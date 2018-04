Ericsson MC218 - první plod EPOC32 Release

Minulý týden společnost Ericsson představila svůj model počítače do dlaně pod názvem Ericsson MC 218. Narozdíl od předcházejícího modelu MC 16, který byl vybaven WinCE, se u novinky Ericsson již přidržel výsledků projektu Symbian, tedy operačního systému EPOC, konkrétně jeho nové Release EPOC32. Není se čemu divit - v společnosti Symbian má Ericsson své akciové podíly.

Ericsson MC 218 byl vyroben na zakázku společností Psion, pokud by vám náhodou připomínal Psion 5mx, pak vězte, že je to trefa do černého - hardwarově je MC 218 shodná s Psion 5mx a oba modely se liší především v softwarové výbavě. U MC 218 je totiž výrazně rozšířena komunikační část - přibyla bezproblémová spolupráce s mobilními telefony značky Ericsson, dále pak WAP prohlížeč a vylepšení se oproti Psion 5mx (jenž mimochodem také právě přichází na trh), se dočkaly i další utility. MC 218 je tak vhodná především pro majitele telefonů Ericsson - už proto, že se spolu s ní dodává i infračervený modem DI-27, jenž stačí nasadit na jakýkoliv Ericsson řady 6,7 a T a už můžete přenášet data infračerveně, aniž byste cokoliv dalšího nastavovali, vyjma snad internetového připojení. U něj jednoduše nastavíte, že má probíhat přes Ericsson Mobile Phone Infraport...

Většina z dále popisovaných vlastností je tedy shodná i pro Psion 5mx - tam, kde se bude Ericsson MC218 lišit, budete na to upozorněni. Takže nejdříve k hardwarové výbavě - tu Ericsson nikde neuvádí, takže si vypomožme specifikací 5mx:

RICS procesor ARM 710T běžící na frekvenci 36,864 MHz, tedy dvojnásobek rychlosti původního z Psion 5.

20 MB RAM (více jak dvojnásobek oproti Psion5) a 10 MB ROM.

LCD displej disponuje 640x200 bodů s 16ti odstíny šedi, oproti Psion 5 výrazně zlepšeno podsvícení, které je jasnější a také má výraznější kontrast. Displej je dotykový, pero k jeho dotýkání se skrývá v těle MC 218.

Rozměry 170 x 90 x 23mm a váha 395 gramů se dvěma tužkovými bateriemi.

Přístroj se nenapájí externě ani nemá žádnou kolébku či docking-station, jak jsme zvyklí z Pilotů a jiných bezklávesnicových. Ostatně, MC 218 nepatří mezi bezklávesnicové, má velmi dobrou klávesnici, která je velmi dobře použitelná - jde patrně o rozměrově nejlepší kompromis mezi použitelností a množstvím místa zabraného klávesnicí. Pro psaní poslepu má klávesnice jedinou nevýhodu - číselná řada je oproti zvyku posunuta o jednu klávesu směrem v pravo, takže číslo 1 není vlevo nad klávesou Q, ale vpravo a podobně jsou posunuty ostatní. Důvodem je vměstnání klávesy Esc do rozměru klávesnice, řešení je to ale nepříjemné, pokud umíte všemi deseti...

Další výbava zařízení je shodná s předchozími verzemi Psionů: infraport je vhodný jak pro datové přenosy s telefony podporujícími IrDA, tak pro přenosy obrázků z fotoaparátů vybavených infraportem. Dále je tu RS-232 používané pro synchronizaci.

V Psion 5 byl slušný balík software, který spolehlivě nahradí i výkonnější kancelářský software na cestách - nejinak tomu v 5mx i v MC218. Pokud jste totiž majitelé Palm/Pilotů případně WinCE, tak jste asi zvyklí na značnou ořezanost software ve svých přenosných miláčcích. U EPOCu je tomu jinak - základní verze tabulkového procesoru bez problémů zpracovává grafy, stejně tak Word pro EPOC si poradí s obrázky, má nejrůznější formátování a opravdu spíše připomíná stolní Office Word. S Psionem/MC218 si na cestách opravdu vystačíte v základní verzi, zatímco u Palm/Pilotů nebo WinCE musíte utrácet další peníze za software a někdy ani téhož výsledku nedosáhnete.



Podívejme se tedy na softwarové balíky, co umí a co jim přibylo.

Emaily, faxy a SMS

Posílání SMTP, příjem přes POP3 a nově i přes IMAP4 - možnost vytvořit si vlastní složky pro zprávy! Přidána podpora zasílání SMS, podpora template (předhotovených stránek) pro faxování, stejně tak funkce fax poolingu (kdo z vás ji používá?). Přímé napojení kontaktů do zadávání adresáta a možnost připojovat se přímo na RAS i pomocí callbacku. Synchronizace emailů s počítačem, ovšem pouze Outlook, nikoliv Lotus Notes.

Prohlížeč internetu

Výrazné změny: podpora frame, java apletů a cookies. Podstatně vylepšena práce s cache pamětí a autentifikace. Možnost prohlížení zdrojového kódu stránky. Samozřejmě můžete najednou posílat emaily a browsit na internetu, pokud to vaše připojení snese. U rámců (frames) je důležité, že si můžete vybrat až čtyři varianty, jak je zobrazovat - to proto, že displej s rozlišením 640x200 bodů nemusí být pro některé kombinace rámců nejoptimálnější zobrazovací plocha. Díky podpoře rámců, javy a HTML 3.2 je už jen málo stránek, které by EPOC zařízení neuměla zobrazit.

Podpora javy vychází ze Sun Enterprise Java V1.1.4 a je na CD, takže si ji musíte doinstalovat zvláště.

