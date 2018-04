Ericsson oznámil odhady prodeje mobilních telefonů pro toto tisíciletí

Nejvyšší představitel Ericssonu, Sven-Christen Nilsson včera v Tokyu vyhlásil odhady světového trhu s mobilními telefony pro roky 1998 až 2000. Ericsson očekává, že letos se prodá přes 140 milionů mobilních telefonů a že toto číslo dosáhne 200 milionů během roku 1999 a 265 milionů do konce roku 2000.

Nový odhad je vyšší odhadu z počátku letošníh roku. Jedním z důvodů je růst podílu předplacených služeb (u nás Twist a Go) a zvýšená pozornost, kterou tyto služby k mobilním telefonům přitahují. V průběhu roku 1997 spustilo tuto službu 72 operátorů mobilních sítí. Za první polovinu roku 1998 jich již bylo 111.

"Tento nový odhad posunuje silný nárůst trhů mobilních telefonů v USA, Evropě a Asii daleko za rok 2000." řekl Sven-Christer Nilsson, CEO Ericssonu "růst naznačuje značný potenciál zejména v přenosových protokolech TDMA."

Ericsson si ovšem údajně našel i svoje další bílé místo na trhu - minulý týden proskočila zpráva, že Ericsson hodlá GSM moduly vestavovat do dětských hraček - panenek a autíček. Díky tomu by děti mohly být stále ve spojení s rodiči - panenka by promluvila hlasem právě volající matky a stresovaný a zaneprázdněný tatík by se svým synkem rozprávěl z kabiny modelu autíčka. Šéf českého Ericssonu pan Lojek tuto zprávu ovšem označil za kachnu - jak se zdá, na panence Barbie tedy nadále budeme hledat speciální místo pro zmáčknutá a vyvolání čísla marně.