EP odmítl schválit telekomunikační balíček kvůli odpojování od internetu

Podle kompromisu vyjednaného minulý týden měli být internetoví piráti "odstřiženi od internetu" bez předchozího soudního rozhodnutí, avšak s možností následného přezkoumání soudem. Původní návrh, proti kterému se EP již v minulosti postavil, tuto možnost pirátům nedával.

U europoslanců však ani nový návrh neprošel. Zástupci parlamentu se přitom právě na tomto kompromisním řešení shodli již minulý týden s členskými zeměmi. - čtěte Telekomunikace v Unii čeká reforma. Dohlížet na ni bude nová agentura

Nečekaný obrat je tak překvapením nejen pro české předsednictví. To označilo za "neuvěřitelné", že poslanci i přes nedávnou shodu důležité části reformy odmítli. "Telekomunikační balíček se stal rukojmím předvolební kampaně před volbami do Evropského parlamentu," řekl ČTK předsednický zdroj. Podle něj nyní musí Evropský parlament informovat Radu EU, které Česko předsedá až do konce června, jak dále postupovat. "V horizontu několika týdnů se uvidí, co dál," dodal.

Odpojování internetu je Achillovou patou návrhu

Právě řešení internetového pirátství, a vůbec definice práva přístupu na internet, byly nejdiskutovanější částí odmítnutého telekomunikačního balíčku. Parlamentu se nelíbil původní navrhovaný postup, kdy mohli být piráti odpojováni od internetu bez předchozího soudního rozhodnutí.

Europoslanci navrhovali, aby se internet pirátům odpojoval až na základě výroku soudu. To se však nelíbilo mnohým členským státům, protože podobné opatření by vyvolávalo dojem, že přístup na internet může být definován jako základní lidské právo. Navíc by prý podobné opatření "nahrávalo" kriminálním živlům, které si stahují třeba dětskou pornografii.

Nakonec neprošel ani dohodnutý kompromis.

Sektor elektronických komunikací je klíčovým pro konkurenceschopnost Unie a zároveň i pro národní ekonomiky členských států. Zajišťuje čtyři procenta všech pracovních míst v Unii a jeho roční obrat dosahuje zhruba 300 miliard eur (asi osm bilionů Kč). Tento sektor v posledních deseti letech přispíval k růstu HDP až z 25 procent. Šest z deseti největších telekomunikačních firem světa pochází z EU.