Zavzpomínejte na Ericsson: z mobilního světa odešla legenda

Švédský Ericsson nikdy nepatřil mezi rekordmany co se prodejních čísel týče, přesto byl považován za průkopníka v mobilním světě. Ericssonu vděčíme za mnohé inovace, ať už jsou to neobvyklé konstrukce přístrojů, nové technologie baterií, špičkové materiály nebo třeba chytré telefony.

Paradoxně jsou to právě smartphony, které znamenaly ústup Ericssonu a jeho následovníka Sony Ericssonu ze slávy. Švédsko-japonský společný podnik nezachytil nástup smartphonů podobně jako finská Nokia a ačkoli se s deficitem nakonec vypořádal dříve než finové, ekonomicky podnik stagnoval. I proto se zábavní a elektronický gigant Sony rozhodl podíl Ericssonu ve společném podniku vykoupit. Ze světa telefonů tak mizí další tradiční značka.

Technologický gigant

Stejně jako finská Nokia patří Ericsson ve Švédsku k největším společnostem a podobně jako finský soupeř se Ericsson nevěnoval jenom výrobě mobilních telefonů. Přesto firma měla k telekomunikacím blíže než Nokia, která začínala soběstačnou výrobou papíru v roce 1865. Lars Magnus Ericsson založil svůj podnik v roce 1876 jako dílnu na opravu telegrafů.

Společnost se postupem času propracovala mezi telekomunikační giganty, kam patří do současnosti. Ericsson patřil a patří mezi největší dodavatele telekomunikační infrastruktury na světě. Zatímco na počátku dvacátého století byla firma největším dodavatelem telefonních ústředen, teď si i přes obrovský tlak konkurence drží pozici největšího dodavatele infrastruktury pro mobilní operátory.

Ačkoli Ericsson byl vždy podstatně silnější v oblasti techniky zaručující chod telekomunikačních sítí, i koncová zařízení patřila tradičně do jeho portfolia. První telefonní přístroj vyrobil Ericsson už v roce 1878.

Mobilní telefony už od počátku

Co se mobilních telefonů týče, vývoji a výrobě se Ericsson věnoval už od počátku jejich existence. V roce 1956 například firma navrhla celý systém: kufříkový mobil s váhou asi 40 kilogramů a cenou automobilu, který k fungování používal vlastní síť. Ta byla schopna obsloužit pouze 100 klientů. Obří telefony se pak následně zmenšovaly a jedním z významných milníků v historii Ericssonu je model HotLine Combi. Tento kufříkový telefon na dlouho definoval design i logiku mnohých přístrojů švédské značky.

Kufříkový Ericsson HotLine Combi

První kapesní telefon Ericsson vznikl jako jakési technické cvičení. Přístroj HotLine Pocket z roku 1987, založený na technologii NMT 900, ale nakonec od Ericssonu nakoupil Panasonic. Objednal jich 10 000 a prodával je v severských zemích pod vlastní značkou. Následoval model NH72, který byl kompletně postaven z nově vyvinutých součástek, čímž mohl být telefon opět zmenšen.

Ericsson GH172 - první GSM Ericsson

Model NH72 se také stal základem pro první GSM Ericsson historie: firma model narychlo připravila a vyrobila při spuštění první GSM sítě v Německu v roce 1992. Pak už množství modelů rostlo a Ericsson se etabloval coby významný výrobce mobilních telefonů.

GSM přístroje, které známe

Našinec si bude z počátku GSM sítí v České republice pamatovat model Ericsson GA 318. Vyznačoval se například tím, že uměl SMS zprávy pouze přijímat a nikoli odesílat, adresář byl pouze na SIM a měl spoustu dalších z dnešního hlediska nepochopitelných nedostatků.

Také k nám ale přinesl tradiční vlastnosti Ericssonů, mezi které tehdy patřila konstrukce z tvrzených plastů s tlakově litým rámem nebo menu, které bylo strukturováno tak, aby uživatel vlastně odpovídal na otázky s možností odpovědi ano/ne. V roce 1996 navíc přístroj patřil s cenou 13 790 k tomu nejlevnějšímu, co se na našem trhu dalo koupit. A když byl koncem roku u Eurotelu vyprodáván za 6 300 korun, neměl v podstatě konkurenci.

Ericsson GA628

Mezi běžnými lidmi se ale více rozšířil až nástupnický model GA 628, který už uměl SMS a zaujal výměnným předním krytem klávesnice. Zajímavostí tohoto modelu je také procesor Z80 od firmy Zilog, který dominoval trhu s osmibitovými počítači v sedmdesátých a osmdesátých letech. Procesor je zpětně kompatibilní s Intelem 8080 a byl například součástí počítačů Sinclair ZX Spectrum, herních konzolí Sega Master System a Game Gear. Nintendo používalo v konzolích Game Boy a Game Boy Color jeho klon.

Stejný hardware použil Ericsson u několika dalších telefonů, včetně velmi populárního a rozšířeného modelu A1018 z roku 1999. Ten se stal jedním z prvních dostupných mobilních telefonů pro široké spektrum zákazníků na našem trhu. Dnes na něj ale lépe než uživatelé vzpomínají právě hračičkové, kteří se pokoušeli z jeho procesoru dostat maximum.

První smartphone

Ještě před A1018 se Ericsson zapsal do historie modelem SH888, který jako první mobil na světě nabídl bezdrátový modem pro datové připojení. Psal se rok 1998 a Ericsson zřejmě využil zkušenosti z vývoje experimentálního modelu GS88 z roku 1997. GS88 byl jedním z prvních smartphonů na světě: po IBM Simon a Nokii 9000 Communicator mu patří třetí místo.

