EPOC Task Manager 1.02

Jak už jednoznačně napovídá název programu, je Epoc Task Manager z produkce SymbianWare určen k přepínání a správě programů spuštěných v prostředí operačního systému EPOC32. Epoc Task Manager dokáže nejen plně nahradit správce úloh standardně vestavěného v každém EPOC32, ale přináší i řadu nových a užitečných funkcí. Program by měl fungovat na všech EPOC32 ER5 kompatibilních zařízeních a stáhnout si ho můžete ve variantě pro Psion Series 5mx / Revo / Revo Plus / Mako, MC218 a Psion Series 7 / netBook. Epoc Task Manager zabere v paměti necelých 100 KB včetně nápovědy a je k dispozici ve třech jazykových lokalizacích: v angličtině, němčině a ruštině.



Díky dokonalé integraci do EPOC32 nahradí Epoc Task Manager stávajícího správce úloh a v klasickém okénku zobrazujícím jednotlivé systémové tasky pak uvidíte i řadu informací navíc. Po instalaci Epoc Task Manageru se do seznamu běžících aplikací dostanete stiskem kombinace kláves CRTL+System nebo kliknutím na příslušnou položku v toolbaru. Mezi jednotlivými informačními okénky přepínáte s pomocí tlačítka "View" (kombinace kláves CTRL+V), každou z aplikací lze samozřejmě ukončit stejným způsobem jako ve standardním správci úloh v EPOC32. Mimo známého seznamu spuštěných programů v pohledu "Applications" můžete přepnout ještě na detailní pohled všech běžících procesů "Processes" zobrazující také využití alokované paměti a reálně zabrané systémové paměti, priority daného tasku a další doplňkové informace: systémové číslo daného procesu, velikost zásobníku a počítadlo (informace užitečné například pro vývojáře aplikací).











Pohled "Open files" zobrazuje přehled otevřených souborů v EPOC32, opět jsou zobrazovány běžné údaje jako název souboru, jeho velikost a datum. Pohled "Recent files" slouží k zobrazení jakési historie naposledy otevřených dokumentů podobně jako třeba ve Windows a konečně pátý pohled "Disks/RAM" zobrazuje základní údaje o velikosti volné a zabrané paměti apod.



















Mezi jednotlivými pohledy v Epoc Task Manageru můžete rychle přepínat také s pomocí kláves 1, 2, 3, 4, 5, dalšími důležitými hotkeys pak jsou CTRL+E pro ukončení vybraného tasku, SHIFT+CTRL+E pro násilné ukončení tasku a CTRL+FN+R na zobrazení údajů o posledním systémovém resetu. Užitečná je i kombinace kláves CTRL+TAB na rychlé přepínání mezi spuštěnými aplikacemi podobně jako ve Windows s pomocí ALT+TAB - v preferencích programu si můžete případně vybrat, který z programů nebude defaultně v task switcheru zobrazován. Epoc Task Manager umí navíc ještě defragmentovat paměť RAM a také aplikace a dokumenty aktivovat přes nadefinované hotkeys.















Kdyby Epoc Task manager přišel o několik let dříve, byla by to jistě bomba mezi systémovými aplikacemi a možná by program dokonce natrvalo "skončil" v ROM několika verzí kapesních počítačů Psionů. V současné době sice program patří mezi špičkové aplikace pro EPOC, jeho cena 15 USD ale bude zřejmě největší překážkou jeho používání namísto integrovaného taskmanageru systému EPOC32.