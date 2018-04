Zkusili jsme, jak zákazníci tlačí operátory ke změnám

Tři nejdůležitější trendy Připojení k internetu odkudkoliv Podle zkušeností Ericssonu je tento trend nejčastější volbou při výběru top trendů zejména u provozovatelů mobilních služeb a dalších subjektů v oblasti ICT. Mít přístup k internetu na různých místech je důležité stále pro více lidí. Uživatelé smartphonů si již uvědomují, že počet čárek na jejich zařízení, které je spolehlivým vodítkem pro dostatečný signál pro volání, již zdaleka není dostatečným měřítkem například pro sledování videa na YouTube. Najít rychle wi-fi připojení k internetu není vždy snadné, a to ani ve velkoměstech. Tento problém pak v kombinaci s mobilitou velice snižuje spokojenost lidí s kvalitou a dostupností připojení k internetu. Aplikace mění společnost Tento trend často vyberou jako nejdůležitější na workshopech ti, kteří působí mimo odvětví ICT, ale chtějí oslovit zákazníky prostřednictvím mobilního internetu. Aplikace jsou nyní pro uživatele smartphonů důležitější než to, jaký typ telefonu mají. Lidé masivně požadují aplikace pro všechna odvětví od nakupování přes péči o rodinu a blízké až po komunikaci s úřady. Čidla všude Tento trend označili jako jeden z nejdůležitějších prakticky všichni účastníci Ericsson workshopů, ať už to byli poskytovatelé informačních či telekomunikačních technologií, nebo subjekty zaměřující se na odvětví průmyslové nebo spotřebitelské. Trend byl vždy situován do dlouhodobější časové perspektivy. Čidla se stávají součástí našeho každodenního života. 60 % respondentů Ericsson Mobility Reportu věří, že do roku 2016 budou čidla obsažena všude od zdravotnictví přes veřejnou dopravu a auta až po domovy i naše pracoviště. Zdroj: Ericsson