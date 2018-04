Ericsson je v Čechách již 89 let

Společnost Ericsson se dnes řadí mezi vedoucí dodavatele v oblasti telekomunikací na světovém trhu. Její historie se datuje od roku 1876, kdy Lars Magnus Ericsson otevřel malou dílnu na opravu telegrafních přístrojů.Ambiciózní mladík viděl od počátku své podnikatelské činnosti velkou budoucnost ve svém oboru a byl si dobře vědom potřeby zdokonalování tehdejších telefonních přístrojů. Brzy proto zahájil svoji vlastní výrobu. V roce 1892 Ericsson uvedl svůj první větší produkt světového významu - stolní telefonní přístroj se samostatným mikrofonem. Od této chvíle se společnost Ericsson stává jedním z hlavních světových výrobců dokonalých telefonních zařízení s výrazným procentuálním podílem na trhu mimo území Švédska. Již v 90. letech 19. století rozšířil Ericsson svoji obchodní činnost do všech částí světa. Svou silnou pozici si udržel dodnes. V současné době působí společnost ve 140 zemích celého světa.

Ericsson v České republice

Také aktivity firmy Ericsson na území České republiky mají bohatou tradici. Předchůdce společnosti vzniká v roce 1878 pod názvem Decker & Homolka v Praze. Začátkem 20. století, přesněji v roce 1912, přebírá filiálku L.M.Ericsson spolu s Österreichische Creditanstalt. Technologie společnosti pomáhaly budovat první telekomunikační síť Československé republiky v letech 1918 - 1938.Po válce však byla společnost Ericsson stejně jako všechny ostatní firmy znárodněna a, vyjma dílčích dodávek technologií v letech 1948 - 1989, obnovila svoji činnost až v roce 1991 pod názvem Schrack, přičemž v roce 1993 byla přejmenována na Schrack-Ericsson. Na základě změny vlastnických poměrů v roce 1995 převzal celou společnost LM Ericsson Švédsko.

Tím byla zahájena historie společnosti Ericsson spol. s r.o. Hlavní úspěch firma zaznamenala v oblasti podnikových hlasových a datových systémů, MINI-LINK mikrovlnných radioreléových spojích, menších TDMA bezdrátových systémech a v oblasti mobilních telefonů. V říjnu roku 1999 získal Český Mobil licenci na provozování třetí sítě GSM a Ericsson byl vybrán jako hlavní dodavatel nového systému GSM 1800 v hodnotě vyšší než 200 milionů USD (1,630 milionu SEK). Smlouva zahrnovala systém GPRS, mobilní spojovací systémy AXE a řešení IN (Inteligent Network) stejně jako nejnovější řadu základnových stanic. Ericsson dodává spojovací systém do celé země a radiovou infrastrukturu do východní části České republiky. V listopadu roku 2000 dosáhlo celkové pokrytí již 98 procent.

Kladně lze zhodnotit aktivity Ericssonu také na poli českého vzdělávání. V loňském roce totiž společnost podepsala slmouvu s ČVUT v Praze o založení Centra pro výzkum a rozvoj. To by mělo sloužit především k vývoji WAP aplikací přes GPRS s výhledem na zdokonalení technologie třetí generace a jejích aplikací. Dalšího výrazného úspěchu se společnosti Ericsson dostalo na brněnském veletrhu INVEX 2000. Mobilní telefon R380s z řady tzv. "inteligentních telefonů" tady totiž získal ocenění Křišťálový disk.