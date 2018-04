Ericsson A1018 (recenze)

Mobilních telefonů Ericsson jsme si v nedávné minulosti představili solidní řádku - kromě podrobných recenzí hi-end modelu T28 a střední třídy T18, krátkých představení T10 a dalších kombinovaných telefonů, na nás zbývá už jenom A1018.

Přiznám, že nevím, proč Ericsson tento telefon pojmenoval tak, jak ho pojmenoval, ale není to podstatné. Je také třeba říci ihned z počátku, že tento telefon patří do low-end modelů, tedy do nejlevnější kategorie mobilů, takže pokud hledáte něco funkčně náročného, musíte sáhnout jinam. Tento telefon by měl potěšit příznivce nízkých cen, protože je horkým kandidátem na dotaci, zatím ale dotován není a na trhu je viděn sporadicky (polovina září 1999).

Vzhled

Telefon není právě malý - rozměry 126 x 47 x 26 mm se řadí dnes mezi větší telefony a odpovídá velikostí většině laciných dotovaných telefonů. I váhou 163 gramů odpovídá spolubojovníkům ve své cenové kategorii - nicméně pro svůj hranatý vzhled telefon vypadá poněkud robusněji a dokonce se na pohled zdá těžší, než ve skutečnosti je. Zdání v tomto případě klame.

Ihned si zajisté všimnete, že A1018 převzala z modelu GA628 ideu výměnných čelních panelů. Oproti výměnným coverům telefonů Nokia je to chabá náhrada pro "osobní identifikaci" telefonu, ale budiž, lepší něco, nežli nic.

Další postřeh - telefonu chybí postranní tlačítka pro regulaci hlasitosti. Přiznám, že sám jsem je nejvíce postrádal pro "dvouprsté psaní" - tedy možnost psát rychleji na číselné klávesnici, jak to umožnují modely T18/28.

Multifunkční diodka na vršku telefonu má stejnou funkci, jako u všech Ericssonů a vizuálně signalizuje stav telefonu.

Co je nepříjemné, je anténa - kromě toho, že není vykloněná do strany, takže se září vámpřímo do hlavy, tak - a to především - je velmi dlouhá, takže snadno může přijít k úhoně.

K telefonu je standardně přidělán klip upevněný na baterii. Nelze ho oddělat, ale hodí se a alespoň se neviklá. Na zadní straně telefonu je ještě pod anténou vstup pro externí anténu.

Displej

Displej je asi nejmilejší překvapení na celém mobilním telefonu A1018. Ačkoliv zobrazovací systém vychází z T18 - tedy všechna menu a ovládání vypadají stejně, je displej o něco větší a ještě ke všemu výrazně kontrastnější. Kontrast je opravdu, opravdu luxusní - a díky většímu displeji jsou i písmena výrazně větší, takže displej je naprosto ideální pro lidi se slabším zrakem. Pokud píšete nebo čtete SMS zprávu, pojme displej až 40 znaků, zatímco například Bosch 509 pouze 24. A1018 může podobně jako T18 používat 3 řádky displeje - displej v klidovém režimu také zobrazuje sílu signálu, nabití baterie a čas nebo datum (přepínáte si).

Nyní k té rozporuplnější stránce displeje. Displej je hluboko zapuštěn pod krycí panýlek - zhruba o půl centimentu. To je samozřejmě v pořádku a minimalisuje to rizika jeho poškození. Méně kladně ale hodnotím absenci krycího sklíčka - displej je tak nechráněn a pokud se vám podaří ho pustit na špičatý kámen, nevyměníte jen krycí sklíčko za pár korun, ale displej za tisícovku. Na druhou stranu absence krycího skla velmi příznivě přispívá k lepší čitelnosti displeje - matné sklo displeje nezpůsobuje odrazy. Otázka také je, jak se bude displej chovat v zimě - běžně totiž krycí sklíčko podporuje cirkulaci vzduchu od zahřátých součástek.

