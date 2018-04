Ericsson a poslední varování

Společnost Ericsson se zbavila Nilssona, který nevyhovoval ani podle švédských tolerantních měřítek. Byl nahrazen mužem jménem Hellström, který se těší pověsti řezníka. Domnívám se, že od něj můžeme očekávat tolik nutné škrty a reorganizaci. Jediné co se této změně dá vytknout je skutečnost, že k tomu došlo dva týdny před koncem jednoho z nejhorších čtvrtletí tohoto desetiletí.

Druhé čtvrtletí bude pravděpodobně buď špatné a nebo hrozné. Horror ale neočekávám. Wall Street může zareagovat přehnaně jen do určité míry. Víme že prodej telefonů stagnuje, ale to není nic nového, to víme již rok. Prodej sítí byl, na druhou stranu, daleko lepší než se čekalo. Růst v této oblasti se zdá předstihovat Motorolu, Nokiu, Lucent a Nortel a to hlavně proto, že se Ericsson veze na vlně zájmu o sítě TDMA v Jižní Americe.

Kromě toho vypadají modely telefonů pro příští zimu velmi slibně. Internetový telefon R380 má displej o maximální velikosti; přístroj TDMA-GSM-AMPS otřese trhem poskytnutím roamingu ve třech rozličných standardech a T28 se pro Ericsson zdá být zpáteční lístek na trhy luxusních telefonů. T28 má hlasové vytáčení, předvídání textů, vestavěný vibrátor a váhu výrazně nižší než čtyři unce. (1 unce je asi 30 gramů - PK)

Pokud jde o design je Ericsson stále ještě beznadějně zaostalý a všechny modely jsou opožděné. Ericsson trpí zřejmě chronickými problémy se zaváděním výroby, ale to není podstatné. Ericsson nemusí porazit Nokiu aby dosáhl solidního zisku; úplně mu postačí získat zpět oněch 15% světového trhu, zákazníky, kteří kladou techniku nad design, přátelský interface a značku. Dilbertů je všude dostatek.

Domnívám se, že Ericsson se z toho může dostat. Pořád ještě je jednička v Brazilii, trojka v Číně a v Evropě. Značka může být zašlá, ale to se dá překonat - Motorola prošla daleko horšími problémy Public Relations. Ericsson má techniku, o které se druhořadým výrobcům ani nezdá; hlasové vytáčení, multibandy v krabičce od sirek, infra červená pojítka vestavěná do nových telefonů, interní vibrátory i v těch nejlevnějších přístrojích.

Nelze je považovat za Mercedes Benz, ale pořád ještě mohou být Audi a to úplně stačí.- prodej telefonů vstupuje do fáze strmého růstu v Evropě i v Číně. Ve Velké Britanii se penetrace trhu mobilních telefonů během posledního čtvrtletí ztrojnásobila v provnání s s růstem roku 1998. Stejný explosivní růst je možné pozorovat v Turecku, Řecku, Itálii, Portugalsku atp. Letošní nejpřekvapivější nárůsty přicházejí z geografických oblastí, které Ericssonu vyhovují nejlépe. Navíc přlévají operátoři část těchto překvapivých zisků do technologií jako je GPRS, ve kterém je právě Ericsson velmi silný.

Know-how Ericssonu nijak nezrezivělo strategickými chybami, které společnost učinila. Lze říci, že je světovou jedničkou v Bluetooth, GPRS a W-CDMA - to všechno ale ještě není na pultech obchodů a tak mnohý investor posuzuje Ericsson podle výsledků posledního kvartálu. To není moudré a hlavně ani pro Ericsson dobré.

Je těžké odhadnout dno, ale strach z 2Q výsledků může být horší skutečných čísel. Každopádně uvidíme, po deprimujícím třetím čtvrtletí, zotavení. V porovnání s Motorolou, Lucentem a Microsoftem má Ericsson spoustu růstového potenciálu. Nové technologie, kterých je společnost avantgardou, budou žhavé v letech 2000 - 2003. Nejsem ten největší fanda Ericssonu, ale opravdových příležitostí k nákupu akcií není na současném trhu mnoho. Jenže - jak dlouho Ericsson vydrží spát zimním spánkem, než jeho akcionářům dojde trpělivost?