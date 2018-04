Ericsson A1018 umí Tetris!

Jedním z nedostatků mobilních telefonů Ericsson A1018 oproti své severské konkurenci firmy Nokia byla absence hry. Ne že by právě hraní her bylo to podstatné, co určuje užitnou hodnotu mobilního telefonu, ale když takovou možnost nabízí konkurence a zákazníci si ji žádají, je potřeba na hozenou rukavici odpovědět.V případě Ericssonu A1018 se sice jedná spíš o labutí píseň, než o tvrdý knokaut v konkurenční bitvě na poli mobilních telefonů, ale jelikož je tento model stále velmi rozšířený, informace o možnosti aktivování populární hry Tetris jistě potěší nejednoho z vás, našich čtenářů.

Vše potřebné, co budete k aktivaci hry Tetris potřebovat, vám nabídneme a popíšeme vám, jak postupovat.

Nejdříve ale představíme novinku samotnou, aby jste mohli posoudit, zda se vám upgrade vašeho Ericssonu vyplatí. Především musíme upozornit, že celá procedura spočívá v přehrání firmware, což znamená, že pokud je vaše A1018 ještě v záruce, tak o ni po přehrání softwaru přijdete. Pokud je už záruka jen dávnou vzpomínkou, tak je jen na vás, jestli využijete našeho návodu, nebo svěříte svého miláčka do rukou zkušených techniků v některém neautorizovaném servisu, kde vám nový software s hrou Tetris jistě rádi nahrají.

Pokud máte Ericsson A1018 před sebou, tak při pohledu na displej, který je poměrně nízký, asi budete přemýšlet, jak na něm Tetris půjde hrát. Autoři z firmy Ericsson na to šli ovšem od lesa a při hraní je nutné telefon postavit na pravý bok. Netradiční to řešení, ale v provozu plně funkční. Rázem má displej ideální tvar právě pro hru Tetris.

Hru Tetris naleznete v menu pod položkou pomůcky, kde se též nachází nastavení budíku. Poté, co zvolíte položku prozaicky nazvanou Tetris, na displeji proběhne animované logo hry a v pro Ericsson netradičním fontu, se zobrazí volba hry v pořadí: start, high score, nápověda a výstup.

Pokud zvolíte nápovědu, dozvíte se, že k ovládání padajícího předmětu použijete klávesy: 2 (posun doprava), 8 (posun doleva), klávesy 5, nebo 9 pro rotaci a klávesy 6, nebo 3 pro posun dolů. Klávesa CLR umožňuje hru přerušit. Položka high score nabízí pohled na listinu těch nejšikovnějších, popřípadě vám nabídne tuto listinu vymazat, aby se každý mohl potěšit svým výsledkem na stupni vítězů. Poslední položka nabízí vystoupení z hry do menu telefonu. Zvolíte li start, nezbývá něž si vybrat podle svých schopností nabízenou úroveň, kterých je deset a pak už jen propadnout kouzlu této geniální hry.

Při hraní samotném nám displej nabízí nejen číslo úrovně, ale plně v duchu této hry i následující kámen. Ericsson A1018 má velmi kontrastní displej, takže vše je velmi dobře čitelné a přehledné. Poněkud nezvyklý způsob držení telefonu, při hře samotné nevadí a rychle si na něj zvyknete.

Pokud vás popis hry přesvědčil, že i váš Ericsson by jí měl umět, a chcete se do potřebné procedury pustit svépomocí, čtěte dál, čeká na vás přesný popis aktivace a přehled všeho potřebného, k tomuto úkonu.

Popis Aktivace:

Předem vás musíme upozornit, že nepřebíráme jakoukoliv odpovědnost za případné škody způsobené na vašem mobilním telefonu. Přesto podotýkáme, že uvedený postup je vyzkoušený a plně funkční.

Pro aktivování hry Tetris budete potřebovat kabel pro připojení telefonu k počítači, program ATR verze 5.2 a flash, která obsahuje právě hru Tetris. Všechny tyto pomůcky naleznete na tomto serveru, kde jsou volně ke stažení. Program Ericsson ATR service v 5.2 byl svým autorem, panem Danielem Henzuleou nabídnut volně k použití, stejně tak potřebná flash, která k naší i vaší plné spokojenosti obsahuje český jazyk.

Kabel si můžete podle přiloženého plánku postavit sami, nebo můžete využít některé z nabídek výrobců kabelů, které najdete třeba na našem serveru JARMARK, kde by jste měli dostat jistotu plné funkčnosti.

Stáhněte si všechny potřebné komponenty ze serveru, ve vámi určeném adresáři rozbalte ZIP archiv programu a flashe, připojte telefon k počítači a spusťte program. Program pracuje pod Windows a jeho obsluha je velmi jednoduchá. Vyberte port, na kterém je připojen mobilní telefon, zaškrtněte políčko modelu A1018 a zvolte funkci „Flash phone“. Program vás vyzve k vybrání flashe a po potvrzení výběru se již stačí jen řídit instrukcemi v aktivním poli programu.

Chvíle strpení a můžete se těšit ze hry Tetris ve vašem Ericssonu A1018.

Ještě jednou upozorňujeme, že nepřebíráme odpovědnost za špatné užití programu a případné poškození telefonu. Program ATR 5.2 umí více funkcí, než jen přehrání firmware, ale tyto funkce jsou již mimo rozsah tohoto článku a jejich případné použití je jen na vašem rozhodnutí a uvážení možného rizika!