Ericsson a jeho nové modelové řady na CeBITu 99

Společnost Ericsson se rozhodla na letošním CeBITu ukázat v poněkud jiném světle než vloni. Zatímco před rokem její veletržní nabídce zoufale chyběl zajímavý mobilní telefon, kterým by Ericsson alespoň trochu kamufloval nahotu rozdílu množství firemních ideí a firemní nabídky oproti svým konkurentům, letos tomu již bylo poněkud jinak. Ačkoliv Ericsson opět vytáhl ze své laboratoře hromadu triků, které nikdy nedá na pulty obchodů, tentokráte mimo vizí nabídl i konkrétní řešení - tedy mobilní telefony nejenom perfektně řemeslně a technicky zvládnuté, ale především více šité na míru méně technicky zdatným zákazníkům.

Ericsson letos představil kompletní řadu zahrnující 3+1 - tedy nejlacinější telefon Ericsson A 1018 - (nástupce GA 628), dále business telefon T 18 (následník GF768 či GH688), hi-tech kolibříka T28 (následníka GF788) a model, který Ericssonu v nabídce chyběl - tedy Ericsson R380, chytrý telefon vybavený poštovním klientem, faxem a spoustou dalších vymožeností, tedy obdoba Nokia 9110 či Alcatel One Touch Com. Kromě toho Ericsson představil i outdoorový mobilní telefon určený do poněkud náročnějšího terénu či do vyššího pracovního nasazení - R250.

Nová modelová řada naštěstí zapomněla na neduhy předchozích modelů, či spíše na přežitky z dob, kdy mobilní telefon byl záležitostí skupiny vyvolených techniků. Třířádkový displej sice není stále tak luxusně veliký, jako nabízí konkurence, ale pořád je to lepší, než jeden maličký řádek z GF788. Co se mi velmi líbí, že snížení velikosti displejových bodů a zvýšení rastru písma - písmo je díky tomu podstatně úhlednější a zbavilo se nechutné kostrbatosti ne nepodobné tomu, co dodnes předvádějí telefony Sagem. Vzhledem k přechodu na sympatické azurově modré podsvícení displejů nových mobilních telefonů patří nové displeje Ericssonu mezi to nejlepší, co jsem viděl a k dokonalosti jim chybí snad už jen holografická fólie známá z nových Motorol.

Musím poznamenat, že Ericsson se již rozloučil se singlebandy a veškerá jeho nová modelová řada je dualbandová GSM/DCS a e-GSM, tedy nově vydané a schválené GSM frekvence (nás to zajímat nemusí, sedí tam armáda). Také všechny modely Ericssonu umí tricodec, tedy EFR - SuperSound, fullrate a halfrate. Kromě toho jsou všechny nové telefony plně kompatibilní s datovými produkty Ericsson Mobile Office - tedy například s WinCE vybavenou MC 16 případně s MC218 - Psion 5 klonem. To v případě infraportem nevybavených novinek, jako je A1018, znamená možnost zacvaknutí DI27 infrakoncovky do spodku telefonu a pohodlné datování přes infra. A v neposlední řadě jsou všechny novinky Ericssonu vybaveny hezkou akrylátovou kapičkou, v níž je na modrém podkladě logo Ericssonu. Působí to opravdu impresivně, ale jako tlačítko to bohužel nefunguje - už jsem si totiž myslel, že to bude sloužit k přepínání profilů nebo k něčemu podobnému. Neslouží. Zato to dobře vypadá.

Nejdříve tedy k té drobnosti, o které jsem se na Mobil serveru zatím nezmiňovali - Ericsson A1018. Podobně, jako GA628, má A1018 vyměnitelné čelní panely, což má umožnit majiteli vyjádřit své ego. Řekl bych, že metoda výměných krytů propagovaná firmou Nokia se mi zdá podstatně lepší, na druhou stranu chápu minimální touhu Ericssonu po tom, aby jim někdo rozebíral telefon kvůli výměně krytů. Budiž - to si musíte ujasnit sami, jestli chcete měnit čelní panely, ale zatím jsem nenarazil na GA628 s dokoupeným čelním panelem.

A1018 má rozměry 130x49x23 mm a váží 163 gramů bez SIM karty a se standardní baterií. Ericsson v popisu telefonu udává "extensive talk and standby time" - z nikoho jsem ale nedostal přesné číslo udávající výdrž na základní baterii. Telefon podle všeho bude vybaven NiMH baterií. Plně podporuje GSM Phase 2 a GSM Phase 2+ - tedy včetně telekonferencí, SIM Application Toolkitu, tricodecu, SMS, národního roamingu (to potěší E2-Viag v SRN a možná českého třetího operátora). Funkce pak doplňuje automatická identifikace časové zóny dle sítě (NITZ) a funkce času a budíku. Tento model se bude dodávat ve dvou verzích - A1018s a A1018sc - verze sc je pro čínský trh s plnou podporou čínštiny až do 10 000 znaků. Stejné značení se používá i u ostatních modelů firmy Ericsson. Na trhu bude v polovině roku 1999 v pěti základních barevných modifikacích.