Word

Jak už bylo řečeno, Word je v podání EPOCu velmi výkonný kancelářský software. V nové verzi mu přibyla především možnost práce s template - předvytvořenými vzory stránek. Několik template je předvytvořeno v paměti, pokud zůstanou v angličtině, k ničemu moc nebudou, ale můžete si vytvořit vlastní. Další skoronovinkou je návrat outline (v Psion 5 vypuštěno) - výpisu vodících nadpisů v textu. Tím se stává prohlížení rozsáhlejších dokumentů podstatně jednodušší a orientace v nich snazší.

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor pojmenovaný Sheet je dost výkonný již z původní verze - nyní především přibyla funkce třídění - můžete třídit a řadit vzestupně či sestupně řádky či sloupce dat v tabulkách. Trochu chybí možnost ručně si definovat barvy či spíše šedi u grafů...

Další změny

Další změny se týkají kontaktů, kde je nově vyhrazena aplikace pro jména a adresy - Contacts. Ta podporuje i vCards při posílání emailů, navíc služba Contacts spolupracuje vlastně se všemi aplikacemi, které by mohly potřebovat využít telefonní čísla, emaily nebo jiné kontaktní údaje.

Kromě těchto programů disponuje Ericsson MC218 také programem Jotter, což je takový lepší Notepad známý z Windows a nečinící si žádné velké nároky na práci. Podobně Paint je jednoduchý kreslící program.

Pro plánování času je tu program Agenda - ta umí kromě synchronizace s Outlookem (Lotus Notes podporu si musíte dokoupit) také synchronizaci s jinými 5mx nebo MC218 via IrDa. Omezená podpora vCalendar, nevýhodou je, že stále nemůžete spojit záznam v Agendě s kontaktem v Contact.

Pro spolupráci s Ericsson telefony přibyly ještě do MC218 oproti Psion 5mx také specializované programy - především je to známý My phone starající se o veškerá nastavení a synchronizace telefonu, především pak přes infraport. My phone umí nastavovat přesměrování, jeho pomocí lze vytvářet vlastní zvonění na klávesnici (má žena na tom vytvořila zvonění podle Vangelisova Dobytí ráje 1492), kopírovat telefonní čísla atd. Podobně je to u SMS zpráv - i zde je s telefonem bezproblémově spolupracováno, stačí dát příkaz k odeslání složky Odchozích zpráv, nebo jen její části (emaily, SMS nebo faxy).

Další novinkou byl WAP prohlížeč - ten měl podporovat již WAP 1.1, ale moc jsem si s ním neporadil asi kvůli problémům s operátorem. Pravda také je, že MC218 jsme měli k dispozici pouze v betaverzi, takže některé části software ještě nemusely být kompletně odladěné. Nicméně finální verze WAP podporovat bude. Stejné problémy jsem měl s Javou - něco se stahovalo, ale Java applet se nezobrazil. Opět bych vsázel na nemotornost betaverze, podle níž nelze soudit.

Kromě těchto programů pro spolupráci s telefony Ericsson je tu také program Postcard - ten je designován zase pro spolupráci s fotoaparáty vybavenými infraportem. Stačí nechat obě zařízení si popovídat a máte fotografie v MC218. Pokud fotoaparát nemá infraport, pak pomůže slot pro compact-flash paměť, odkud fotografie zase můžete transportovat například do Wordu nebo emailem jako přílohu.

Samotný Shell operačního systému byl vylepšen jednak o možnost definice vlastní tapety, dále o vyhledávání souboru a jednodušší navigaci v souborech.

Abych nezapomněl: možnost používat zavřený MC218 jako diktafon pomocí speciálních tří malých ovladačů zůstala. Úžasná funkce!

Co dodat?

Rozhodně jsem neprošel všechny vlastnosti a změny - na to jsem měl Ericsson MC218 příliš krátce k dispozici a navíc pouze v betaverzi, ale nebojte, recenze se dočkáte, až bude MC218 oficiálně a finálně k dispozici.

První dojmy ze zařízení jsou maximálně slibné - MC218 je výrazně rychlejší, než Psion 5 - dvojnásobek paměti i procesorového taktu se na výkonnosti zařízení podepsal: jediný čekací stav je při navazování spojení k internetu, ale i tehdy můžete samozřejmě přepnout do jiné aplikace a pracovat v ní.

EPOC32 je vyzrálý operační systém s úžasnou podporou aplikací, o nichž se vám na jiných PDA zatím může jen zdát. EPOC zařízení byla až doposud o něco dražší, než klávesnicová WinCE - zde je ale třeba si uvědomit převahu software v základní výbavě. Také za klávesnici dostává MC218 téměř maximum bodů a stejně tak za bezešvé propojení s telefony Ericsson ve všech směrech - fax, SMS i internet a jejich ovládání.

Pokud přemýšlíte o nějakém přenosném počítači a potřebujete něco výkonnějšího, než je Palm III/V - řekněme malou přenosnou kancelář (a to myslím bez nadsázky) zvládající surfování, faxování, maily, dělání grafů a výsledkových zpráv, a k tomu ještě máte telefon značky Ericsson nebo vám tyto telefony nejsou proti mysli, pak pro vás mám jednu dobrou radu - MC218 je to nejlepší, co je na trhu ve své kategorii k vidění.

PS: MC 218 by měla být počeštěna - rozhodně na úrovni fontů, zda i menu, to zatím nevíme. Také cena není známa, Ericsson ji označuje jako "konkurenční", což je opravdu mnohoznačné. V sadě s MC 218 bude také pouzdro, DI-27 infraport pro telefony Ericsson a CDčko s dalšími add-on programy a manuály.