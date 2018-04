Ericsson nabídne MP3, radio a organizér do telefonu

Společnost Ericsson na letošní show Telecom Interactive 99 představila několik výrobků, jež by mohli rozšířit schopnosti mobilní telefonů Ericsson. Ačkoliv šlo spíše o testování zákaznického zájmu, než o opravdové odhalení chystaných novinek, v každém případě je zajímavé podívat se na to, o čem Ericsson uvažuje.

Je třeba ale také připomenout, že takovýchto "concept products" Ericsson zatím pravidelně po CeBITech představoval solidní množství, ale na trh je zatím prakticky nikde neuvedl (příkladem budiž Email Pocket Reader nebo Ericsson GSM HomeBase). V daném případě ale nejde ani tak o futuristické vize "co by mohlo být", jako předměty již dnes poměrně snadno technologicky představitelné, jež by mohly být za rozumnou cenu k dispozici. Nicméně ani to nezajišťuje to, že dále uvedené výrobky někdy přejdou z futuristického do výrobního oddělení společnosti Ericsson.

HPR-08 FM radio + Headset

Jedním z prvních a již dříve představených zařízení, je tento přívěšek obsahující FM radio, headset a sluchátka. Připnete si jej na svůj Ericsson (všechny řady od 7xx do T10/18, zatím ne T28). Při příchozím hovoru se rádio vypne a vy můžete hovor přijmout buďto hlasovým příkazem, případně automaticky nebo tlačítkem. Ericsson oficiálně toto zařízení známé pod šifrou HPR-08 slibuje na prosinec.

Výhody? Posloucháte rádio a nepropásnete telefonní hovor. Navíc se nepotřebujete starat o baterie, vše je napájeno z telefonu.

MP3 player

Také Ericsson nehodlá stát stranou MP3 mánie. Patrně nejlepším důkazem úspěchu tohoto "pirátského hudebního standardu" je právě jeho úspěch u Ericssonu, kdy firma ani neuvažovala o tom, že by její přehrávač digitální hudby snad měl pracovat na jiném formátu - je zde také vidět nadhled firmy nepostižené antipirátským šílenstvím a histerií, kterou kolem MP3 rozpoutali kamení vydavatelé hudby.

Podobně jako u FM radia i zde jde o plug-in modul (zde je ukázán s T28) napájený z telefonu a vybavený sluchátky. I v tomto případě jde o kombinaci head-setu s přehrávačem, tedy můžete kdykoliv přijmout hovor a hudba jde automaticky do pozadí a nemusíte sundávat sluchátka. Hlasové ovládání pro přijetí hovoru nebo vytočení čísla hlasovým záznamem tu opět odvede velmi dobrou službu.

Celé ovládání MP3 přehrávače je stejně jako u rádia řízeno z mobilního telefonu, kdy se objeví celá ovládací obrazovka pro takovéto plug-in zařízení na displeji. Tím se práce se zařízením zjednodušuje, neboť není nutné mít další tlačítka.

Správná otázka u každého MP3 přehrávače zní, kolik má paměti pro reprodukci hudby; od toho se také odvíjí perspektiva kvality hudby. Ericsson svůj MP3 přehrávač vyřešil tak, že hudba se ukládá na MMC kartu, tedy na MultiMedia Card. Záleží pak jen na vás, jakou kapacitu MMC si pořídíte (dají se zatím sehnat až do 32MB). MP3 přehrávač pro telefony Ericsson by se měl na trhu objevit v příštím roce, zatím ale není bližší určení.

Ericsson Infowear

Na snímku to není moc dobře vidět, ale Infowear jsou vlastně hodinky, jen o maličko větší než ty, které se běžně používají. Tyto hodinky jsou bezdrátově přes Bluetooth spojeny s mobilním telefonem Ericsson, takže pokud si potřebujete sesynchronizovat data s vaším PC přes mobilní telefon, ani jej nemusíte vytahovat. Stejně tak odesílání SMS zpráv, případně vytočení čísla z Contacts, když máte headset.

Vůbec použití Infowearu s Bluetooth je kouzelné. Představte si, jdete městem, někdo vám volá, vy máte headset (náhlavní soupravu, bondovku) a chcete vědět, kdo vám to volá. Podíváte se na hodinky (předpokládám, že máte Infowear), tam svítí telefonní číslo a jméno volajícího. Hlasovým ovládáním přijímáte hovor.

Infowear mají sloužit jako maličká a chytrá databanka zároveň s vaším termínovníkem a email klientem, Ericsson je ale o její celkový výbavě dosti tajemný. Zatím ani není známo, jaký operační systém Infowear bude používat, zda půjde o EPOC, nebo zda je to proprietární systém. Navíc Infowear představoval Ericsson již před dvěmi lety na CeBITu (to je ta fotka vlevo) a zatím má do výroby daleko. Pravdou je ale také, že již tehdy to vázlo na definici bezdrátového přenosového rozhraní Bluetooth, které doposud není ve finálním stavu.

Ericsson NetDrive Infowear 2

Když už Bluetooth jako bezdrátové rozhraní, Ericsson má ještě jednu lahůdku ve svých dílnách. Jak jste si všimli, je tu pár zařízení, které má potenciálně vysokou spotřebu paměti. Například InfoWear by bylo dobré mít navíc s nějakou tou pamětí, ale i digitální fotoaparáty by nemusely pohrdnout nějakou externí pamětí. Pokud budou vybaveny Bluetoothem (není důvod, aby nebyly, až bude k dispozici), určitě jejich majitelům přijde vhod Ericsson NetDrive - pevný disk s bezdrátovým rozhraním.

Fotoaparáty i Infowear a mobilní telefon budou moci bezdrátově přistupovat na tento pevný disk a uskladňovat na něm svá data. Konec problémům s dostatečnou pamětí...?

Ericsson Bluetooth Messenger

Když už jsme u toho bezdrátového řešení pro Bluetooth, tak u něj ještě chvíli zůstaneme. Ericsson na CeBITu a nově i v Ženevě představoval svoje Messenger řešení. Ještě na CeBITu spočívalo jen v bezdrátově propojeném headsetu, tedy náhlavní soupravě. Té absentoval kabílek propojující ji s mobilním telefonem.

V Ženevě Ericsson přidal ještě brýle, rovněž bezdrátově propojené s telefonem. V těchto brýlých je displej, který zobrazuje emaily a došlé zprávy. Představte si, jak si to drandíte z krpálu na kole a najednou se vám zobrazí došlá email zpráva - to bude radosti kopec ;)

Přiznám, že na brýle příliš nevsázím, to už raději InfoWear, ale bezdrátový headset by byl trefou do černého. Ani zde není jasné, kdy alespoň headset bude Ericsson vyrábět.

Co dodat? Ericsson má zajímavé nápady, ale jejich prosazování do praxe je delší dobu jeho silnou slabinou. Snad se to změní a zde představené výrobky spatří v roce 2000 světlo světa. Opravdu by bylo z čeho si vybrat...