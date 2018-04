Ericsson končí s podporou operátorů

Ericsson končí

Když chce mobilní operátor stavět síť, potřebuje stovky milionů dolarů. Bohužel je často nemá, a tak mu přijde vhod finanční výpomoc od dodavatele infrastruktury sítě. Ještě minulý týden bylo takových dohod uzavřeno několik. Jejich počet se však v budoucnu sníží, neboť největší z dodavatelů komponent sítě, švédský Ericsson, končí s finanční podporou operátorů.Zástupci Ericssonu ve středu 16. května prohlásili, že financování sítí dodavateli se blíží ke konci, neboť i zdroje těchto firem jsou omezené a pomalu vysychají. Ericsson již bude smlouvy o výstavbě za své peníze uzavírat jen ve zvláštních případech. To může silně zasáhnout mnohé operátory, kteří na stavbu nové sítě nemají finance a nemohou je sehnat ani od bank. Mnozí se totiž právě na půjčku od dodavatelů spoléhají a bez ní bude jejich situace velmi těžká. Svou politiku založili na předpokladu, že dodavatel postaví síť za své peníze a oni ji budu moci splácet později.

Někteří analytici předpokládají, že tímto tahem Ericsson oslabí svou konkurenceschopnost, což by mohlo vést ke ztrátě jeho vedoucí pozice mezi dodavateli komponent sítí. Výkonný ředitel Ericssonu Kurt Hellstrom však tento názor nesdílí. „Kdo si dnes může dovolit financovat sítě?“ řekl Hellstrom deníku Financial Times. Tvrdí totiž, že největší konkurenti – Lucent, Nortel nebo Siemens – budou záhy v podobné situaci. Věří, že i Nokia, která je po finanční stránce ze všech dodavatelů infrastruktury nejsilnější, bude nad novými půjčkami pro operátory váhat.

Všichni se 3G bojí

Dodavatelé se pochopitelně obávají, že operátoři nemusí být ani v budoucnu schopni síť splatit. V pondělí 14. května americká Motorola oznámila, že turecký operátor Telsim nedodržel jednu ze splátek za již postavenou síť GSM. Jde o 782 milionů amerických dolarů. V případě financování celých sítí třetí generace přitom půjde i o vyšší částky, často v řádu miliard USD. V souvislosti s tím British Telecom (BT) na začátku tohoto týdne uvedl, že předpokládá výdaje za stavbu sítí ve výši 16 miliard liber. Za licenci na provoz UMTS v Británii již BT zaplatil 4,03 miliard a jeho dluh se nyní pohybuje okolo 40 miliard liber.

Součástí posledního prohlášení BT bylo dokonce i varování, že provoz sítí 3G se nikdy nemusí stát ziskovým. Není tedy divu, že dodavatelé sítí nyní dospěli ke stejnému závěru jako světové banky a na tak riskantní podnik, jakým sítě třetí generace jsou, již zadluženým operátorům nechtějí nic půjčit. Ericsson je prvním z výrobců, kdo něco takového otevřeně oznámil. Důvodem je nejen jeho nepříliš dobrá finanční situace, ale také to, že jako přední dodavatel byl hned v začátku zavalen požadavky na stavbu sítí od operátorů po celém světě.

Oznámení Ericssonu přichází jako blesk z čistého nebe, neboť ještě před necelým týdnem ředitel izraelské pobočky Ericssonu Bo Anderson hovořil o tom, že firma postaví v této zemi síť 3G za své peníze. Ericsson by měl postavit jednu síť, kterou by izraelským operátorům pronajímal. Pokud se tak opravdu stane, půjde zřejmě o jeden z posledních případů.

Jestliže ke stejnému rozhodnutí postupně dojdou i další z dodavatelů infrastruktury sítí, operátoři, kteří začnou stavět později, budou mít situaci těžší, neboť nebudou moci počítat s půjčkou od dodavatelů. Ve státech, kde se stále více oddaluje udělování licencí a tím i prodlužuje nejistota operátorů, bude stavba sítí těžší. Začít budovat sítě UMTS později sice má své výhody, například doladěné sítě i telefony, ale může znamenat složitější financování.

Přijde bída?

Jak z toho vyjdou čeští operátoři? Zatím, dokud svůj postoj změnil jen Ericsson, nemusí to pro ně znamenat větší problémy. Zvláště Eurotel může být klidný, neboť za stavbou jeho sítě GSM stojí silná Nokia a lze předpokládat, že i 3G bude mít na starost tato firma. Ericsson se ovšem podílí na stavbě sítě Českého Mobilu (ČM), společně s německým Siemensem. Přitom síť GSM musí ČM Ericssonu zaplatit do roku 2005. V té době by však již měla být i stavba 3G v plném proudu, možná se dokonce bude blížit k závěru. Pro Český Mobil, podobně jako pro mnoho jiných třetích operátorů v Evropě, nebude snadné takovou finanční zátěž zvládnout.

Pokud se podobná nálada rozšíří i mezi ostatní dodavatele sítí, budou mnozí finančně oslabení operátoři pod velkým tlakem. Nepůjčí-li peníze banky ani dodavatelé, pak už nezbývá než se modlit. Nebo se dohodnout a stavět síť společně s dalšími operátory. Heslo sítí 3G se tak pomalu mění z původního „co nejdříve“ na mnohem pragmatičtější „co nejlevněji“.