Novinkou mezi výkonějšími modely bude Ericsson T18 - ten má na trh přijít v červnu 1999. Vzhledově připomíná stávající GF788 - samozřejmě s tím, že má větší displej. Telefon bude určen pro střední vrstvy a bude mít několik výrazných zlepšení. Především to bude hlasové vytáčení - zmáčkente klávesu a řeknete jméno osoby, které se má volat. Stejně tak můžete hlasovým příkazem přijmout či odmítnout hovor. Celkem až deset jmen může mít svoji funkci hlasového vytáčení přednastavenou - jména samozřejmě musíte namluvit vy sami a na nikoho jiného to nefunguje.

Dále se vám určitě bude líbit vestavěné vibrační vyzvánění - vše v rozměrech 105x49x24 mm a ve váze 146 gramů. Standardní baterie nabízejí 100 hodin stand-by a až 4 hodiny hovoru.

O Ericsson T28 jsme již psali, takže jen zdůrazním to, co by být zdůrazněno mělo. Především novinka Ericssonu - profily. Ano, T28 již můžete poručit, aby určité hovory nepřijímala, aby při jednání zapínala vybrační vyzvánění atd. Kromě toho disponuje T28 hlasovým vytáčením podobně, jako T18 - má přehlednější menu atd.

Třívoltová platforma T28 se pozná - až 4,5 hodiny hovoru nebo 200 hodin stand-by, navíc Ericsson slibuje Li-Polymer baterie. S touto technologií jsou ale stále potíže a opravdu si nejsem jist, že ji budou první modely mít - dokonce i Motorola předvedla svoji V serie bez Li-Pol baterií, aniž by k tomu dala exaktnější vysvětlení. Zdá se, že zrod Li-Pol baterií jako náhrady NiMH a Li-Iont nebude moc lehký.

Telefon disponuje výše uvedenými funkcemi, ale také dvěmi hrami -- Tetris a Solitaire, 250 místy pro telefonní čísla, SIM Toolkitem a dalšími pokročilými funkcemi GSM Phase 2+. Jestli mne něco překvapilo, tak je to absence WAPu. Naopak zajímavá je široká anténa - zdá se, že Ericsson použil dvojité, nikoliv obvyklejší souběžné vynutí antény pro GSM a pro DCS a proto je anténa poněkud širší. Ale na stánku mi nebylo povoleno ji odmontovat a přihlížející pracovník nevěděl, na co se ptám - a tak to je jen domněnka.

Pro T serii Ericssonu je také k dispozici zcela nová řada "inteligentního" příslušenství - již jsem líčil, jak dáte T28 do stolní nabíječky a ona přesměruje hovory na pevnou linku nebo jinam podle vašeho přání.

Tak se zdá, T28 má ještě svoje problémy - na trh má přijít až v druhé polovině roku 1999, na CeBITu bylo jen pár funkčních kousků a vystavující je jen velmi neradi dávali z ruky. Zdá se, že firmware ještě není stabilní - může se tedy stát, že finální verze se dočkáme poměrně pozdě.

Ericsson R250 Pro je poměrně specifický telefon - je určen především do těžkých terénů a na různé výpravy. Je to díky jeho odolnosti - magnezivý rám, široké gumové ochranné pásy a GorTexová membrána zabraňující pronikání vlhkosti jej dělají odolný počasí, prachu i pádům. Na výstavišti jej hrdě polývali vodou z akvária, ale vhození do vody, jak jsem ověřil, ve zdraví nepřežije. Nicméně pořádný déšť mu problémy nedělá!

Vysoké odolnosti opdovídá i váha - 270 gramů a rozměry 145 x 55 x 32 mm. K tomu patří 135 hodin standby a 4,5 hodin hovoru. Speciálně jsou zajištěny baterky, aby při pádu neodcestovaly mimo telefon. To všechno již víte. Jak jsem ale při představení tohoto telefonu zdůraznil, vůbec mi nebylo jasno, co znamená funkce Private Mobile Radio. Nakonec se ukázalo, že jde o vylepšení GSM standardu, tedy funkci závislou na SIM kartě, kdy vy si vytvoříte vlastní malou síť podobnou trunkovým vysílačkám a plně si ji řídíte - signál pak zajišťuje váš operátor. Říká se tomu GSM Pro a nikde se to zatím nepoužívá, nicméně během dvou týdnů (po prokousání se materiály z CeBITu) bych měl udělat představení funkcí GSM Pro - třeba to bude návnada pro naše dva inovativní rivaly.

Kromě datových a faxových přenosů nabízí R250 Pro také vestavěné hands-free, hlasitost lze zvyšovat úžasně velikou pákou na pravé straně telefonu. Telefon bude dodáván v třetím čtvrtletí 1999.

