eReader - staronové elektronické nakladatelství

Něco málo z historie Palm Digital Media

Jedna z prvních firem, která vzala elektronické publikování vážně, byla původní odnož Palmu, Inc. Palm Digital Media (dříve Peanutpress). Vzít vážně v tomto případě znamená pokusit se převést elektronické publikování a čtení do komerční polohy, dát mu obchodní model, který bude výhodný pro autory, čtenáře i vydavatelství.

V případě elektronických knih to oproti běžnému vydavatelství a knihkupectví znamená mnoho starostí navíc, především však dořešení ochrany autorských i nakladatelských práv. Elektronická kniha je totiž v nejjednodušším případě jen kus kódu a dá se okopírovat (zcizit) stejně snadno, jako aplikace, či třeba skladba MP3.

Nynější eReader je typickým příkladem rychle se měnícího byznysu. Začala před pár lety jako samostatná firma Peanutpress. V roce 2001 si jich všiml Palm, Inc., a protože měli dořešený systém kódování i vlastní čtečku Peanut Reader a u Palmu dobře rozeznali nový slibný trh, koupili je a přičlenili jako zvláštní divizi k Palm, Inc. jako Palm Digital Media. V době této akvizice nabízel původní Penautpress asi 2000 titulů.

Po rozdělení Palmu na dvě společnosti PalmOne (výrobce hardware) a PalmSource (správce PalmOS) zůstal Palm Digital Media poněkud překvapivě jako divize v PalmSource. Ta jej vloni na podzim prodala softwarovému portálu PalmGear. To již Palm Digital Media nabízel kolem 10.000 titulů. Samotný PalmGear se pak letos v březnu stal součástí společnosti Power By Hand snažící se poskytovat komplexní služby pro mobilní uživatele různých platforem (integrace PalmGear, PocketGear, Smartphone.net a Palm Digital Media).

Nové jméno - nové trhy

Samotný název Palm Digital Media byl již příliš svázán s původní mateřskou platformou PalmOS. Již v době PalmSource nabídla PDM čtečku i pro handheldy s PocketPC a pro PC i MAC a název Palm Reader zněl čtenářům s handheldy s PocketPC přece jen trošku zvláštně. Název i doména eReader byly kupodivu ještě volné, a tak nový název firmy zní - eReader.

Spolu s vydavatelstvím se změnil i název aplikace, kterou nabízí ke čtení knih -. jmenuje se nyní rovněž eReader (a placená vylepšená verze eReader Pro).

Jak se nakupují elektronické knihy u eReaderu? Podobně jako v e-shopu s běžnými knihami. Procházíte se nabídkou titulů členěných dle témat a kategorií a hledáte tu svoji. Můžete být klidní - na rozdíl od klasických knih, ty elektronické vám nikdy nevyprodají. Z nabídky knih můžete kliknout na detail - zde se dozvíte bližší údaje, zejména délku (ta se zde udává v kilobajtech a ne v počtu stran), vydavatele a cenu. K dispozici bývá i obrázek a popis obsahu, či malá ukázka. Knihu můžete normálně vložit do košíku, jako u běžného shopu. Ceny elektronických knih jsou zpravidla nižší, než kdybyste si je objednávali v papírové podobě. Neplatíte totiž náklady na papír a pokud si knihu stáhnete z webu, tak ani poštovné a balné. Společnosti jako eReader ale jinak "kupují" i elektronickou knihu od opravdických nakladatelů a zbytek ceny knihy tvoří náklady na provoz firmy a vývoj software. Zakoupenou knihu si stáhnete většinou v ZIP formátu a nainstalujete do PDA. Placené knihy jsou kódovány a musíte je před čtením odemknout - kód je platný jen pro vás a vaši platební kartu.

Tedy, budoucnost by tu byla, ale...

Prodej elektronických knih se zatím rozbíhá poměrně pomalu, a to z několika důvodů. Elektronickým nakladatelstvím zatím chybějí čtenáři, kteří by chtěli utrácet za něco tak neuchopitelného, jako je e-kniha. Náklady na rozjezd elektronického nakladatelství jsou přitom poměrně významné (určitě s ohledem k existujícímu trhu). Situaci komplikují pirátské e-knihy ke stažení na internetu i absence přesvědčivého a přitom levného hardware na čtení knih (s elektronickým papírem s bílým pozadím, dlouhou výdrží i rozumnou velikostí), který přesvědčí o výhodách elektronického čtení i čtenáře, kteří nepoužívají PDA.

Přesto je v elektronickém publikování budoucnost a vše je zřejmě jen otázkou času. Dokonalá zařízení na čtení e-knih jsou ve vývoji, obyvatelstvo planety se učí běžně nakupovat na internetu a elektronické publikování s nejvyšší pravděpodobností zazvoní za pár let běžným papírovým knihám umíráčkem. Výhody e-knih jsou totiž jinak nepopíratelné - pokud používáte PDA, tak knihu máte stále sebou, a to nejen jednu, ale teoreticky několik. E-knihu nemůžete nikdy ztratit, můžete ji číst i potmě. Čtení vám může usnadnit automatický posuv písma i rychlá změna velikosti a typu fontu. V e-knize můžete rychle vyhledávat, používat záložky a v blízké budoucnosti vám takovéto zařízení text i sám přečte. To všechno vám papírová kniha nabídnout nemůže....