Ericsson GSM HomeBase

Ericsson, jakkoliv mne letos nepotěšil, co se novinek v GSM týkalo, přestoněkolika věcmi příjemně zabodoval - převážně ovšem šlo o záležitostipoměrně specifického charakteru.

Už jste někdy přemýšleli, jak užitečná by byla vlastní domácí GSM síť? Já ano. Vemte to tak. Mobilní telefon máte vy, žena a v horším případě i děti.Nestává se u vás pevná linka trochu zapšklým a přebytečným kusem nábytku? Copakpokaždé, když si chcete zavolat, chodíte do obýváku pro pevný telefon a nesáhnetepo mobilu utěšujíc se, že máte laciný tarif? Copak by nebylo príma mít na všechno jednu linku? GSMko by z domova volalo přes pevnou linku, pevná linka by zvonila naGSMku... to by byla paráda.

Tohle všechno se zatím dalo velmi obtížně - jen v případě, že byste si koupili duální telefon GSM/DECT TH688 a přikoupili DECT základnovku povětšinou s dalším telefonem. Poněkud krkolomné, že?

Ericsson přišel se zajímavou myšlenkou: GSM HomeBase - postavte sivlastní lokální GSMkovou síť. Má krabička je vlastně propojením pevné linky s GSM telefonem. Veškeré hovory z mobilního telefonu jsou svedeny na pevnou síť a tedy tarifikovány za klasické poplatky. Je možno přiřazovat telefony, které mohou tutoslužbu využívat, aby si náhodou neušetřil i soused za zdí v paneláku. Mátemožnost definovat si rodiný telefonní seznam, který je pak na každém mobilu ve"vaší" síti k dispozici.

Jsou dostupné veškeré služby GSM: datové přenosy rychlostí 9600 bps za tarify pevné sítě, přesměrování hovorů a jejich blokování, jakož i další delikatesy.

Co mi ovšem nebyl na CeBITu nikdo schopen říci, je odpověď na otázku, zda bude HomeBase schopna příchozí hovor na pevné číslo předat na mobilní telefon - jak se zdálo, s tímto výrobkem zatím nebyly vystavovatelé příliš seznámeni a nutnoříci, že najít o něm zmínku v jinak poměrně málo zajímavé expozici Ericssonubyl hodně problém.

Výrobek má být na trhu v roce 1999 - zatím je ve stádiu technické realizace. Můj dotaz na cenu následovalo hrobové ticho, nakonec jsem se ale kdesi dozvěděl, že cenová relace by mohla být do1000 DM.

Pokud se tento výrobek dostane na trh dříve, než SPT Telecom zdraží ceny za svoje služby nad ceny mobilních telefonů, budu prvním, kdo na něj bude stát frontu. Využití je široké: přemobilované domácnosti, kanceláře, úřady...