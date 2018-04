EPlayM - ostrá verze MP3 přehrávače pro Psiony je tady!

Zatímco na první záblesk naděje jsme museli čekat několik let, finální verzi dělilo od vydání pouhých několik týdnů. Určitě to ale není na úkor kvality - už betaverze pracovala vcelku bezproblémově, změny v ostré verzi se týkají především ovládání, které je nyní nesporně intuitivnější.

EPlayM je nyní běžná aplikace pro systém Epoc (narozdíl od betaverze, což byla aplikace konzolová) a zprovozníte ji na zařízeních s verzí systému ER5. Autor programu Alexander Zavorine nabízí i verzi, která by měla pracovat na starších zařízeních (jako je např. Psion Series 5), její praktické využití zde však považuji vzhledem k nízkému výpočetnímu výkonu za minimální.

Na disku přehrávač zabere něco málo přes 90 kB, v instalačním archivu se dodává i 136 kB velký demonstrační MP3 soubor.

Ovládání

Jak jsem se již zmínil, hlavní změnou oproti betaverzi je ovládání. Program se spouští přímo z lišty Extras, kde ho zastupuje líbivá ikona rosničky. Poté se na displeji objeví plovoucí okno, které slouží pro ovládání přehrávače.Velikost tohoto okna je přizpůsobena displeji Series 5mx, takže na menším Revu budete muset lehce rolovat. Kromě obvyklých tlačítek obsahuje lišty pro ovládání hlasitosti a bitové úrovně výstupu, základní informace o kvalitě přehrávaných empétrojek a především okno pro práci s playlistem, tj. seznamem skladeb.

Seznam skladeb můžete samozřejmě editovat - přidávat do něho vlastní soubory (bohužel pouze jednotlivě) a naopak soubory odebírat. Soubory přitom mohou být - na rozdíl od betaverze - umístěny libovolně na disku, přesto je však vzhledem k jednodušší manipulaci doporučuji umísťovat do složky Music přímo v kořenovém adresáři. Celé playlisty můžete ukládat, resp. načítat, což také značně usnadňuje práci a navíc přináší možnost otevírat playlist kliknutím na jeho soubor přímo ze Systemu.

Kromě souborů playlistů si program asociuje i samotné MP3 soubory, které tak můžete otevírat nejen v Systemu, ale třeba i z e-mailových příloh nebo přímo z webu.

K ovládání mám pouze dvě výhrady: jednak to, že zde nelze použít klávesnici, ale pouze dotykový displej, což není vždy příliš praktické; za druhé mám výhradu k nastavování hlasitosti, neboť při každém přechodu na další skladbu program zvolenou hlasitost ignoruje a uživatel ji musí pokaždé nastavovat znovu a znovu. Nicméně doufám, že tento neduh autor vyřeší v budoucí verzi programu.

Přehrávání MP3 v praxi

Dekódující algoritmus programu se sice umí vypořádat snad se všemi typy empétrojek, limitujícím faktorem je však výpočetní výkon zařízení, na kterém přehrávač běží. V případě 36 MHz procesorů Series 5mx a Reva nemůžete počítat s přehráváním MP3 v běžné kvalitě 128 kbps, za smysluplné považuji přehrávání empétrojek kódovaných v kvalitě maximálně 32 kbps. I přesto ale přehrávání MP3 kapesní počítač dost zatěžuje a pokud hodláte s Psionem pracovat a zároveň poslouchat hudbu, budete muset strpět pomalé odezvy systému a občasné výpadky zvuku.

Mnohem lepší je situace na netBooku, který díky svému 192 MHz procesoru zvládá i přehrávání empétrojek v plné kvalitě, ovšem ani zde se neubráníte mírnému zpomalování systému.

Dalším problematickým faktem je spotřeba energie, která se při dekódování empétrojek na černobílých Psionech s vypnutým podsvícením pohybuje mezi 200 až 300 mAh. Revo tak dostanete na nabíječku během chvíle, Series 5mx vydrží sice déle, ale zase utratíte mnoho peněz za baterie... Přehrávat empétrojky bez připojeného síťového napájení má tak smysl snad jen na netBooku, jehož lithium-iontová baterie toho naštěstí snese poměrně dost.

Co se týče kvality zvuku, který z Psionu vychází, budu šetřit slovy: žádná sláva...

Závěr

Vzhledem k tomu, že multimediální možnosti Psionů jsou na velice nízké úrovni, nemůžete počítat s žádnými zázraky - empétrojky sice přehrávat můžete, ale musíte počítat s mizernou kvalitou zvuku a také poměrně vysokými nároky na spotřebu energie a paměť pro uchovávání zvukových souborů. Na kapesních Psionech je tedy přehrávání MP3 jen nouzovým řešením, o něco lepší je situace na Psionu netBook, ale i tak nemůžete čekat kvalitu a komfort, s jakou můžete MP3 poslouchat i na hůře vybaveném PC.

Nechci ale končit skepticky - program EPlayM si určitě zaslouží pochvalu, neboť umí vše, co se od něj čeká, a za multimediální schopnosti Psionů zodpovědný není. Kdo by zkrátka rád poslouchal empétrojky na Psionu a je schopen tolerovat nějaké ty nedostatky, má výbornou možnost - EPlayM mu to umožní a navíc je zdarma!

Pozn.: Bohužel, "zdarma" využil i autor programu možnost vystavovat své internetové stránky, které jsou nyní natolik přetížené, že stáhnout EPlayM je v době psaní tohoto článku prakticky nemožné... Chce to trpělivost ;-)