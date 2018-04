Enfora WP802b – WiFi pro Palm

To, že PalmOne má v nabídce pouze jediný model s technologií WiFi, je obecně známý fakt. Tím modelem je klávesnicí vybavený typ Tungsten C, který v době, kdy přišel na trh, byl nejrychlejším a nejvybavenějším Palmem. Pokud chcete býti připojeni do firemní sítě, nebo doma na svůj hotspot přes WiFi, měli jste donedávna jen jedinou možnost a to si tento přístroj zakoupit. Ohlašované WiFi SD (SecureDigital) karty, se stále odkládají a nejsou na trhu!

Pak přišla firma Enfora – www.enfora.com s ne sice malým, ale zato multifunkčním celkem.

Je jím zařízení nazvané Wireless Portfolie WP802b pro Palm. Je to vlastně větší pouzdro, které plní funkci nejenom ochranou, a jako pouzdro na vizitky, kreditní karty a případné paměťové média SD/MMC. Ale hlavně jako terminál pro připojení rádiové jednotky 2G4, kterou se přes WiFi dostanete do své sítě.

Uvnitř pouzdra je totiž zabudována podlouhlá jednotka. Na fotografii je vidět v hřbetu pouzdra. Ta obsahuje nezbytnou rádiovou jednotku, integrovanou anténu, pár kontrolek, propojovací kabel do systémového konektoru Palmu a baterii pro vlastní napájení, která je zabudovaná pokud si toho všimnete pod pouzdry na kreditní karty. Baterie má kapacitu 620 mAh a WiFi část s ní dokáže pracovat až 24 hodin! V balení je dodávána nabíječka, kterou si můžete dobít/napájet jak WiFi tak Palm. Na zařízení jsou dvě kontrolky, jedna slouží pro indikaci zapnutého stavu (Power) a druhá pro navázané spojení (Link).

Technické parametry:

Propojení s Palmem: univerzální Palm konektor (tj. od Palmu m500 výše)

Frekvence: typicky USA 11kanál, Evropa 13kanál

Vysílací výkon: USA 1W, Evropa 100mW

Kódování: 40/64 nebo 128 bit WEP

Datová rychlost: (podle intenzity signálu atp.) 1, 2, 5,5, 11 Mb/s

Citlivost: –82 dBm

Rozměry: 152 x 89 x 50 mm

Hmotnost: 200 gramů

Software na CD obsahuje: VPN client a demoverze, nebo freewarové aplikace pro Webový prohlížeč a Emailový klient. (ty však uživatelé např. Tungstenu T3 již mají v RAM).

Závěr:

Podle stránek výrobce je zařízení možné zakoupit přes distributory po celém světě. My se pokusíme zařízení propůjčit na podrobnější recenzi.