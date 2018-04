Ericsson došel na konec cesty - výrobu mobilů předal asijcům

Už delší dobu jsme zvěstovateli pesimistických prognóz týkajících se budocnosti divize mobilních telefonů švédského koncernu Ericsson ( 24.8.2000 Rozlučme se s telefony Ericsson? . Dílo je dokonáno - Ericsson oznámil, že napříště přesouvá produkci všech svých mobilních telefonů do asijských rukou. Zatím se tento přesun týkal jen low-end produkce , nově ale budou asijské firmy pro Ericsson vyrábět i hi-end telefony. A neoficiálně se hovoří o tom, že těmto firmám Ericsson svěří i vývoj telefonů.

Ericsson tento krok nazývá honosně strategickou aliancí, ale většina světových expertů hovoří o něco střízlivěji o posledním východisku před likvidací celé divize. Singapurská firma Flextronics - ta již převzala výrobu lowend telefonů - a tchai-wanské GVC a Arima tak převezmou továrny Ericssonu na výrobu mobilních telefonů. Převzetí se týká všech podniků, tedy továren v Brazílii, Malajsii, Švédsku, Británii a částečně továren v americké Virginii. Výjimku tvoří společný podnik v Číně.

Celkem 4200 zaměstnanců tak přejde pod Flextronics, 600 jich zřejmě přejde do jiných provozů Ericssonu nebo bude propuštěno. Do konce roku bude mít divize spotřebitelských produktů celkem 7000 zaměstnanců, zatímco dnes má cca. 16800 zaměstnanců.

Ericsson nadále tvrdí, že bude dělat vývoj, design, marketing a prodej telefonů, i v těchto částech jeho aktivit se ale schyluje k bouři. Ericsson totiž stále ještě tvrdí, že chce být jedním ze tří největších prodejců mobilů, minimálně na GSM trhu mu ale na paty šlape stále více firem a tlačenice na uvolňující se pozici ve velké trojce je značná.

Tato změna se ale týká v podstatě jen koncových mobilních zařízení - větší část aktivit Ericssonu zabírají velké telekomunikační komponenty pro sítě. Těch se změna nedotýká a právě od této změny si Ericsson slibuje větší koncentraci sil.

Ericsson došel na konec jedné cesty a s jeho krokem končí i jedna velká éra. Skutečnost, že nemůže dobře pokrývat široké portfolio služeb, došla Ericssonu dosti pozdě, zhruba patnáct let poté, co na podobnou myšlenku přišla finská Nokia. To ale nutně neznamená, že Ericsson z trhu zmizí - možná na chvíli ustoupí do pozadí, ale s nástupem UMTS, kde jsou jeho vývojáři hodně ve předu, může nabrat dech. Především v případě, když něco udělá se svojí schopností představovat uživatelsky přítulné výrobky a tyto výrobky i následně prodávat.

Ericsson již dříve omezoval svoje aktivity, kdy kvůli soustředění na nový telefon R530 potopil model T36. Ten ale nakonec bude nahrazovat modernější, ale později prodávaná T39.

Podle ředitele divize mobilních telefonů Ericsson, spol. s r.o. Michala Lojka koncový zákazník výše uvedené kroky vůbec nepostřehne. Naopak lze očekávat zvýšení kvality a snížení ceny mobilních telefonů Ericsson. Společnost Ericsson bude i nadále mobilní telefony vyvíjet a prodávat, jejich výrobu však bude pro Ericsson zajišťovat společnost Flextronics.

Na český trh vstoupila divize mobilních telefonù Ericsson v roce 1996 a již v roce 1998 zde prodala 130 000 kusů mobilů. Již v roce 1998 dokázala tento počet zdvojnásobit a prodat 260 000 přístrojů. Růstový trend zůstal zachován i v roce 2000, kdy společnost Ericsson prodala již 350 000 mobilních telefonů a dosáhla tak zhruba 15% podílu na trhu v České republice.