Byl to ale Ericsson, kdo jako první v souvislosti s tímto přístrojem použil termín smartphone, který se později všeobecně vžil jako označení pro telefon s operačním systémem umožňujícím pokročilé funkce a doinstalovávání aplikací. Neobvyklý přístroj vznikl pouze v omezené sérii a nikdy se nedostal do prodeje. Stejně jako první komunikátor Nokia používal systém GeOS a měl rozevírací konstrukci s dvojí klávesnicí a dvěma displeji.

Slavné modely z přelomu tisíciletí

V roce 1999 uvedl Ericsson nesmírně silné portfolio produktů. Krom základního modelu A1018 do něj patřily modely s flipem: T10s, T18s a T28s. Zatímco prostřední z řady zůstal trochu ve stínu těchto modelů, z obou flipových "téček" se staly legendy. Z T10 především poté, co se zjistilo, že telefon má stejný hardware jako dražší T18 a dá se do něj nahrát firmware s více funkcemi.

Později telefon patřil za výprodejové ceny k nesmírně populárním kouskům. Hodně českých uživatelů si jej pořídilo z takzvaného šedého dovozu, v německých předplacenkách byl ve výprodeji doslova za pakatel. Model T28 se zase proslavil svou konstrukcí s hořčíkovým rámem a vystřelovacím flipem. Šlo také o první telefon, který používal li-pol baterii a na svou dobu byl neuvěřitelně tenký, lehký a malý. Koncem téhož roku doplnil Ericsson silné portfolio o outdoorový model R250.

Outdoorový Ericsson R250

V roce 2000 se objevil nástupce v podobě populárního modelu R310s. Odolný mobil s anténou, připomínající žraločí ploutev, proslul svou nezničitelností. Řadu modelů s flipem doplnil v roce 2000 také klasicky koncipovaný typ R320 a také první komerčně dostupný chytrý mobil Ericssonu R380. Ten dostal operační systém Epoc, ze kterého později vznikl Symbian.

Už v roce 2001 Ericsson své portfolio výrazně vylepšil. Levný T10 nahradila poněkud baculatá T20, klasický R320 dostal nástupce v podobě R520 a T28 ustoupil modelu T39. Ten mimo jiné proslul tím, že šlo společně s R520 o první mobilní telefon s podporou Bluetooth. Oba modely patřily ve své době na absolutní špičku světové produkce a rovnat se jim mohlo jen několik soupeřů.

Blížící se aliance

To už ale pomalu nastával čas pro poslední samostatné modely Ericssonu. U nich se výrobce rozhodl výrazně ustoupit od doposud povětšinou hodně hranatého designu. Výsledkem byl dobře vybavený model střední třídy T65, kolibří model T66 s nicotnými rozměry a rekordní hmotnosti 59 gramů, základní model R600 a především špičkový T68.

T68 patřil mezi první telefony s barevným displejem a opět udivoval na tehdejší dobu malými rozměry při perfektní výbavě. Zároveň šlo ve spojení s přídavným modulem o první fotomobil. T68 se navíc dočkal druhého života v podobě Sony Ericssonu T68i, prvního modelu společného podniku s japonským Sony.

Poslední Ericsson T68 se přeměnil na Sony Ericsson T68i.

Aliance byla utvořena koncem roku 2001. V srpnu se firmy dohodly a v říjnu vznikl společný podnik. Ačkoli se mohlo zdát, že Ericsson neměl k alianci mnoho důvodů, opak byl pravdou. Ačkoli firma držela zhruba 9% podíl na světovém trhu s mobilními telefony, divize mobilů už dlouhodobě prodělávala, a to navzdory špičkovým produktům. Partnerství se Sony, které mělo zhruba jednoprocentní podíl na trhu, mělo přinést novou vzpruhu v podobě marketingových, distribučních a designérských schopností Sony, které mělo s koncovými uživateli více zkušeností.

Aliance ovšem nefungovala dobře. To je ale jiný příběh, který přineseme v samostatném článku.

Technologická současnost

Ericsson se po odchodu ze světa mobilních telefonů nadále soustředí na to, co mu vždy přinášelo peníze: tedy komponenty infrastruktury pro pevné a mobilní operátory. Krom toho ale firma vytváří i různá softwarová řešení pro poskytování služeb koncovým uživatelům. Velmi aktivní je například na poli přenosů multimediálního obsahu.

Jedním z nejnovějších "byznysů" pro Ericsson je výroba čipů pro dnešní smartphony. Firma za tímto účelem založila společný podnik s ST Microelectronics, který se jmenuje ST Ericsson. Snaží se konkurovat dodavatelům jako jsou Qualcomm, Nvidia, Texas Instruments a dalším a zatím se jí poměrně daří. Asi není s podivem, že v Barceloně představené nové smartphony Sony používají právě čipsety ST Ericsson.

Závěrem bychom chtěli vyslovit jedno přání. Vzhledem k technickému zázemí, které Ericsson má, by se firma mohla klidně sama do světa mobilů vrátit. Stačil by jeden nebo dva modely chytrých telefonů, pravděpodobně s Androidem. Hardware k dispozici Ericsson má a legendární značka by si zasloužila žít nadále. A když už to se smartphony v Evropě zkouší znovu i Panasonic, proč by to nemohl zkusit Ericsson.