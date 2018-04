Ericsson GH688 - švédský klasik (recenze)

Pokud neznáte švédský Ericsson, není dost dobře jasné, kde jste v uplynulém desetiletí žili. Ericsson je firma, jejíž telefony na trhu válčí již od mobilního úsvitu, a je také firmou, která aspiruje na to, být kotrčníkem kocábky mobilních telekomunikací. Pravda, ani ona nemá na růžích ustláno - fronta na titul lídra oboru je dlouhá a pořadové lístky se nevydávají - neméně houževnatě se tlačí Nokia, Motorola, Siemens i Sony, a to jsem vzpomenul jenom ty první na ráně.

A tak ani velice solidní telefon GH388, případně GF388 s flipem, nemohl zůstat na světě věčně. Bylo třeba jej přebalit, dát novou fasádu, nové typové označení a vytisknout nové billboardy. Hned z kraje připusťme jedno: Ericsson GH688 nemá o mnoho více funkcí, než například Dancall HP2711 nebo Philips Fizz. Je třeba mít na paměti jedno: navíc platíte za to, že ony funkce jsou propilovaé tak dobře, jak jen to jde. A to je vlastnost, kterou oceníte u Ericssona vždy.

Za zapůjčení telefonu si dovolujeme poděkovat firmě RCS Brno, k telefonu jsme dostali i několik tipů, jež zde budeme presentovat.

Design

První dojem? Je to GH388! Druhý dojem? Není, ale jako by jí z oka vypadnul. Jako obvykle je správný až druhý dojem, 688 opravdu nezapře pokrevní příbuznost s GH388.

Vzhled telefonu ohodnotila moje žena jako odporný, já ho považuji za velmi příjemný (ženě se líbí Sony CMD-Z1 a StarTAC, ani jedno jsem jí zatím nekoupil!).

Mnoho se toho na vzhledu nezměnilo, trochu jiné je rozestavění ovládacích kláves, které již nejsou v samostatné řadě, nýbrž se posunuly mezi Yes a No (Modré a červené sluchátko), maličko se také změnilo zdobení prolisů mikrofonu a sluchátka. Hodně se změnil displej - zvětšil se na dvojnásobek, což telefonu jedině prospělo. Miniaturizace displeje byla mojí největší vážnou výhradou k Ericssnovi!

Telefon si ponechal pevnou anténu, která je tradičně (pro Ericsson) vlevo, výjimku tvořil jenom GF788.

Plášť telefonu je tvořen z černošedého plastu, přičemž ta černá je plast a ta šedivá jsou příměsi čehosi jiného v tom plastu.

Dobrá zpráva pro kazisvěty. Ericsson GH688 zachoval výhodu svého předchůdce, jíž je magnéziový rám (měl jsem dojem, že magnézium je hořčík, který se dá krájet nožem, což GH688 neuměl!). Díky němu je elektronika chráněna proti nárazům, takže až GH688 důrazně "opřete" o zeď, uletí vám z ní kryt, patrně vyteče displej, ale bude možno dokončit hovor (ty pověsti a báje o výdrži jsou asi tak legendární, že každý známe určitě alespoň jednu, která se stala muži přítelkyně vaší sestry).

Malá plug-in karta se vkládá do chlívečku pod akublokem.

Telefon má nahoře diodku, která zeleně poblikává, když je vše v pořádku, a červeně, když telefon není přihlášen do sítě, má slabou baterii nebo se nabíjí.

Rozměry v číslech: 131 x 50 mm a tloušťka 29 mm (Ericsson udává pro tenčí baterii 19 mm, ale jak se k tomu dobral, to nevím, musel by to ohoblovat). Váha s baterií je okolo 165 gramů.

Baterie

Lithium-Iont to tedy není. Důvod je prostý: Li-Iont vyrábí hlavně Sony, jeden z velkých konkurentů, takže Ericsson bude raději dodávat telefon se zásobou baterek, než aby se takto ponížil. Li-Iont se dají dokoupit zvlášť, nicméně nejsou příliš k vidění...

Standardně je dodávána Slim baterie 4.8V 500mAh NiMH.

