 a po R380, jenže ten přijde na trh zřejmě později.

R 320 je dualbandový telefon a kromě WAPu nabízí řadu dalších funkcí. Především vyzdvihnu infraport - ten nyní neslouží jen pro datové spojení, ale i pro přenos zvonění, kontaktů či vizitek. Pro synchronizaci dat je R 320 vybaven podporou IrMC 1.1 na infraportu, což je vlastně první implementace tohoto synchronysačního standardu na mobilních telefonech.

Synchronizaci využijete v případě kalendáře - ten tak bude moci běžně synchronizovat s kancelářskými aplikacemi. Také asi využijete možnost zaznamenat až dvacet hlasových poznámek či využít hlasové vytáčení.

Zvonění - můžete si editovat vlastní v komposeru, nebo je můžete přijmout přes infraport z jiného telefonu, možná to půjde i přes SMS. Vibrační zvonění je v ceně.

Pro datové přenosy ale můžete použít i RS-232 kabel. WAP má k dispozici pět řádků textu, pro ukrácení dlouhé chvíle můžete použít vestavěné hry (Tetris a Solitare) a k dispozici máte i kalkulačku a budík.

Závěrem něco k bateriím. Telefon je již vystavěn na třívoltové platformě a standardně bude dodáván s Li-Pol bateriemi. Výdrž telefonu zatím nebyla oznámena, ale dá se očekávat, že bude na úrovni - 3V technologie a Li-Pol baterie jsou významnou devizou telefonu.

Příslušenství k telefonu je kompatibilní s T28 - tedy dalším 3V telefonem od Ericssonu, nikoliv ale s jinými telefony, lze tedy používat "inteligentní příslušenství". Telefon se s váhou vejde do 100 gramů a jeho tloušťka je 15 mm!

Lze čekat, že ostatní funkce a styl ovládání bude shodný s T28 - proto doporučuji přečíst recenzi k T28. K funkcím je to zatím vše, co Ericsson oficiálně oznámil. Poznámka k ovládání: všimněte si na snímku kurzorových kláves. Již nikoliv pouze vlevo či v pravo, ale u Ericssonů zjistili, že existuje i směr nahoru a dolů. Vzhledem k zatracení idei jednořádkových displejů byl takový průkopnický čin na místě.

Jak telefon zhodnotit a jaké jsou jeho šance proti Nokia 7110? Dlužno říci, že si telefon stojí dobře - T28 již o propracovanosti přesvědčila a pokud si R 320 styl ovládání převezme (což se čeká), bude to jen dobře. Váha hovoří pro R 320, funkčně budou oba telefony velmi podobné, až na drobné detaily. Důležité tedy bude cenové srovnání a datum vstupu na trh.

U Nokia 7110 je to dnes poměrně jednoduché - sama Nokia telefon posunuje z měsíce na měsíc a dnes se říká, že dostatečné množství bude k dispozici v listopadu. To se ale může podle mne klidně změnit na prosinec. R 320 by na trhu měla být v menších množstvích ještě koncem letošního roku, v dostatečných množstvích počátkem roku 2000. A jaká bude cena? Měla by se pohybovat mezui T10 a T28 a bude se muset přizpůsobit Nokia 7110, takže bude +/- stejná...