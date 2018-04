Ericsson mění výkonného ředitele

Výkonný ředitel Švédského Ericssonu, Sven Christen Nilsson, bude po roce svého působení nahrazen svým bývalým předchůdcem. Odvolání přišlo po roce jeho působnosti, během kterého Ericsson klesl v prodeji mobilních telefonů na třetí místo za Motorolu a Nokii a tím přišel o velký podíl na prodeji zařízení pro mobilní sítě.

Podle pojednání ze zpravodajské agentury to vypadá, že Ericsson nepřesvědčil patřičný počet zákazníků z hlediska designu koncových zařízení. Dále zde také tvrdí, že Ericsson v porovnání s jinými společnostmi, jako například Nokia neoznámil takový počet nových produktů a nevěnuje jim patřičnou pozornost, jako Nokia své 7110. To prý vedlo ke snížení zájmu o telefony Ericsson.

S tím ovšem většina čtenáří pochopitelně nebude souhlasit, jelikož poslední model T18 je, alespoň dle mého názoru, vcelku povedený a kdybych měl peníze na koupi, neváhal bych ani chviličku. Mně osobně se líbí a netrpělivě očekáváme (ale přeci jenom ta trpělivost musí být, vzhledem ke zpožděním) telefon T28. A zde se bohužel také ukazuje pravda, že Ericsson udává méně informací o plánovaných novinkách, než jiné společnosti.

Podle téže agentury by mohl dokonce Ericsson přijít o svou vedoucí pozici v zavádění a vývoji GPRS a velké telekomunikační společnosti, jakou je například Mannesmann a nebo Deutsche Telekom by mohly vyhledat jiného dodavatele GPRS řešení. Ericsson by měl tudíž nyní investovat více do vývoje.