Ericsson MC 218 - odpověď na výzvu 9110? (preview)

Nevím, jestli jste postřehli, že poslední hit společnosti Ericsson v oblasti počítačů do dlaně - MC 16 - bez velkého ohlasu zmizel z trhu. Většina z nás se asi zamyslela nad tím, proč se tak stalo - proč Ericsson tak halasně propagoval výhody nové MC16, když ji po pár týdnech stáhl z trhu.

V zahraničních konferencích se na toto téma rozvířila bohatá diskuse zahrnující názory na momentální finanční situaci firmy, výrobní vady, až po dotazy, jak je to s tím EPOCem. Dnes již víme, že cé bylo správně. Ericsson se rozhodl přiklonit k plné podpoře operačního systému EPOC využívaje toho, že firma Nokia do svého Communicatoru 9110 nestihal EPOC portovat a tím aplikaci EPOCu ve svých chytrých zařízeních přeložila na neurčito.

V pátek 12. února 1999, tedy pár dní před CeBITem 99, oznámil gigant švédského průmyslu uvedení své nové vlajkové lodi Ericcson MC 218 - tentokráte namísto WinCE vybavené systémem EPOC. Oficiální Patrick Zandl byla na technické údaje skoupá a na podrobnosti si máme počkat do CeBITu - jde tedy spíše o důvod, proč si na stánek Ericssonu zajít. Podle doposud dostupných informací ovšem Ericcson MC 218 velmi důsledně vychází z koncepce Psionu 5. Firma Psion také pro Ericsson nové zařízení vyrábí ve svých továrnách a oficiální tiskové materiály obou společností označují spolupráci za velmi úzkou. Vše tedy jen napovídá tomu, že MC 218 je ve skutečnosti mírně marketingově obměněný Psion 5 vyráběný pod značkou Ericsson.

MC218 nemá, ačkoliv by se to dalo čekat, integrovaný GSM telefon - byť ve formě datové karty. Pro spojení s telefonem lze použít infraport, standardně se s MC 218 stejně jako s MC 16 (to byl zase výsledek úzké spolupráce s HP) dodává DI-27 - infraportová patička nasaditelná na každý telefon Ericsson řady 6, 7 a 8.

To málo, co se dalo vydestilovat z tiskové zprávy, ukazuje spíše na to, že Ericsson především dodal software - tedy aplikace My Phone, která je určena pro spolupráci s mobilními telefony + několik podobných dalších vylepšení.

A to je důvod, který mne vede k doměnce, že jde o Psion 5. Otázka nyní samozřejmě zní, zda je to na závadu. Je třeba ji odpovědět záporně. Používání OEM výrobků a rozsáhlá spolupráce je dneska velmi běžná metoda, jak šetřit náklady a přitom doplnit portfolio o zajímavý výrobek. Psion 5 je velmi kvalitní zařízení, které rozhodně velmi zajímavě doplní nabídku Ericssonu a díky spolupráci a předinstalovanému software pro mobilní telefony bude MC218 pro klienty atraktivní a značce udělá více cti, než WinCE výrobek.

I pro české klienty bude rozhodnutí Ericssonu příjemné - Ericsson umí marketingově velmi dobře tlačit a tak se dá očekávat, že MC 218 se objeví na trhu s českou lokalizací od Point.X a navíc s plnou marketingovou podporou. Pro Psion by to mohlo znamenat velmi výraznou podporu, což by více než potřeboval.

V každém případě jsme na Ericsson MC 218 zvědavi - na CeBITu by měl být k vidění a na trhu by měl být v polovině roku 1999, tedy zanedlouho. Cena není známa.