S touto baterií má telefon deklarovaný hovorový čas 1h 45 minut (případně 2 h 30 minut, pokud síť podporuje úsporný režim DTX, což není případ ani EuroTelu ani RadioMobilu ani nejbližšího roku v ČR) a pohotovostní (stand-by) čas 41 hodin. V praxi jsem z telefonu dostal 27 hodin čistého času spolu se 35 minutami hovoru což vlastně odpovídá deklaraci. Bohužel to není příliš mnoho, neboť telefon nevydrží ani dva dny telefonování - mně klasicky zkolaboval v sedm hodin večer uprostřed hovoru. Takže neváhejte jej dát večer do nabíječky.

Když poklepete na slim baterii, zjistíte, že je z půlky prázdná, takže větší baterie telefon již příliš nezvětší.

Zajímavost: baterie má na zadní straně gumovou čárku, aby telefon neklouzal po hladné ploše, což jsem na pracovním stole ocenil.

Telefon se standardně dodává s cestovní nabíječkou s mnou již kritizovaným konektorem, v jehož výdrž mám pramalou důvěru, ač se všichni dušují, že vydží a vydržel.

Občas se mi telefon z neznámého důvodu odmítal dobíjet na kartě EuroTelu ve vypnutém stavu, také na mé nejstarší kartě Paegasu se mu do nabíjení při vypnutí nechtělo. U novější karty Paegas to fungovalo bez problémů (měl jsem jenom jednu kartu ET, takže jsem nemohl příliš laborovat). Dotazem jsem zjistil, že o tomto problému se prý ví, ale není proti němu pomoci.

Další problém v napájení je chybou takřka klasickou. Pokud vybitý telefon dáte na vteřinu do nabíječky a ihned jej vyndáte, bude se ukazatel nabití baterie tvářit, jako by se nechumelilo a měl natankováno za plno. Při prvním příchozím či odchozím hovoru zjistíte svůj omyl - telefon zkolabuje. Telefon mne takto ve spojení s výše popsaným problémem doběhl jednou, pak jsem si již dával pozor a doporučuji klientům totéž a Ericssonu trochu propracovat indikaci nabití baterie.

Telefon používá čtyřvoltovou technologii, na třívoltovou Ericsson ještě nepřešel.

Klávesnice

Není nijak malinká, jako u GF788, "skleněné" čudlíky jsou zeleně podsvíceny, stejně tak, jako displej. Dvě tlačítka pod displejem slouží pro pohyb v menu, pod nimi je tlačítko pro mazání a vedle je modré a červené sluchátko pro příjem a zavěšení (odmítnutí) hovoru. Červené sluchátko je také vypínač. Po boku najdete regulátor hlasitosti. To, že má telefon i numerické klávesy, asi už dnes nikoho nepřekvapí...

Klávesnice je příjemná na dotyk a má vyvážený odpor, takže ji nemusíte promačkávat tak zuřivě, jako třeba u Philips Fizze. Klávesy pro posun v menu a pětka jsou označeny výstupkem, takže můžete psát i poslepu.

Klávesnici lze z menu zablokovat před nechtěným stiskem.

Displej

Příjemná změna: Ericsson ustoupil od tradice mrňavých displejů, na které se stěží něco vejde. GH688 má displej široký 36 mm a vysoký 19 mm, je zeleně podsvícený a může být podsvícený i trvale, což se dá v menu zapnout (není to obvyklé u všech telefonů a zkuste si takový telefon používat v držáku do auta za večerních jízd). Na displej se vejde 3 x 12 znaků, v klidovém stavu se nahoře objevuje jméno sítě (zná jak Paegas, tak EuroTel, je to konec konců nový telefon), po straně vysoké indikátory síly signálu a nabití a ve spodní řádce aktuální čas. Pokud jste někam volali nebo voláte, zobrazuje se dole číslo volaného a zůstává tam i po skončení hovoru do odklepnutí No, což je poměrně výhodné.

Na displej si můžete při zapnutí nechat zobrazit vlastní pozdrav, zajímavá (a ojedinělá) funkce je zobrazení vlastního čísla při zapnutí (jakou kartu jsem si to vzal...?). Při volání je v horním řádku oznámení o právě probíhající činosti (Volám nebo Spojeno atd), v druhém řádku je jméno volaného (nebo volajícího, je-li identifikován) a ve spodním řádku je jeho číslo.

Paměť a telefonní seznamy

Telefon disponuje vlastní pamětí pro 99 telefonních čísel, další mohou být na SIM kartě. Mezi SIM kartou a pamětí lze velmi dobře kopírovat, což rovněž nebývá obvyklé (že, Alcatel!).

