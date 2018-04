Ericsson má nové autorizované servisní středisko

Ericsson měl v České republice až doposud jediné autorizované servisní středisko a to firmu EBM. Na jeho hlavu se občas snášely zoufalé výtky lidí, kteří se domáhali té či oné servisní opravy a nebyli spokojeni. A protož ekonkurence je vždy dobrý stimul toho, jak si vážit príce i postavení, společnosti Ericsson v loňském roce autorizovala společnost GSMobil Communications k provádění všech servisních zásahů.

GSMobil Communications otevřel své servisní středisko poměrně nedávno a nachází se v ulici Milady Horákové 108 - tedy nedaleko Letné. Protože je součástí servisního centra i prodejna s možností montáže hands-free sad, patří k objektu i parkoviště, aby vám technici nemuseli montovat hands-free sadu někde na chodníku.

V tomto servisu se provádějí veškeré servisní práce spojené s telefony Ericsson. Často jde také o úpravy firmware - zajímavé je to především pro majitele starších Ericssonů bez podpory EFR - pomocí update firmware lze získat i do starších Ericssonů EFR, což vám samozřejmě je něco platné pouze v síti EuroTel - pro tuto síť jsou také upgrade firmware telefonů zdarma.

Další populární prací jsou zásahy do neznačkových hands-free. Mnoho zákazníků hořekuje nad tím, že se u nich lámou konektory, případně že se celkově velmi rychle dostanou do tak hlubokého stádia rozkladu, že je oprava zbytečnou utopií. Faktem ale je, že mnoho lidí dává stále přednost hodně, ale opravdu hodně neznačkovým hands-free sadám, prodávaným například v Baumaxu a v podobných "specializovaných obchodech". Fakt je, že cena za takové zařízení ve výši 2000 Kč je lákavá, protože lepší hands-free sady stojí okolo 3000 - 5000 Kč, ale za ta rizika půlroční funkčnosti to nestojí.

Opravy telefonů usnadňuje analyzer Rohde&Schwartz, jenž ve spojení s počítačem umožňuje analyzovat chyby v telefonním přístroji. Ovšem ne všechno lze opravit. Kupříkladu jeden ze zákazníků požadoval opravu svého mobilního miláčka - toho si přinečsl v igelitovém sáčku rozdrcený na práček. Když se jej servisní technici ptali, co s telefonem prováděl, přiznal se, ze pracuje jako serivsní technik výtahů a při jednom telefonátu mu telefon spadl. Bohužel do 15 metrů hluboké výtahové šachty.

Další klient měl problémy s displejem - rozbil jej o zem a do doby, než si našetřil na výměnu displeje, strčil na místo původního displeje pokreslený papírek. Měl tak první Ericsson s barevným displejem.

Takže pokud máte problémy s vaším telefonem Ericsson, nyní si již můžete vybrat - buďto servis EBM, nebo nově otevřený servis GSMobil Communications.