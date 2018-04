Ericsson A2618s - šikovný tlouštík (recenze)

Švédský výrobce mobilních telefonů Ericsson opět vsadil na osvědčenou kartu a otvírá svou náruč zejména těm méně náročným uživatelům. Řeč je o novém low-endovém přístroji řady "A", nesoucí číselné označení 2618s. Pro porovnání, jedná se o nástupce Ericssonu A1018. A2618s se vedle příjemného designu samozřejmě může pochlubit také řadou užitečných funkcí.

Vzhled

Vzhledově se telefon svému předchůdci, modelu A1018s, příliš nepodobá. Vnější obal Ericssonu A2618s je tvořen z tenkého a pevného plastu. V okolí displeje se telefon rozšiřuje, díky čemuž opticky působí jako tlouštík. Rozměry A2618s, které jsou 131 x 51 x 25 mm a hmotnost 140 g, však tento dojem nepotvrzují. Není tedy nejmenší, ale v této třídě se jedná o standard. Ve spodní i vrchní části se telefon opět zužuje. V horní části přístroje se nacházejí tři otvory tvaru kapky, pod nimiž je umístěn reproduktor. Nad nimi spatříte zelenou diodu, indikující přítomnost signálu. V neposlední řádě vás určitě zaujme také výrazný displej a robustní anténa. Na zadní straně přístroje je odnímatelný kryt, pod nímž se ukrývá baterie. Nad tímto krytem se leskne nápis "Ericsson" a modrá, decentní kapka s logem společnosti. Na zadní straně těsně pod anténou je také výstup pro připojení externí antény.

Výměnné kryty

Novinkou u Ericssonu je, stejně jako například u Nokií (3210, 3310), možnost výměny předního i zadního krytu. Postup je následující. Otočíte telefon "zády" k sobě, zatlačením na horní část zadního krytu (který chrání baterii) a tahem směrem dolů tento kryt sejmete. Nad baterií je modrá pojistka a nad ní šipka. Ve směru šipky zatlačíte na pojistku (což vyžaduje trochu síly), a pak již jednoduše sundáte také přední kryt. Jde to poměrně dobře.

Displej

Displej telefonu je přehledný, plně grafický, čtyřřádkový - tři řádky textu a jedna řádka slouží k nápovědě. Chcete-li trochu šetřit baterii, můžete si vypnout podsvícení displeje. Při zapnutí telefonu se objeví animace v podobě rotující krychle, na jejíchž čtyřech stěnách jsou symboly: oko, ucho, ústa a nápis "Ericsson", které se střídavě zobrazí. Tento uvítací pozdrav je navíc doprovázen melodií. Pozdrav i s melodií lze vypnout, nebo si také můžete nastavit pozdrav vlastní. Při procházení jednotlivých položek v menu telefonu lze aktivovat či zrušit nápovědu. Pokud je aktivní, objeví se vždy, když zvolíte kurzorem libovolnou položku a cca 10 sekund necháte telefon v nečinnosti.

Baterie a výdrž

V telefonu je baterie NiMH o kapacitě 750mAh. Výrobce uvádí hodnoty výdrže akumulátoru v pohotovostním stavu až 110 hodin a dobu hovoru 270 minut. V běžném provozu, s občasným (nikoliv častým či dlouhým) voláním vám telefon bez problému vydrží tři dny v pohotovostním stavu. Poněkud nezvyklý je způsob uchycení baterie, která je umístěna ve dvou držácích. Ty způsobují, že lze baterii vyklopit vzhůru o více než 90 stupňů. Přitom nedojde k přerušení napájení, neboť baterie není propojena s kontakty telefonu přímo, ale pomocí drátků s konektorem, které jsou z ní vyvedeny. Přímo pod baterií se nachází slot se SIM kartou. Vzhledem k tomu, že telefon "drží paměť" a nastavený čas se neresetuje ani po zhruba minutovém odpojení (což je doba, která k výměně karty bohatě stačí), je zvolené řešení připojení baterie možná zbytečné. Jedinou výhodu lze možná spatřit v tom, že nemusíte vypínat telefon při výměně SIM.

