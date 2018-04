Ericsson-Qualcomm a dál? - Tero Kuittinen

Krátkodobé výhody

Výdech úlevy kam jen pohlédnete. Hlavní výhru ve sporu Ericsson-Qualcomm pravděpodobně shrábnul Qualcomm - nemohli si doopravdy dovolit dlouhodobý soudní spor a rozhodnutí jim umožňuje zbavit se průšvihové divize infrastruktur. Ztráta v síťových komponentech oslabuje šance Qualcomm ovlivňovat vývoj standardu 3G a pravděpodobně se projeví i dlouhodobě v oboru mobilních telefonů. Technologický pokrok v sítích letí kupředu tak rychle, že na něj vývoj telefonů musí těsně navazovat. Bohužel nebyla tato část Qualcommu dostatečně významná - a prodej základnových stanic se ztrátou také není možno považovat za průlom na trh. Vysoká technická odbornost, která proměnila Lucent, Ericsson, Nortel a Nokia na silné hráče v poli digitálních sítí nikdy v Qualcommu neexistovala. Po uzavření dohody byla reakce Wall Street pro Qualcomm příznivá; společnost konečně vypadá cílevědomě, má příjem z licencí, čipů a telefonů.

Zisky Ericssonu jsou daleko méně zřetelné a závisí na pozici Ericssonu ve vývojí standardu 3G. Okamžitá představa začlenění ztrátové divize CDMA do Ericssonu a zahájení drahého CDMA projektu by měla spustit poplašný systém. Podívejme se na kroky Ericssonu v posledním měsíci. Po oznámení slabých výsledků za čtvrté čtvrtletí odvedl Ericsson pozornost od slabého prodeje do budoucnosti odkrytím T28. Odložení telefonu schopného GSM/TDMA/AMPS zamaskoval vtipně úspěchem kontraktu výstavby GSM v Turecku. Většina novin na to skočila; sítě zakryly zpoždění výrobku. Nejnověji pak obavy o opoždění T28 a pokračující ztráty podílu na trhu oslabily cenu akcií Ericsson. A mistrovským kouskem bylo zveřejnění výsledků prvního kvartálu pouhé dny před smlouvou s Qualcommem. Špatné zprávy byly zase jednou přehlušeny novinkami.

Náhoda? Odborné manipulování Wall Streetem? Udělejte si názor sami. Ericsson ždíme z CDMA co se dá, ale stejně jako kostra v laciném hororu se nelichotivý obraz profitu pro rok 1999 pokaždé znovu ukáže, navzdory všemu pohřbívání. Neznamená to, že dlouhodobé vyhlídky Ericssonu jsou tak špatné, modelová řada pro rok 2000 vypadá dobře a silná pozice ve vývoji W-CDMA může znamenat slušný profit v letech 2002 - 2005 ale Wall Street asi odmítne spolknout všechna ta špatná čtvrtletí roku 1999. Oproti tomu se ziskovost Qualcommu díky smlouvě okamžitě zlepšila. Divize CDMA, kterou Ericsson koupil je notoricky slabá. Představu o tom, jaký je rozdíl mezi sítěmi GSM a CDMA si lze udělat z pokusu Motoroly využít GSM know-how a začít produkovat sítě CDMA. Specialisté na CDMA Lucent a Nortel Motorolu z ringu víceméně vykopli. V telefoních přístrojích CDMA je situace ještě horší. Nokia a Motorola nyní pronikají do horního konce spektra telefonů po dlouhých letech příprav. Pochybuji, že pozdní CDMA pokusy Ericssonu přinesou ovoce ať již na trhu sítí či na trhu telefonů.



Vítejte na kolotoči

Smlouva bude mít hodně vlivu na telefokomunikační odvětví, ale - jako obvykle - pohyb vyvolaný smlouvou se rychle vymyká kontrole. Představa že Qualcomm a Ericsson budou mít nyní zájem na spolupráci je absurdní. Kudly do zad, byzantinské intriky - spolupráce obou firem připomíná seriál "Já Claudius" s vystříhanými orgiemi. Inkoust na smlouvě ještě nezaschl a z obou stran začaly prosakovat rozporné informace o specifikacích - Qualcomm naznačuje vysoké licenční poplatky a Ericsson ujišťuje, že se je podařilo významně stlačit. Nepřijmu žádný názor do té dobym, než budou rozluštěny veškeré poznámky malým písmem pod čarou smlouvy...

Hlavní problémy 3G je ochoten probírat málokdo. Existuje pro něj trh? Najdou se kupci telefonu v ceně přes 1000 dolarů a značně těžkého? Iridium hrálo na to, že lidé zaplatí téměř cokoliv za satelitní telefon i když s třeba tím ingotem co produkuje Motorola zabijete ranou do hlavy i losa (Tero je fin, možná že to sám zkoušel :) - PK) Zákazníci na to neskočili; současná vylepšení existujících digitálních sítí druhé generace umožňují v datovém přenosu přesáhnout 100 kbps s daleko menší investicí ze strany operátora. Dalekáť cesta do roku 2002, kdy by se měly projekty 3G objevit i mimo Japonsko. Hodnotit společnost podle obratu 3G je riskantní.

