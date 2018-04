Nic podobného na trhu nenajdete. Energizer POWER MAX P16K Pro je už na první pohled cvalík, kterého si do kapsy asi dobrovolně nedáte. Jeho hmotnost je 300 gramů (pro srovnání, podobně velký iPhone 8 Plus váží 202 gramů, iPhone 8 jen 148 gramů) a jeho tloušťka přesahuje 1,5 centimetru (15,2 mm). To je tloušťka větší, než má dnes většina notebooků. Tyto na první pohled nelichotivé parametry však nejsou samoúčelné. Energizer totiž obsahuje baterii s kapacitou 16 000 mAh. To je šestinásobek toho, co nabízí například iPhone 8 Plus (2 691 mAh).

Je otázkou, zda v době, kdy kvalitní powerbanka stojí doslova pár stovek, je něco takového potřeba, nicméně výrobce si myslí, že ano. Telefon má téměř šestipalcový Full HD displej (5,99") s poměrem stran 18:9. Operační paměť čítá 6 GB, což dělá z telefonu alespoň papírově opravdu výjimečný stroj. Osmijádrový procesor Cortex-A53 (přesněji neupřesněný) s 2,5GHz taktem, ten zase z řady nijak extra nevystupuje. Ani 128 GB úložiště už není výjimkou, ale stále patří mezi ty největší.

Jeden duální fotoaparát s rozlišením 16 MPix a 13MPix najdete na zádech přístroje, na selfíčka pak poslouží 13MPix a 5MPix snímač. Nechybí snímač otisku prstů. K nabíječce a k PC se telefon připojuje přes USB-C.



Telefon by měl jít na trh s Androidem 8.0 Oreo a cena byla stanovena na 500 dolarů (zhruba 10 tisíc korun). Bohužel, na stánku jsme si jeho přednosti vyzkoušet nemohli, protože výrobce měl k dispozici pouze maketu.

Funkční byla pouze odolná verze Hardcase H570S, která dostala dokonce certifikaci IP68. To znamená, že telefon je možné na 30 minut ponořit do vody až do hloubky 1,5 metru. Vydržet by měl také pád na beton z výšky 1,2 metru. Full HD displej (1 080 x 1 920 pixelů) s úhlopříčkou 5,7" a poměrem stran 18:9 pokrývá sklo Gorilla Glass 3, které by mělo být odolné proti jakýmkoliv škrábancům.

Zásadním parametrem je opět kapacita baterie, která přesahuje běžné telefony - 4 800 mAh najdete spíše u tabletu než u telefonu. Duální fotoaparát má rozlišení 16 MPix + 0,3 MPix. Snímač na přední straně pak disponuje 8MPix čipem. Čtyřjádrový procesor Mediatek MT6739 s taktem 1,5 GHz doplňují 3 GB RAM. Interní paměť pojme 32 GB dat. Rozšířit ji lze vložením microSD karty až o 128 GB.