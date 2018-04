Ericsson chce zvýšit podíl v Symbianu

Švédský výrobce telekomunikačních telefonů Ericsson chce zvýšit podíl v producentovi softwaru pro mobilní telefony Symbian, uvedla dnes mluvčí Ericssonu. Švédové tak chtějí překazit finské Nokii záměr získat nad Symbianem kontrolu.

Mluvčí Ericssonu Ase Lindskogová dnes potvrdila zprávu britského listu Financial Times, podle níž chce firma uplatnit své právo na zvýšení podílu v Symbianu. "Je to naším záměrem," řekla mluvčí agentuře Reuters.

Podle Financial Times chce Ericsson a jeho společný podnik Sony Ericsson s japonským elektronickým koncernem zvýšit podíl v Symbianu na 27,6 procenta z dosavadních 19 procent. Odpoví tak na lednový krok Nokie, jímž největší výrobce mobilních telefonů uzavřel dohodu o koupi dalších 31 procent na Symbianu s cílem posílit svůj podíl na 63,3 procenta.

Předtím, než Nokia definitivně koupí podíl od britské firmy Psion, mohou uplatnit práva zvýšit podobným způsobem své podíly i další vlastníci Symbianu. Těmi jsou kromě Ericssonu a Sony Ericsson japonská Matsushita Electric Industrial, jihokorejský Samsung a německý Siemens.

Ostatní firmy tento krok zatím zvažují, pokud by však ke zvýšení podílů přikročily, srazily by podíl Nokie zpět pod polovinu. "Nokia se musí dostat pod 50 procent, jinak se to stane její platformou," řekl pro britský list generální ředitel Ericssonu Carl Henric Svanberg.

Symbian je přední světový výrobce řídícího softwaru pro "chytré" telefony s funkcemi jako diáře či elektronická pošta a její význam roste s rozmachem trhu pokročilých přístrojů. Loni se prodalo po světě na deset milionů těchto telefonů a experti čekají do roku 2007 růst tohoto segmentu na více než 125 milionů.

Trh operačních systémů mobilních telefonů je považován již za tak lukrativní, že se o něj zajímá americký softwarový gigant Microsoft. Kromě něj jsou konkurenty Symbianu společnost PalmSource nebo firma Research in Motion.