Nadšená reakce v médiích je poněkud vymknuta z kloubů; Wall Street Journal básnil na téma krátkodobých výhod jako jsou multi telefony - ignurujíce skutečnost, že GSM/CDMA pravděpodbně telefon nespatří světlo světa před rokem 2002. Mnohem lehčeji vyrobitelné telefony GSM/TDMA se objeví příští zimu po vývoji trvajícím několik let a tyto dva systémy jsou si přitom technologicky velice blízké. Zkombinovat GSM a CDMA je proti tomu obrovskou výzvou. Firmy v oboru mohou tyto telefony postavit hned teď a tady, ale je nemožné je prodat. Jeden průzkum za druhým ukazuje, lidé nepřijmou ani příliš vysokou cenu, ani významné zvýšení váhy. Z toho důvodu také uvedou Nokia a Ericsson své modely natrh až příští zimu - to je nejbližší termín pro přípravu modelů pod 150 gramů a 300 doalrů na US trhu.



Riziko

Nejsem si jist, jak závažné jsou náznaky aktivit Qualcommu na expanzi do Evropy a do Číny. Dlouhodobě vyžaduje úspěch v mobilních telefonech spolupráci s přípravou infrastruktur - sítí. Krom toho chybějící povědomí značky dělá z Evropy a Číny pro Qualcomm obtížné trhy. Neexistuje úspěšný výrobce mobilních telefonů který nemá podíl na trhu v desítkách procent. Siemens, Philips, Samsung, LG, Denso atp. nevykazují žádný zisk z výroby mobilních telefonů. Jedinou vyjímkou je Alcatel, který se zřejmě letos probojuje do první skupiny výrobců; hlavně na účet Ericssonu. Úspěch Alcatelu je založen na fenomenálně rostoucím trhu ve Středomoří a solidních 10% v Číně. Oproti tomu pro Qualcomm by byl úspěch mít na konci roku 1999 10% trhu v USA - a to není nejlepší odrazová plocha pro světovu expanzi.

Podíl Qualcommu na trhu čipů CDMA v USA dosáhl 90% a dal tak společnosti téměř monopol se všemi průvodními výhodami. Podíl se asi poněkud zmenší během roku 1999 - Nokia ani Motorola nepoužívají ve svých telefonech čipy Qualcomm. Navíc si vedoucí USA operátoři začínají jako hlavní dodavatele telefonů oblibovat Motorola a Nokia. Sprint odsouvá Q-phone stranou a jeho pýchou se stává Startac. Primeco přemýšlí o Nokia 6185 jako stěžejním jarním modelu. Qualcomm měl několik let na upevnění svého postavení špičky CDMA před příchodem skutečné konkurence, ale zřejmě mu to nestačilo. Pokud přepustí 200 dolarový segment trhu Motorole a Nokii, mohou v budoucnosti očekávat velmi tuhou konkurenci. Produkční cyklus je extémně dlouhý - vývpj pdQ trval tři a půl roku. Vyrazit do světa bez solidního domácího zázemí by ohrozilo Qualcomm v budoucnosti.

Stejně tak je expanze Ericssonu do CDMA riskantní podnik. Být za konkurencí pozadu o několik let je špatné samo o sobě, ale Ericsson má navíc zátěž dlouhých výrobních cyklů. Nedokázali udržet krok s Motorolou, Nokií ani s Alcatelem. Kde seberou energii aby se chytili v CDMA telefonech? Qualcomm je tak malý, že může použít zisk z pronájmu licencí pro výzkum a vývoj; příjem Ericssonu z licencí GSM a CDMA je vzhledem k velikosti společností zanedbatelný. Zatímco zisk Qualcommu na přístrojích rostl hlavně díky chybějící konkurenci, Ericsson musel svůj rabat krátit v tuhých bojích na trhu GSM. Problémy se ziskem bude mít v brzké budoucnosti spíš Ercisson než Qualcomm.

Nokia teď stojí proti jednotnému Ericssonu v procesu rozhodování o budoucnosti standardu 3G. Pozice W-CDMA posílila, ale už nejde o projekt rovnocenných partnerů. Ericsson získá vyšší obrat z licencí díky Qualcommu a také se asi zasadí o doladění technických detailů ve svůj prospěch. CDMA2000 se zdá být mimo hru, vývoj standardu nyní leží hlavně na Nortelu a Motorole, které ale mají zainvestováno i v W-CDMA a zatímco již pro tuto síť existuje několik protypů. vývoj CDMA2000 zaostává. Qualcommu to může být jedno, má zaděláno na obou stranách, ale pokud společnosti jako Motorola a Lucent rozdělí své prostředky na vývoj, mohou se významně opozdit.

Otázkou zůstává, jak smlouva mezi Ericssonem a Qualcommem ovlivní růst prodeje telefonů GSM a CDMA druhé generace. Těžko říct, nyní, kdy se W-CDMA zbavila problémů, vývoj tohoto GSM standardu může být urychlen. Qualcomm zdůrazňuje, že všechny standardy 3G budou s druhým standardem CDMA, IS-95, kompatibilní. Možná, ale zdá se že Ericsson má potřebnou sílu, aby rozhodl skutečný význam slova "kompatibilní." A tito hoši by dokázali dát i Billovi Gatesovi lekci ve štěpení vlasů. Jisté je to, že Ericsson udělá vše pro to, aby W-CDMA pasovalo na GSM lehčeji než CDMA. Operátoři, kteří se právě rozhodují mezi GSM a IS-95 budou muset zvážit důsledky.