Ovládání telefonu

V případě ovládání přístroje se Ericsson (naštěstí) drží vyjetých kolejí. Tudíž zde žádnou změnu, v porovnání se staršími modely, nenaleznete. Hned pod displejem jsou dvě základní tlačítka. "YES" (potvrzení vybrané funkce, přijmutí / odeslání hovoru, vyvolání seznamu volání ap.). Dále tlačítko "NO" (vypnutí / zapnutí telefonu, ukončení / odmítnutí hovoru nebo vybrané položky v menu, skok o úroveň výše). Korekční tlačítko "C" slouží k vymazání chybně napsané číslice, písmena při psaní zpráv či zadávání čísla do telefonního seznamu. Následují dvě klávesy se šipkami (doleva a doprava), pomocí nichž se pohybujete v menu. Na boku telefonu jsou dvě tlačítka pro ovládání hlasitosti.

Menu

Vezmeme-li v úvahu, že se jedná o low-endový telefon, tedy určený zejména těm nejméně náročným uživatelům, výrobce vtěsnal do Ericssonu A2618s slušnou řádku funkcí. Nechybějí profily, datové a faxové služby, ovládání hlasem. Systém menu také (až na pár odlišností v názvech položek) nedoznal žádné zásadnější změny vůči starším Ericssonům. Zpracování menu je přehledné a jednoduché. Při stisku klávesy se šipkou doleva nebo doprava se na displeji objeví nabídka základního menu: Telefonní seznam, Zprávy, Údaje o volání, Nastavení, Doplňky, Aktivní hovor, Vlastní menu. V horní polovině displeje jsou zobrazeny ikony s položkami menu a v dolní části můžete vidět popis právě zvolené položky, kterou zvolíte stisknutím klávesy "YES".

Zvonění a profily

Zvonění lze nastavit na celkem sedm různých úrovní, včetně vypnutého vyzvánění. V menu "Zvuky" můžete také přímo aktivovat "Zapnout tichý režim" nebo zapnout vyzvánění vzrůstající. Telefon umožňuje zvolit si odlišné vyzvánění pro hovory, faxová volání a datová volání. Zde je výčet samotných druhů zvonění v telefonu: čtyři jednoduché vyzváněcí tóny, 11 různých melodií a čtyři volné pozice pro zkomponování vlastních hudebních výtvorů. Dohromady tedy máte na výběr z 19 druhů upozornění na příchozí hovor. Stejně tak i v případě budíku a upozorňování na nově příchozích SMS zprávy můžete vybírat z 19 různých variant. Také tón odezvy kláves lze měnit: tichý, cvaknutí, tón. Vibrace A2618s bohužel postrádá.

Profilů je šest: Normální, Schůzka, Ve vozidle, Venkovní, Hlasitý odposlech, Domovský. Jednotlivé profily se dají editovat, například: změnit hlasitost vyzvánění a vyzváněcí tón, nastavit seznam povolených hovorů (ostatní hovory budou přesměrovány), měnit osvětlení displeje ap.

Telefonní seznam

Interní paměť telefonu poskytuje místo pro uložení 100 telefonních čísel, 10 e-mailových adres a 10 hlasových jmenovek, které umožní následně vyvolat pomocí hlasového povelu 10 libovolných čísel ze seznamu. Prvních devět čísel v seznamu lze vyvolat rychlou volbou, tedy stisknutím dané klávesy a následně tlačítka "YES". V položce "Skupiny" si můžete vytvořit a pojmenovat různé skupiny lidí (například: přátelé, kolegové, rodina ap.), kterým pak najednou odešlete zprávu. Samozřejmostí je také možnost kopírování záznamů z karty do telefonu a naopak.