Telefon má rychlou volbu čísla z paměťové pozice 1-9 stiskem patřičné klávesy a potvrzením Yes, tehdy se číslo zobrazí, pro jeho volání je třeba znovu stisknout Yes. Telefon má 5 pamětí pro poslední volaná čísla a pro 5 posledních zodpovězených volání. Má také deset pamětí pro příchozí nezodpovězené hovory - ty se řadí sestupně podle času, je-li to týž den, nebo podle data.

Psaní textu

Ericsson při psaní textu přepíná velká a malá písmena stiskem hvězdičky, jinak je vkládání textů klasické, co klávesa, to tři písmena. K dispozici jsou i speciální znaky, jako zavináč, procenta a znaky řecké abecedy. Ačkoliv telefon píše česky (včetně některých háčků a čárek), propašovat do SMS zprávy diakritiku se mi nepodařilo. Bohužel neexistuje žádná vizuální kontrola, kolik máte ještě volného místa (jako třeba u Sagemu a Alcatelu podtrhávání, či u Siemense a Sony počitadlo), spoléhat se musíte jenom sami na sebe.

Indikace na displeji

Jak již bylo řečeno - indikován je běžně čas, síť, nabití baterie a síla signálu. Místo času může být téže zobrazeno poslední volané číslo. Telefon disponuje i některými českými znaky a pokud chcete, komunikuje s vámi česky. Výborná funkce - kombinací *#0000# vždy nastavíte angličtinu, což je dobré v okamžiku, kdy si uvědomíte, že telefon kromě ní a češtiny nabízí dalších 17 jazyků včetně takových exotů, že by nastavení do něčeho srozumitelného mohlo být kardinálním problémem. Obecně lze říci, že čeština používá dosti komické zkratky a zkomoleniny, což je patrně dáno nedostatkem místa. Jinak je na displeji vždy právě to, co potřebujete, s nedostatkem informací jsem se nesetkal.

Zvuková signalizace

Telefon disponuje deseti melodiemi (dosti široký repertorár zahrnuje i Bethoweenovu Osudovou či Elišku) a dalšími čtyřmi normálními zvuky. Komu to nestačí, nechť si naprogramuje vlastní vyzváněcí melodii, po vzoru GF788 stačí přepnout telefon do komponovacího módu a přímo na klávesnici hrát vytoužené zvonění. Osobně jsem si namačkal se svým hudebním hluchem jakýsi skřek, který se rozhodně nedá zaměnit s jakýmkoliv jiným zvoněním.

Pozor! Bomba! Telefon může mít pro druhou linku jiné zvonění. Pro jakou druhou linku? Čtěte dál!

Samostatné pípnutí lze naladit i pro příchozí SMS zprávu.

Existuje šest úrovní hlasitosti včetně tichého vyzvánění. Vybrační vyzvánění bohužel GH688 nemá - proč? To je přeci velice užitečná věc, pokud může být následováno klasickým vyzváněním, jako třeba u Motoroly 8700!

Regulace hlasitosti

Jak jsem se zmínil, na boku telefonu jsou dvě vyhrazená tlačítka pro regulaci hlasitosti. Nutno říci, že jestliže se něčím liší laciné telefony od těch kvalitních, pak je to zejména reprodukce zvuku. Modulací a vykreslením zvuku Ericsson vždy vynikal a GH688 to jenom potvrzuje, během hovoru není vůbec třeba tajit dech a s napětím se snažit rozlišovat jednotlivá slova, jako tomu třeba je u Mitsubishi MT-20 nebo Sagemu 610. I regulace hlasitosti je velmi vyhovující, od šepotu po solidní křik.

Telefonování

Hovor přijímáte modrým sluchátkem (klávesa Yes) a ukočujte jej No (červené sluchátko). Tímtéž No jej můžete přesměrovat na záznamník či odmítnout, dle nastavení vašeho přesměrování.

Příjemná věc: telefon má inteligentní redial, který se vás zeptá, zda chcete číslo znovu vytočit v případě, že se nedovolal. Pokud souhlasíte, pokouší se až desetkrát a vyzváněcí tón ohlásí hlasitým pípnutím, takže můžete telefon nechat redialovat i v kapsičce či v hands-free a on se sám připomene.

Neodhalil jsem funkci mute pro odpojení mikrofonu, aby druhá strana neslyšela vaše slova - osobně mi to nevadí, protože si ji vždy nějak zapnu a než se mi ji podaří vypnout, protelefonuji jmění. Prst na mikrofonu vykoná své...

