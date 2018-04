Ericsson A2628 ...a internet je pro všechny (preview)

Ericsson právě uvádí nový mobilní telefon, nesoucí označení A2628. Vlastně se však o úplně nový telefon nejedná. "Nový" Ericsson je v podstatě model A2618 s vylepšeným softwarem. Toto vylepšení spočívá v implementaci WAPového prohlížeče. Možná teď mnozí namítnete, že Ericsson A2618 má také podporu WAPu, ovšem pouze ve formě SMS zpráv. A tuto technologii naši operátoři nepodporují.

Základní parametry telefonu

Jelikož na Ericsson A2618 již na našich stránkách vyšlo jak preview, tak i recenze, nebudeme již zacházet do detailů. Malé připomenutí však nikomu neuškodí.

Rozměry: 131 x 51 x 25 mm Pevná volba Hmotnost: 140 g Rychlá volba Výměnný přední i zadní kryt 14 vyzváněcích tónů Duální telefon (GSM 900 / 1800 MHz) 4 vlastní melodie Výdrž baterie: 80-125 hodin v pohotovosti SIM toolkit Výdrž baterie: 150-360 minut hovoru EFR Paměť telefonního seznamu: 100 míst SIM lock Volané / přijaté / zmeškané hovory: 20 Hodiny, datum, budík Profily Stopky, časovač Skupiny volajících Kalkulačka Hlasové ovládání Hry

Co je nového

Jak již jsme uvedli, hlavní předností a zároveň jedinou novinkou A2628 je WAP verze 1.1. Máte k dispozici tři WAPové profily a devět WAPových záložek. Výrobce tak nabízí svým zákazníkům již druhý telefon (prvním byl Ericsson T20), patřící do nejnižší cenové kategorie, který umožňuje snadno surfovat internetem. Jednoduché ovládání a čtyřřádkový grafický displej využití WAPu jen podporují.

WAP všude, kam se podíváš

WAP se tedy pomalu stává nedílnou součástí všech mobilních telefonů, ty nejlevnější nevyjímaje. Pro příklad uveďme: Alcatel OT View WAP, Motorola T2288, Siemens C35i a konečně Ericsson T20, k němuž se právě přidal i A2628. Ptáte se, co Nokia? Paradoxně je to právě ona, kdo dosud neuvedl na trh jediný telefon nižší kategorie, podporující WAP. A to je rozhodně škoda.

Ericsson A2628 by se měl objevit na trhu v březnu 2001. Jeho cena se bude pohybovat ve stejné hladině jako A2618.