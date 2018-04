Ericsson A2628s – vylepšený Ericsson A2618s s WAPem

Mobilní telefon Ericsson A2628s je nástupcem modelu A2618s. Nový mobil nenabízí oproti svému předchůdci příliš nového, přesto si ale zaslouží větší pozornost – práce s ním je totiž rychlejší. Navíc je v A2628s funkční wapový prohlížeč. Pokud si tedy budete vybírat mezi telefony Ericsson A2618s nebo A2628s, rozhodněte se raději pro novější model.

Nový Ericsson A2628s se skutečně od modelu A2618s téměř v ničem neliší. Když položíte oba telefony vedle sebe a nevšimnete si jiného číselného označení pod displejem, budete si myslet, že se díváte na dva shodné mobily.

V recenzi Ericssonu A2618s jsme tomuto telefonu nejvíce vytýkali absenci funkčního wapového prohlížeče. Ne že by v A2618s tento prohlížeč nebyl, pracoval však pouze s přenosem wapových stránek prostřednictvím textových zpráv. Tento způsob používání WAPu je ale již zastaralý – naši operátoři umožňují prohlížet wapové stránky pouze při připojení prostřednictvím klasických datových přenosů.

Ericsson do mobilu A2628s přidal plně funkční wapový prohlížeč, který podporuje oba popsané způsoby prohlížení wapových stránek. WAP na telefonu A2628s jsme samozřejmě vyzkoušeli – funguje bez problému; jeho přenosová rychlost je 9,6 kb/s.

Při zkoumání menu jsme zaznamenali pouze dvě změny. Na konci každého podmenu je podélná linka. To se vám bude hodit především u přehledu hovorů nebo textových zpráv – podle linky poznáte, že jste na konci seznamu a při dalším listování se dostanete na jeho začátek. Druhým a mnohem praktičtějším vylepšením je zrychlení ovládání telefonu a pohybu v menu. Například při psaní textových zpráv už nemusíte čekat až několik vteřin na to, kdy se na displeji objeví všechny znaky, které jste stiskli na klávesnici (stává se to na konci psaní dlouhých textových zpráv). Textovky se tak píší mnohem pohodlněji a rychleji.

Pokud vás zajímá více detailů o telefonu Ericsson A2628s, potom si přečtěte recenzi Ericssonu A2618s a myslete přitom na přidaný funkční wapový prohlížeč. Model A2628s by u nás měl být v prodeji v nejbližších dnech. Podle dostupných informací by se cena neměla příliš lišit od ceny modelu A2618s. Ten prodává například Oskar neblokovaný za cenu 2 999 Kč včetně DPH, přičemž telefon je neblokovaný.