Telefon nabízí zajímavou věc: učeně se jí říká Alternate Line Service (ALS), což v češtině znamená možnost dvou čísel na jedné SIM kartě (samozřejmě jednoho operátora!) - tzn. jedno privátní, jedno firemní, vše v jednom telefonu a na jedné SIM kartě. Pokud máte službu ALS nastavenou, můžete přepínat mezi dvěmi odchozími linkami a lze pro každou z nich nastavit jiné zvonění.

Pokud chcete vědět, zda ALS podporují naši operátoři, tak si zavolejte na info linky a nechte si to aktivovat. Volejte po roce 2000 ... v ČR si zatím musíte nechat zajít chuť.

Pokud se na displeji GH688 dlouho "poflakuje" nějaké číslo, nabídne GH688 jeho opětovné zavolání, pokud neodpovídáte, raději nikam nevolá.

Indikace provolané doby

Řeknu ihned, je to bída. Indikovat lze pouze poslední hovor a celkový provolaný čas odchozích i příchozích hovorů. Existuje samozřejmě podpora tarifikace pomocí impulsů sítě přes GSM Phase 2, což bohužel ani jeden z našich operátorů neumožňuje. Lze ovšem zvolit pípání během hovoru, které upozorňuje na provolaný čas.

Blokování hovorů

Je možné blokovat odchozí hovory na určité volačky nebo určité části čísel. Můžete také blokovat odchozí hovory na určitou skupinu čísel, jejichž počet závisí na volné paměti. Blokování příchozích hovorů je klasické.

Zabezpečení telefonu

Klasické via SIM kartu přes PIN a PIN2, jakož i zámek na SIM kartu, kdy nelze telefon použít s jinou SIM kartou.

SMS zprávy a CB

V českém menu se skrývají pod honosným názvem Pošta, což znamená, že zde lze nastavit i přesměrování do hlasové schránky. Telefon zvládá jak SMS, tak CB, což se o našich operátorech zatím nedá říci, takže využijete spíše SMS. Při odesílání SMS zpráv lze naštěstí číslo adresáta vyhledat v paměti.

Data a fax

Telefon podporuje obojí, nutno míti pro praktické užití i PCMCIA kartu a počítač (notebook).

Ostatní funkce

Telefon ovládá konferenční hovor pro maximálně 5 účastníků.

Kalkulačka, budík, hodiny, datum. Kalkulačka má zvláštní systém ovládání (matematickou operaci si vybíráte z menu), ale není to příliš na obtíž a alespoň netápete, kde je která funkce, jako u Sagema. Pokud chcete, můžete mít v klidovém stavu na displeji kromě času i datum.

O podpoře dvou telefonních čísel pro hovory byla již řeč.

Telefon má také zase výstup pro externí anténu, o čemž si majitelé GF788 mohou nechat zdát (i když už vím o lidech, kteří dělají externí výstup pro anténu na GF788).

Příslušenství

Kompletní Ericsson: hands-free, držáky, brašničky, PCMCIA karty, stolní nabíječky, kapacitní baterky až do 100 hodin stand-by a 4h20m talk time (210 gramů)

Verdikt?

Jak jsem se zmínil, GH688 má daleko do cen dotovaných telefonů, ovšem to, co nabízí, nabízí s precizností značce vlastní. Velmi příjemné a domyšlené ovládání, solidní váha pod 170 gramů a příjemný pocit při držení tohoto telefonu ve větší ruce (telefon je přeci jenom hluboký) - není pochyb, telefon je zaměřen na obchodníky a managery, kteří chtějí něco jistého, kvalitního a kteří nemají příliš času na studování manuálů a pročítání recenzí. S GH688 nemohou netrefit a rozhodně to není telefon, s nímž by si někde udělali ostudu.

Pro spořivé lidi, kteří rádi šetří na maličkostech, ovšem Ericsson GH688 s cenou nad 20 000 Kč nebude, ti se spokojí s Dancallem nebo Fizzem. Diametrální rozdíl ve spolehlivosti a kvalitě pro ně bude samozřejmě vyvážen cenovým rozdílem.

Ericsson GH688 patří mezi značky, které mohu s klidným svědomím doporučit člověku, jemuž se designově líbí. Patří do stejné řady, jako Motorola 8700, Sony CMD-Z1, Siemens S4power, Nokia 8110 a Alcatel One Touch Pro. Patří do řady telefonů, na nichž je vidět precizně odvedená práce za rozumný peníz.