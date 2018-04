ERICSSON Mobile Office DI 27

...odstrihnite sa, tak akosi znel reklamný slogan jedného slovenského GSM operátora. A tak sme sa odstrihli, ale hneď sme sa aj spojili ďalším káblom, keď sme chceli faxovať, mailovať alebo surfovať po Internete cez GSM. Ja som mal na jeden mesiac to šťastie, že som sa zbavil aj tohto kábla a to prostredníctvom modemu DI 27 s infračerveným rozhraním (IR) spolu s telefónom Ericsson GH 688. Po otvorení malej škatužky nám vypadnú tri vecičky: najväčšou je manuál v 12 jazykoch, inštalačné a súčasne prezentačné CD-čko a samotný modul DI 27. Ale zoberme to pekne po poriadku.

Manuál

Ako už bolo spomenuté je v 12 jazykových mutáciách vrátane slovenskej. Po nahliadnutí do vnútra ma dosť zarazil jeho rozsah. 13 strán formátu A6 je takpovediac na takýto produkt vežmi málo. Po vložení CD-čka do mechaniky som pochopil, 320 MB animácií a inštalačných programov v sebe zahŕňa všetko potrebné, čo užívatež potrebuje vedieť. A ešte niečo k manuálu... Príslovie, keď nevieš ako ďalej pozri do manuálu, poznáme hádam všetci a musím povedať, že nebyť toho že musím o tomto produkte niečo napísať, manuál by niekde zapadal prachom a to sa týka aj elektronickej verzie na CD.

Inštalačné CD

CD obsahuje elektronickú podobu návodu na používanie, multimediálnu prezentáciu modemu DI 27 a možností využitia tohto modemu, softverové vybavenie pre inštaláciu IR portu pre WindowsŽ 95 a WindowsŽ CE a program Mobile Office Suite pre WindowsŽ 95. Ďalej nasleduje IBM Internet Access Kit a Netscape vo verzii 3.04. Posledným programom je utilitka na vytvorenie inštalačných diskiet z tohto CD-čka. Naše "železo" musí mať minimálne procesor 486 DX2, 16 MB RAM a aspoň 20 MB vožného priestoru na HDD.

IR modem DI 27

Hračka rozmerov 23×46×14 mm s hmotnosťou pod 10 g (presne 9,7 g) sa pripája na systémový konektor mobilných telefónov štandardu GSM 900/1800/1900 radu 6xx a 7xx firmy Ericsson, teda konkrétne mobilných telefónov GF 768, GA 628, GH 688, GF 788 a SH 888. Maximálna vzdialenosť medzi telefónom s modemom DI 27 a počítačom musí byť v rozsahu od 5 cm do 1 m s uhlom max. š 30 °.Pred samotnou inštaláciou modemu, musíme - ak ešte nemáme - nainštalovať softverovú podporu pre IR port v počítači, všetok potrebný softvér sa nachádza na CD, čiže problém by sa nemal vyskytnúť. Pre korektnú a bezproblémovú inštaláciu modemu DI 27 a programu Ericsson Mobile Office Suite treba radšej pripojiť modem k telefónu a priložiť ho k IR portu počítača, vtedy si inštalačný program odpustí pár zvedavých otázok.

Ericsson Mobile Office Suite

Program, ktorý sa dodáva na priloženom CD slúži na prácu s telefónnym zoznamom a na pohodlnejšiu prácu so SMS. Po prvom spustení programu a nadviazaní spojenia s telefónom dôjde ku kopírovaniu telefónneho zoznamu z telefónu do počítača a ešte predtým si program potajme potiahne zopár údajov z telefónu (napr. jeho číslo, číslo centra SMS), pri nasledujúcich spusteniach programu dôjde ku kontrole prípadných zmien v položkách telefónneho zoznamu a ich vzájomnej výmene. Celý program, ako už bolo povedané poskytuje viac vožnosti pri práci s telefónnym zoznamom, konkrétne ide o činnosti ako pridanie nového telefónneho čísla, editovanie alebo prípadne vymazanie existujúcich položiek v telefónnom zozname, vytváranie skupín, určenie pozície položiek pre jednotlačidlové vytáčanie (v rozsahu 1 až 9 pozícia) a samozrejme program umožňuje aj vytvorenie spojenia pre hlasovú komunikáciu. Keď sa bližšie pozrieme na SMS, zistíme že nám program poskytuje služby ako posielanie (aj skupine osôb) SMS, uchovanie, vymazanie a triedenie SMS správ. Ako to konkrétne vyzerá môžete vidieť na obrázku.

FAX, DATA a INTERNET

Priložené CD obsahuje IBM Internet Access Kit, pomocou ktorého sa nám otvoria brány Internetu, čo som ale neskúšal vzhžadom na to že som využil služby iného poskytovateža Internetu. Samozrejme všetko "šlapalo" perfektne aj keď obvyklou rýchlosťou 9 600 bps, čo je v sučasnosti maximálna rýchlosť siete GSM. Modem DI 27 aj v tomto smere predbieha dobu a poskytuje možnosť podstatne rýchlejšej komunikácie, konkrétne 115 kbps. Keďže ide vlastne o normálny modem, dajú sa využívať všetky štandardné programy pre faxovanie, mailovanie alebo už spomenuté "browsovanie" po Internete, len s tým rozdielom, že pri posielaní a príjmaní faxu, mailu alebo pozretí nejakej stránky nemusíme sedieť niekde v kancelárii, ale napr. niekde na lúke, či pláži.

Mobile Office DI 27 zapožičala do testu spoločnosť ERICSSON Slovakia. Testované v GSM sieti spoločnosti Eurotel Bratislava, a. s., a na prenosnom počítači TOSHIBA Model no: PA1240EYV-PE95.

Technické parametre podža výrobcu

komunikačné rozhranie: IR port

DATA: asynchrónny prenos

AT príkazy: podža ETSI 07.05, ETSI 07.07, V.25 ter

korekcia chýb: protokol RLP

kompresia dát: podža V 42bis.

prenosová rýchlosť: do 9600 bps

prenosová rýchlosť s kompresiou: do 38 400 bps

FAX: 2 400, 4 800, 9 600 bps,

Skupina III, trieda 1 a 2

GSM ISDN: podža V.110

SMS a telefónny manager: štandard ETSI 07.05 a 07.07

Spotreba: stand-by: pod 2 mA, inak 20-40 mA,

priemerne znižuje pohotovostný čas o 10 %

Max. vzdialenosť IR portu: do 1 m/1.09 yds, uhol max. š 30 °

Hardwerové minimum: PC s WindowsŽ 95 a IR portom, H/PC

s WindowsŽ CE, platforma Palm Computing a kompaktibilné, PsionŽ Series 5 alebo iné kompaktibilné PDA,

486 DX2, 16 MB RAM a aspoň 20 MB vožného priestoru na HDD

mobilný telefón Ericsson série 6xx a 7xx pre siete GSM 900/1800/1900