Menu a ovládání telefonu

Telefon využívá firmware T18 a to se všemi jeho nedostatky, o nichž se zmíním dále. Samozřejmě tu absentují pokročilé funkce, jako je hlasové ovládání, telefon má SIM Toolkit a je to samozřejmě dualband.

Filosofie ovládání je tedy stále stejná, jako u T18 - oproti starším modelům je telefon vybaven ikonkami a větší displej dává prostor pro srozumitelné popisky položek menu. Menu je povětšinou dobře řešeno, ale jsou tu stále kritizované položky.

Telefonní seznam - přístup do něj je přes menu, nebo přes podržení klávesy s písmenem jména. Dá se na to si zvyknout - horší je to s editací. Vyeditovat záznam, kde si přesně nepamatujete číslo pozice nebo jména, to je horor, protože v editaci se po zadání výběru již nelze nijak pohybovat.

To výše uvedené je vlastnost - nyní bych přikročil k chybě firmware, jež je vlastní i telefonů T18 a patrně i dalším příbuzným. Pokud více hovorů promeškáte, za některých okolností telefon reaguje velmi pomalu na stisk Yes a tedy na žádost o vstup do seznamu hovorů. Slovo velmi pomalu representuje desítky vteřin.

Podobně zmateně se telefon chová, pokud přijímá více SMS zpráv najednou - pokud během jejich přijímání s ním chcete cokoliv dělat, dojde ke zmatení signalizace SMS zpráv - ale nejde o nic vážného, nebojte.

Co potěší: 30 pozic pro přijaté, volané i nezrealizované hovory a to včetně času a data (přepínáte *).

Baterie, výdrž a citlivost

Všechny tyto údaje platí pro GSM síť, nikoliv pro DCS. Co se baterie týká, jde o NiMH 4,8 V a 650 mAh. Výsledky na této baterii nejsou vůbec špatné - 77 hodin a 15 minut snad-by nebo 3 hodiny a 41 minut hovoru. Na tomto čase se podepisuje nižší vysílací výkon 1,37W a vcelku průměrná citlivost -105,2 dBm, kombinovaná ale s vysokou selektivitou. Telefon ale nepatří mezi špičku citlivosti a to ani přes anténu vzor Pinnochio - již zmíněný Bosch 509 je na tom lépe.

Další funkce

Jelikož firmware je obdobný k T18, vezmu další funkce hopem s tím, že logiku ovládání si můžete přečíst v recenzi Ericsson T18. především - zmizelo menu Příslušenství a nahradilo jej pouze nastavení budíku. Telefon je tedy vybaven budíkem, také dobře zvládnutá práce s časem od modelu T18 zůstala nezměněna.

Kromě EFR (EuroTel SuperSound), SIM Toolkitu a dualbandu má telefon i konferenční hovory. Kvalita zvuku je uspokojivá - hovor není zašuměný, jako například u Siemens C25, ale přeci je hlas méně přirozený, než u dražších telefonů Ericsson. Datové přenosy - s externím infraportem DI-27 jsou možné všude tam, kde je podpora IrDa. Možnost editace vlastní melodie + sedm nastavených.

Oproti ostatním telefonům Ericsson dražších řad tu není žádná paměť na telefonní čísla či SMS zprávy.

Result

Zdá se vám, že v této recenzi je nějak málo textu? A1018 toho věru mnoho nového nepřináší, pokud to chcete vyjádřit délkou recenze. Za nejzásadnější změnu považuji dualband, SIM Toolkit, kvalitu displeje a menu á la T18. Od laciného mobilního telefonu taky nemůžete nic moc chtít - i tak si A1018 v konkurenci vede dobře.

Jestli se máte rozhodnout pro tento telefon?

Až bude dotovaný, zauvažujte o něm - v rámci dotovaných telefonů bude mít svoje výhody (dualband) - popřemýšlejte o tom, zda se vám líbí design, či zda nechcete dodatečné funkce (vibrační vyzvánění u Panasonic G520, nebo ještě k tomu hlasité hands-free u Sagemu 825), pro něž byste oželeli dualband.