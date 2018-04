Eric Benhamou: Vstupujeme do nové etapy!

Benhamou: Nyní půjde o multimédia!

Benhamou hovořil o druhé fázi "handheldové computerizace", do které Palm nyní vstoupil. První fáze se soustřeďovala zejména na aplikace na správu a plánování času, úkolů a kontaktů (PIM), ve druhé fázi jde o to udržet dobré využívání PIM programů, ale rovněž výrazně přidat v multimediálních dovednostech, jako jsou audio a video.

Tuto změnu by měl umožnit právě přechod na výkonnější ARM procesory podpořený zásadní vitalizací operačního systému v podobě PalmOS 5. PalmOS 5 by měl fungovat na procesorech různých výrobců založených na technologii firmy ARM Holding, která je nyní dostupná pro rychlosti procesorů od 70 do 500 MHz.

Benhamou se v interview věnoval i podrobnostem kolem rozdělení Palmu na softwarovou a hardwarovou část a "výstavbě" managementu obou firem. Oddělení PalmSource by mělo být dokončeno v následujících měsících.

PalmOS 5 + ARM = nové příležitosti

Benhamou řekl: "ARM nám dají příležitost provozovat náš operační systém na principu velmi výkonného a zároveň cenově přijatelného systému. Myslíme si, že nám to může poskytnout významnou konkurenční výhodu, ale také to může pomoci otevřít ještě víc trh."

Podle Benhamoua se Palm bude daleko víc koncentrovat na firemní a průmyslové trhy - těm nabídne řešení firemního e-mailu (zahrnující všechny typy příloh). Podle odhadů firmy je zatím ve firmách asi 5% PalmOS handheldů (asi 1.1 mil. kusů).

Levné modely a lepší péče o zákazníky

Firma ale bude dál vyvíjet levné modely v low-endové kategorii a hodlá věnovat víc pozornosti těm zákazníkům, kteří si zakoupili poprvé PalmOS počítač. Když už někdo totiž vlastní low-endový Palm a je s ním spokojený, stává se později velmi pravděpodobným kupcem dražšího modelu...

Benhamou se neznepokojuje obavami z konkurenčního PocketPC systému od Microsoftu. Řekl, že "Pocket PC je fakticky omezen na kategorii dražších modelů (high-end), protože vysoké náklady patří neodmyslitelně k jeho architektuře." Palmy dle něj dokážou totéž co PocketPC handheldy, ale s polovičními nároky na paměť a výkon procesoru.