Poslední striktně telefonní novinkou je Ericsson R380 - mobilní telefon s vestavěným PDA na bázi EPOCu. Krátké představení telefonu proběhlo minulý týden, tedy dodám novinky. Telefon váží 160 gramů a disponuje i odesíláním a příjmem faxů. Mimo ostatní funkce u organizerů obvyklé, je k dispozici i hlasový záznamník. Telefon má vestavěné rozpoznávání písma, ale když jsem to na výstavišti zkoušel na jediném modelu, ke kterému jsem se dosti podle probojoval, totálně se kousl a bylo třeba vyndat baterie. Ukázalo se, že jsem psal moc rychle - alfaverze firmware si s tím neporadila, ale rozpoznávání probíhalo nejdříve docela nadějně a vypadá to, že to bude použitelné. Pokud neškrábete, telefon si zvykne i na váš rukopis.

R380 podporuje WAP - browsování bude ostatně vyložene postaveno na WAPu. Telefon bude možno synchronizovat s aplikacemi, jako je Outlook. To byly ty dobré zprávy. Nyní ty špatné - telefon bude na trhu z počátku roku 2000, tedy v době, kdy už Nokia bude hovořit o nové verzi svého Communicatoru. Ale v každém případě jde o nadějný projekt a hlasuji všemi hlasy pro jeho urychlení.

Tím jsem de-facto vybruslil z GSM telefonů - Ericsson kromě toho nabízel DECTy a někde na stánku měl údajně i satelitní telefon pro GlobalStar, ale na ten jsem nikde nenarazil a tak nevím, zda to nebyla fáma. DECTy se k nám možná dovážet nebudou, ale informace o nich mám, kdyby potřeba vyvstala. O MC 218 - tedy o Psion Series 5 pod značkou Ericssonu jsme již hovořili minule, pojďme tedy dál po novinkách.

Ericsson také představoval průmyslové moduly určené pro GSM aplikace - tedy něco jako Siemen M1 nebo A10. Vidíte je na fotografiích a nabízejí data, faxy, SMS a funkce GSM Phase 2 pro využití v případných zákaznických konstrukcích.

Ericsson ale ukázal i první aplikace Bluetooth - tedy obecného radiového interface mezi jednotlivými zařízeními. Velmi zajímavé bylo představení headsetu pro Ericsson T18 - stačilo na spodek do konektoru zaklapnout Bluetooth rozšiřující modul a nasadit si na hlavu sluchátko s mikrofonem a ihned jste byli bezdrátově propojeni s telefonem a mohli jste přijímat hovory a hovory vyřizovat, aniž by vám při tom vadil kabel. Kvalita přenosu perfektní - i na stánku nadupaném technikou s přenosem nebyly problémy až do vzdálenosti cca. pěti metrů - pak už končil stánek a z dohledu mne nechtěli pustit. Toto výborné zařízení má jednu drobnou vadu - Ericsson sám ještě není přesvědčen o tom, že jej bude vyrábět. Škoda - je to úžasná věc, telefon můžete mít v kufru a vůbec vám to nevadí. Bluetooth opravdu slibuje dát svobodě pohybu další rozměr! Samozřejmě by nové mobilní telefony měli mít Bluetooth rozhraní standardně integrováno a zde uvedení příklad i zákulisní informace naznačují, že bluetooth modul by mělo být možné dokoupit i ke stávajícím telefonům podobně, jako třeba infraport v balení DI-27. Ale je to opravdu hudba nejdříve konce tohoto roku.

Nu a když jsme u těch vizí, tak tu je další zajímavost od Ericssonu - opět v prototypu. Jde o snímač otisku prstů - prostě na tu zlatou plošku v té modré krabičce přitisknete prst a ono vás to pozná nebo nepozná. Demonstrace probíhala na počítači a po delším přemlouvání i na vybaveném prototypu mobilního telefonu. Samozuřejmě se očekává, že by to mělo pomoci usnadnit identifikaci totožnosti v bankovnictví přes mobilní telefon (vyhodíme klíče Expandie?) nebo třeba jen místo zadávání PINU pro SIM karty.

Nicméně od té doby, co v Japonsku byla zavedena identifikace v trezorech bank podle otisků prstů, je oblíbenou prací zdejší Jakuzy usekávání prstů kvůli identifikaci. Nu, snad kvůli mobilním telefonům nebude tak zle. Dlužno dodat, že Ericsson nebyl jediný, kdo představil možnost snímání otisků - Siemens dokonce vystavoval Siemens SL10 vybavený rozpoznávačem otisků prstů. Ale o tom až se dostaneme k Siemensu.

Jak zakončit virtuální návštěvu u Ericssonu, nežli podívanou do jeho vizionářské dílny. Níže uvedené přístroje jsou jakousi ukázkou toho, co by nás mohlo potkat v širokopásmových 3G mobilních sítích, které již začínají pronikat do světa. Zatím - pravda - jsou to jen vize, ale na tiskových konferencích a přednáčkách doprovázejících CeBIT se velcí výrobci GSM technologií zapřísahali, že tyto vize nejsou daleko od skutečnosti - ať již provedením, tak časovým horizontem. Ve skandinávii se již vydávají první 3G licence...