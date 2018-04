Ericsson A2618s s novým firmwarem je vážně rychlý

Dne 29.6. 2001 se v diskuzi pod článkem o Ericssonu A2618 objevila první zpráva o tom, že existuje nový firmware verze R1G003 pro tento telefon. Údajně by měl odstranit hlavní chybu přístroje – celkovou pomalost telefonu během jakéhokoliv úkonu. Hned jsme vyzkoušeli dojít s mobilem do servisu, kde nám ovšem nahráli opět firmware původní, tedy žádný upgrade neproběhl. Že by zmínka v diskuzi byla lživá?

Zvěsti o novém softwaru se ale začaly objevovat stále častěji. Vyzkoušeli jsme všechny servisy v Praze, všude se stejným výsledkem – existenci nového FW popřely. Vypadalo to, že jediným místem v ČR, kde vám nový firmware nahrají, jsou České Budějovice.

V českobudějovickém servisu nám naštěstí poradili. Celý háček je totiž v označení, jak napsal technik z Budějovic: „Ten nový software, tedy R1G003, máme už cca 1 měsíc. To, že ho nemají jinde, bude asi tím, že na Service pointu Ericssonu má označení "E2618s and sc" a ne jako dříve "E2618s". Proto, když vám ho nahrávají přímo z internetu a zvolí nabídku "E2618s", máte pořád starý soft. Teď můžete navštívit jakýkoliv Service point Ericsson a můžete je o to požádat.“

Požádali jsme tedy v servisu o nový FW s upozorněním na název "E2618s and sc", což znamená, že tento firmware je určen pro modely A2618s a A2618sc. Možná vám budou tvrdit, že to není software pro váš telefon, ale trvejte na svém. Mobil je po nahrání nového firmwaru hned o několik desítek procent rychlejší.

Dnes už existuje ještě novější FW verze R1H001. Pokud ovšem přijdete do běžného servisu, řeknou vám, že nejnovější FW je R1C02 (jedna z prvních verzí). Přesto chtějte minimálně verzi R1G003.

A co nového přináší firmware R1H001 oproti původní R1C02?



výrazné zrychlení telefonu



nad nastavením hlasitosti a kontrastu se objevily malé šipky + a –



na konci každého podmenu se objeví čára – jako u A2628s



seznam jmen operátorů se rozšířil i o Oskara, takže již neuvidíte staré CZ-03



pozměněný font písma



změna rolování volajícího u příchozího hovoru k lepšímu