SMS

Psaní i čtení zpráv je především díky dostatečné velikosti displeje i písma vcelku snadné. Co však musím položce "zprávy" vytknout, jsou poněkud pozdní reakce telefonu. Pokud totiž jste zvyklí psát zprávy rychlejším tempem, budete (alespoň než si na to zvyknete) dost nespokojeni. Naštěstí paměť telefonu i v tomto případě funguje tak, jak má, nemusíte se tedy obávat, že se nějaké to písmenko vytratí. Při čtení zpráv se zobrazují vždy první tři řádky na displeji a dále se pohybujete dolů pomocí klávesy s ikonou pravé šipky. Zprávu můžete kdekoliv v průběhu čtení přerušit stisknutím klávesy "YES" a následně ji můžete vymazat, odpovědět na ni, předat dál, volat číslo příjemce, nebo číst další zprávu.V položce zpráv je kolonka "Šablony", která nabízí možnost vytvoření pěti nejpoužívanějších obratů, které vám při psaní zpráv ulehčí práci a ušetří čas.

Hlasové funkce

Jak je zmíněno výše, Ericsson A2618s má funkci hlasového vytáčení, pomocí které se dá nastavit a hlasovým povelem vyvolat 10 libovolných čísel ze seznamu. Funkce se aktivuje v menu "Nastavení". Při zadávání nového čísla do telefonního seznamu vám telefon na konci zadání nabídne možnost "Přidat hlasovou jmenovku?". Potvrdíte-li, po pípnutí budete požádáni o namluvení jmenovky. Hlasové vytáčení lze libovolně měnit, přidávat nebo mazat.

WAP přes SMS

WAP je také jedním ze seznamu funkcí, které tento model může svým uživatelům nabídnout. Bohužel zde nehovoříme o klasickém WAPu, jak ho známe například z dražšího "kolegy" - Ericssona R320s, ale o WAPu přes SMS zprávy. Tuto funkci zatím bohužel nepodporuje ani jeden z našich operátorů, nicméně když ji telefon má, rozhodně to stojí za zmínku.

Doplňky a Hry

Seznam doplňkových funkcí, kterými A2618s disponuje, také není zanedbatelný. Funkce, jako jsou čas, datum, budík, časovač, stopky či kalkulačka vám určitě dříve či později přijdou vhod.

Telefon obsahuje také tři hry. Jednou z nich je již klasický Tetris. Novinkami jsou Maze a Erix. První z jmenovaných her je bludiště, které je plné jakýchsi malých kosočtverců. Vaším úkolem je všechny kosočtverce sebrat a nenechat se přitom "sežrat" pohyblivými potvorami. Druhá hra spočívá ve vyplnění hracího pole. Pohybujete kurzorem v poli odshora dolů a naopak a vytváříte tak kolmice. Pokud se vám povede spojit přímkou horní a dolní okraj pole, to se o tu část zmenší. Účelem hry je celé pole vyplnit. V hracím poli se však pohybují kromě vás také dva nepřátelské kurzory, kteří se vám v tom snaží pochopitelně zabránit.

Vlastní menu

Poslední položkou v menu je právě "vlastní menu". To vám umožní přizpůsobit si telefon svým potřebám. Zde máte standardně nastaveny nejběžnější funkce, jako je: vybrat profil, hlasitost vyzvánění, odeslat zprávu a "Editovat vlastní menu". Právě poslední položka, jak již sám název napovídá, vám umožní libovolně měnit nabídku a vytvořit si tak vaše ideální menu s nejpoužívanějšími funkcemi. V nabídce jsou všechny funkce, které obsahuje menu telefonu.

Pokud nekladete příliš vysoké nároky na funkce a možnosti mobilního telefonu a oblíbili jste si značku Ericsson, model A2618s vás určitě nezklame. Má příjemný design, možnost výměny předního i zadního krytu a na telefon nejnižší třídy nabízí hezkou řádku funkcí. V současné době jej můžete zakoupit pouze v prodejní síti Českého Mobilu, a to za příznivou cenu 4599 korun.