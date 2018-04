Ericsson a Visa uzavřeli dohodu o mobilní e-commerce spolupráci

17.listopadu Ericsson oficiálně oznámil podespání memoranda o spolupráci s Visa International, kde obě společnosti souhlasí na spolupráci při vývoji mobilních e-commerce řešení.

Tiskový mluvčí prohlásil: "Nespolupracujeme pouze na technických řešeních, ale také společně pracujeme na nových standardech, které po té společně tvoříme.

Jean-Louis Siegwald z obchodního oddělení Ericssonu oznámil, že Ericsson spouští v Rusku nový project zvaný Mobile SET, který by měl za úkol zodpovědět všechny otázky kolem této problematiky. "SET pracuje s pevným prostředím, zatímco my spolupracujeme s Visa Int., abychom pronikli i do mobilní sféry.

Efektivní partnerství, jaké je zde dnes, míří k zajištění standardních protokolů e-commerce. Ericsson a Visa budou spolupracovart na vývoji zařízení pro bezpečné obchodování, které bude pracovat s WAP, Bluetooth, EMV (Europay-MasterCard-Visa) a SET (Secure Electronic Transaction) protokoly.

Partnerství bude zahrnovat i testování prototypových zařízení. Ericsson a Visa budou pracovat dohromady na vývoji SET protokolu pro mobilní zařízení.

První oblastí, kterou obě společnosti hodlají spolu projít bude řešení bezdrátové peněženky, kteráá bude pracovat na technologii Bluietooth od Ericssonu. Siegwald oznámil, že řešení bude demonstrováno v první polovině příštího roku. Peněženka bude pracovat podobným systémem jako smart card čtečka, která bude komunikovat s mobilním telefonem pomocí Bluetooth.

Tímto řešením bychom jen v základě mohli předcházet zbytečnému vyťukávání PIN kódů, podepisování papírků, šeků a jiných nesmyslů. Dokonce při krádeži peněženky nebo telefonu by nejspíše bylo možné, že jedno bez druhého by nemuselo fungovat a tudíž by toto bylo nepoužitelné.

Možnosti nových technologií nejsou prozatím plně využité a delší čas až ukáže, co bude potřeba řešit, či jaké nové možnosti nám vznikají.